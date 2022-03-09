Как сложилась судьба актёров из “Бумера”

Фильм вышел почти 20 лет назад. Хороший повод вспомнить об его актёрах - сейчас разберёмся, что с ними стало.
Владимир Вдовиченков - Костя "Кот"
Это самый успешный актёр из всего состава. Да и личная жизнь у него бурная - четыре раза был женат, воспитывает двоих детей. И активно снимается: "Бумер: Фильм второй", "Звездочет", "Левиафан", "Параграф-78", "Салют-7" и ного других фильмов.
Яна Шивкова - Катька
Снимается, занимается спортом и шикарно выглядит. И не скажешь, что ей 46 лет.
Андрей Мерзликин - Димон "Ошпаренный"
После “Бумера” стал известен на всю страну - и он востребован до сих пор. На егу счету уже больше 100 ролей в кино.
Сергей Горобченко - Петя "Рама"
Снимается до сих пор, правда на крупные роли его не зовут - в основном, это сериалы. Зато с личной жизнью всё в порядке - он женат на дочери Александра Невзорова, у них семеро детей.
Максим Коновалов - Леха "Килла"
Тоже всё еще снимается. Но крупных ролей больше не получал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А это "Культовый" фильм обалваненного поколения. Блатная романтика...После этого фильма, я думаю мы уже не велись на эту кашу... Мерзликин в интервью еще удивлялся, почему его сын хочет быть бандюганом... Это подтверждает уровень понимания своей работы наших актеров и прочей творческой интеллигенции...