Художница из Кемерово и её забавные комиксы о жизненных казусах

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Талантливая художница из Кемерово по имени Яна рисует ироничные и забавные комиксы о жизненных казусах, которые происходят с каждым из нас.
В нашей жизни чуть ли не каждый день происходит много казусов и забавных ситуаций, которые точно запоминаются нам надолго. Но откладываются они не только в нашей памяти, но и в голове у художницы Яны. Девушка с энтузиазмом наблюдает за происходящим вокруг, складывает это всё в один сюжет и вскоре дарит людям очередной повод для смеха. А спрятан этот повод в комиксе под названием «жиза».
Лето — как кусочек пиццы…
Яна — непрофессиональный художник. Хотя, будучи в декрете, она успела закончить курсы по художке. Но сама девушка не считает, что это можно отнести к достойному образованию. По профессии же Яна — руководитель в HR, но в душе всегда художник-любитель.
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Врач женских душ
Сколько Яна тратит времени на создание очередного комикса? Всё по-разному. Но бывает и такое, что комикс, нарисованный за час, набирает больше миллиона просмотров.
23 февраля vs 8 марта
А секрет успеха её комиксов с миллионным охватом — это вложенная в них любовь с щепоткой юмора, который поймут все.
Маленькая сумочка, в которой найдётся ТОЛЬКО всё самое необходимое
Яне не приходится сидеть часами и ломать голову над сюжетом нового комикса. Художница просто умеет хорошо примечать мелочи и любопытные ситуации из жизни, которые потом и становятся почвой для её новой работы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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