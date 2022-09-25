Художница из Кемерово и её забавные комиксы о жизненных казусах

В нашей жизни чуть ли не каждый день происходит много казусов и забавных ситуаций, которые точно запоминаются нам надолго. Но откладываются они не только в нашей памяти, но и в голове у художницы Яны. Девушка с энтузиазмом наблюдает за происходящим вокруг, складывает это всё в один сюжет и вскоре дарит людям очередной повод для смеха. А спрятан этот повод в комиксе под названием «жиза».