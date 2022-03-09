Отличные примеры креативного дизайна

512
16
Дизайнеру в равной степени нужны и бурное воображение, и здравый смысл. Если природа оделила его этими качествами в нужной пропорции, получаются вот такие улетные штуки, как на этой серии фотографий.
×
×
Логотип на индивидуальной упаковке оливкого масла выглядит как тень от пластиковой ёмкости
Коробка с крекерами для тех, кому надоело вытряхивать печенья по одному из узкой щелки. Теперь наконец-то можно запустить в коробку руку целиком!
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Простые решения сложных повседневных проблем
- Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните!
- 30 необычных штук, которые вам просто необходимы
- Когда упаковка лучше самого товара
- Тату как мультики
17
Понравилось17
Новости партнёров
Это не "криэйтеры" (привет Пелевину) постарались, а нормальные инженеры.
Самолёт носит неофициальное название "Белуга" и используется для перевозки негабаритных (для обычных самолётов) грузов. И, вот удивление: он и разрабатывался для этого. А не для того, чтобы быть похожим на кита.