20 нестандартных решений обычных бытовых проблем

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Многие гениальные решения появляются в результате нестандартного подхода к проблемам. Посмотрим на несколько человек, которые выкрутились из самых разных бытовых ситуаций необычным (а иногда странным и комичным) способом.
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"Мой племянник мал ростом, чтобы пройти на некоторые горки в Диснейленде - не хватает всего нескольких сантиметров. Вот решение"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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