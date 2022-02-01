7 актеров из “Хищника”, как сложилась их судьба?

Будет неверно говорить, что “Хищник” стал для Шварценеггера прорывным проектом – до этого он снялся и в “Коммандо”, и в “Конане-варваре”, и, главное, в “Терминаторе”, но роль Датча получилась действительно знаковой и впечатляющей. Именно в 1987 году карьера Железного Арни резко пошла в гору в кино, что впоследствии трансформировалось и в политические успехи, и в обретение весомого имени в общественной жизни США. Сегодня Арнольд – один из самых уважаемых политиков и актеров, чей жизненный путь хоть и не лишен ухабов и кочек, но вполне может служить образцом для миллионов детей и подростков, мечтающих о славе.