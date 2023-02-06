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20 нестандартных решений обычных бытовых проблем

20 нестандартных решений обычных бытовых проблем

Автор:
06 февраля 2023 21:55
Сообщество : Жизнь
Метки: Фотографии   Юмор   быт   гениально   идеи   креатив   нестандартное   подборка   решения   фото   
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Многие гениальные решения появляются в результате нестандартного подхода к проблемам. Посмотрим на несколько человек, которые выкрутились из самых разных бытовых ситуаций необычным (а иногда странным и комичным) способом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   Юмор   быт   гениально   идеи   креатив   нестандартное   подборка   решения   фото   
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1  комментарий
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Василич Минуту назад
Пиндоская хрень, опять англосаксы и либерасты шатают мои скрепы
Пойду постучусь головой об холодильник...
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