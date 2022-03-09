Отличные примеры креативного дизайна

Дизайнеру в равной степени нужны и бурное воображение, и здравый смысл. Если природа оделила его этими качествами в нужной пропорции, получаются вот такие улетные штуки, как на этой серии фотографий.

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Дверные ручки в стоматологической клинике 0 Источник:

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"Дверные ручки в нашей студии йоги" 0 Источник:

"В таком пакете мне прислали новые очки" 0 Источник:

Лампа в виде птицы, сложенной из бумаги в технике "оригами" 0 Источник:

Сотовая вышка в городе Бенд в Орегоне оформлена так, чтобы сливаться с пейзажем 0 Источник:

Логотип на индивидуальной упаковке оливкого масла выглядит как тень от пластиковой ёмкости 0 Источник:

Сувенирная ручка из кабинета остеопата 0 Источник:

Стойка, предупреждающая о мокрых полах, в форме банановой кожуры 0 Источник:

Велопарковка возле кабинета ортодонта 0 Источник:

Ручка, линейка, уровень и стилус в одном флаконе 0 Источник:

Коробка с крекерами для тех, кому надоело вытряхивать печенья по одному из узкой щелки. Теперь наконец-то можно запустить в коробку руку целиком! 0 Источник:

Эти часы, когда не показывают время, выглядят в точности как браслет 0 Источник:

Самолет в форме кита 0 Источник:

Пакет для переноски пиццы 0 Источник: