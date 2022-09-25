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Художница из Кемерово и её забавные комиксы о жизненных казусах

Художница из Кемерово и её забавные комиксы о жизненных казусах

Автор:
25 сентября 2022 12:44
Метки: Юмор   забавные комиксы   казус   комиксы   прикол   художник   
621
20
Талантливая художница из Кемерово по имени Яна рисует ироничные и забавные комиксы о жизненных казусах, которые происходят с каждым из нас.
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Источник:

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Метки: Юмор   забавные комиксы   казус   комиксы   прикол   художник   
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2  комментария
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Александр 5 часов назад
Они почкованием размножаются чтоли, художники эти? Все одинаковый бркд малюют, но по описанию все популярные-припопулярные...
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