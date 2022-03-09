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Как сложилась судьба актёров из “Бумера”

Как сложилась судьба актёров из “Бумера” (6 фото)

Автор:
09 марта 2022 14:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёры   бумер   знаменитость   кино   судьба   фильм   
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Фильм вышел почти 20 лет назад. Хороший повод вспомнить об его актёрах - сейчас разберёмся, что с ними стало.

Владимир Вдовиченков - Костя "Кот"

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Это самый успешный актёр из всего состава. Да и личная жизнь у него бурная - четыре раза был женат, воспитывает двоих детей. И активно снимается: "Бумер: Фильм второй", "Звездочет", "Левиафан", "Параграф-78", "Салют-7" и ного других фильмов.

Яна Шивкова - Катька

Снимается, занимается спортом и шикарно выглядит. И не скажешь, что ей 46 лет.

Андрей Мерзликин - Димон "Ошпаренный"

После “Бумера” стал известен на всю страну - и он востребован до сих пор. На егу счету уже больше 100 ролей в кино.

Сергей Горобченко - Петя "Рама"

Снимается до сих пор, правда на крупные роли его не зовут - в основном, это сериалы. Зато с личной жизнью всё в порядке - он женат на дочери Александра Невзорова, у них семеро детей.

Максим Коновалов - Леха "Килла"

Тоже всё еще снимается. Но крупных ролей больше не получал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актёры   бумер   знаменитость   кино   судьба   фильм   
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16  комментариев
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9k
Rus77 2 часа назад
Никогда не понимал восторга по поводу этого говнофильма!
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Walther Полчаса назад
Куцая статья, если честно. в "Бумере" хренова гора уважаемых людей снялось, а про них ни слова...
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
ну снимаются а далее что?)))
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12k
VM Varga Полчаса назад
У меня до сих пор на мобиле рингтон из фильма...
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416
Copycat 2 часа назад
Интересно а вот босса локации "Развязка" "Киллу" назвали разработчики игры Escape From Tarkov в честь персонажа Коновалова?
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9k
Алексей 2 часа назад
Екатерина прям красотка
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Андрей А 2 часа назад
Как сложилась? Да все актеры, все снимаются))
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