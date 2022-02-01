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7 актеров из “Хищника”, как сложилась их судьба?

7 актеров из “Хищника”, как сложилась их судьба? (8 фото)

Автор:
01 февраля 2022 08:34
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   роль   судьба   съемки   фильм   хищник   
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Фантастический боевик Джона Мактирнана “Хищник” заслуженно входит в золотую коллекцию лучших картин своего жанра – здесь есть и великолепная тревожная атмосфера, и впечатляющая загадка, и уникальные для своего времени спецэффекты, и заслуженная победа человека над монстром.
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Метки: актеры   интересно   кино   роль   судьба   съемки   фильм   хищник   
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Антон 36 минут назад
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kolobok263 16 минут назад
а еще у Хищника интерфейс монитора видеовизора на английский язык всё сбивался)))
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