7 актеров из “Хищника”, как сложилась их судьба?

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Фантастический боевик Джона Мактирнана “Хищник” заслуженно входит в золотую коллекцию лучших картин своего жанра – здесь есть и великолепная тревожная атмосфера, и впечатляющая загадка, и уникальные для своего времени спецэффекты, и заслуженная победа человека над монстром.
Конечно, фильм не стал бы таким хитом, если бы не актерский ансамбль. Рассказываем о том, как сложились судьбы актеров “Хищника” и вспоминаем о реальных противостояниях человека и зверя.
Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger)
Будет неверно говорить, что “Хищник” стал для Шварценеггера прорывным проектом – до этого он снялся и в “Коммандо”, и в “Конане-варваре”, и, главное, в “Терминаторе”, но роль Датча получилась действительно знаковой и впечатляющей. Именно в 1987 году карьера Железного Арни резко пошла в гору в кино, что впоследствии трансформировалось и в политические успехи, и в обретение весомого имени в общественной жизни США. Сегодня Арнольд – один из самых уважаемых политиков и актеров, чей жизненный путь хоть и не лишен ухабов и кочек, но вполне может служить образцом для миллионов детей и подростков, мечтающих о славе.
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Карл Уэзерс (Carl Weathers)
Сыгравший агента ЦРУ Диллона Карл Уэзерс тоже пришел на съемочную площадку “Хищника” не “зелёным пацаном” – за плечами у этого колоритного актера были три фильма франшизы “Рокки”, где Уэзерс сыграл Аполло Крида, сперва соперника, а затем друга героя Сильвестра Сталлоне. После роли в ленте Джона Мактирнана актер активно снимался – в кино его можно увидеть в компании Билли Ди Уильямса, Адама Сэндлера и Шерон Стоун. Сериальная карьера Уэзерса на данный момент увенчана ролью в фантастическом шоу “Мандалорец” – кстати, в одном из эпизодов проекта Карл выступил режиссером. Сейчас Уэзерсу 74 года.
Эльпидия Каррильо (Elpidia Carrillo)
Мексиканка Эльпидия Каррильо начала актерскую карьеру в 1977-м и продолжает её спустя почти полвека, но её визитной карточкой до сих пор остается участие в “Хищнике” и “Хищнике 2” (за исключением исполнителя роли инопланетянина, она единственный член актерской группы, занятый в обеих картинах). Каррильо оказалась заложницей своего этнического происхождения и самого известного образа – после она появлялась в сериалах “Скорая помощь” и “Менталист”, в фильмах “Солярис” и “Семь жизней”, но лишь в третьестепенных ролях. Последняя на сей день её заметная работа на экране – роль в сериале “Майанцы”, спин-оффе “Сынов анархии”.
Джесси Вентура (Jesse Ventura)
Жизнь Джесси Вентуры, актера, сыгравшего в “Хищнике” сержанта Купера, отлично рифмуется с судьбой Арнольда Шварценеггера. Оба имеют немецкие корни, оба имели успехи в спорте (один в бодибилдинге, другой в рестлинге), оба поработали на посту губернатора штата (Арни в Калифорнии, а Джесси – в Миннесоте). Два актера также сыграли вместе в “Бегущем человеке”, вышедшем на экраны в том же году, что и “Хищник”. Пожалуй, что у Вентуры поскромнее фильмография, да и блистательного возвращения из политики на экраны у него не получилось. Зато уже пять лет Джесси Вентура ведет собственную еженедельную программу на канале RT.
Шейн Блэк (Shane Black)
Шейн Блэк сыграл в “Хищнике” радиста Хоукинса, самую первую жертву пришельца из отряда Датча, поэтому роль его не принято считать особенно значимой, но дальнейшая карьера этого человека достойна отдельного упоминания. Всё дело в том, что пока Блэк пытался найти себя в кадре и получить хоть сколько-то заметные роли в большом кино, оказалось, что куда более талантлив он в написании сценариев. В том же 1987 году он продал в Голливуд свой первый скрипт – к боевику “Смертельное оружие”. Затем из-под его пера вышли “Последний бойскаут”, “Поцелуй навылет” и “Славные парни”, уже как режиссер Блэк снял “Железного человека 3”.
Кевин Питер Холл (Kevin Peter Hall)
Поклонникам “Хищника” хорошо известно, что изначально сыграть пришельца был приглашен Жан-Клод Ван Дамм, но первые же снятые кадры показали, что бельгиец для роли инопланетянина-убийцы маловат ростом. Заменил Ван Дамма бывший баскетболист Кевин Питер Холл, рост которого составлял 220 см – ранее он часто появлялся в кино в образах монстров и зверей-мутантов. Холл вернулся к образу Хищника в сиквеле картины и, возможно, снимался бы во франшизе и дальше, но 1990-й год стал для него фатальным. Кевин попал в автомобильную аварию, и ему была перелита кровь от донора с ВИЧ. Всего через полгода актер умер от СПИДа.
Билл Дьюк (Bill Duke)
Славящийся своим статным ростом и безупречно обритой головой Билл Дьюк познакомился со Шварценеггером на съемках “Коммандо”, а затем их партнерство продолжилось в “Хищнике”, где Дьюк сыграл Мака. Для актера боевиков Дьюк был слишком образован – за его плечами были две школы искусств и киноинститут, поэтому актер разумно начал чередовать игру в кадре и режиссерские эксперименты, что практикует и по сей день. На экране вы можете видеть его в “Красном драконе” или “Людях Икс 3”, а вот за кадром он хозяйничает в фильме “Действуй, сестра 2” и в эпизодах сериалов “Полиция Майами”, “Сумеречная зона” и “Даллас”.
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