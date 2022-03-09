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Отличные примеры креативного дизайна

Отличные примеры креативного дизайна (16 фото)

Автор:
09 марта 2022 18:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   красиво   креатив   необычно   оригинально   стиль   творчество   
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Дизайнеру в равной степени нужны и бурное воображение, и здравый смысл. Если природа оделила его этими качествами в нужной пропорции, получаются вот такие улетные штуки, как на этой серии фотографий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   красиво   креатив   необычно   оригинально   стиль   творчество   
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5  комментариев
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Минчанин 39 минут назад
"Самолет в форме кита" - какое отношение имеет к креативному дизайну?!

Это не "криэйтеры" (привет Пелевину) постарались, а нормальные инженеры.

Самолёт носит неофициальное название "Белуга" и используется для перевозки негабаритных (для обычных самолётов) грузов. И, вот удивление: он и разрабатывался для этого. А не для того, чтобы быть похожим на кита.
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821
likiloki 14 минут назад
Эти пакеты для пиццы неудобны. С ностальгией вспоминаю, когда коробки перевязывали льняным шпагатом
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425
Copycat Полчаса назад
О у меня была такая) только без линейки но там была ручка одного цвета пасты, ручка другого цвета, цанговый карандаш и стилус
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