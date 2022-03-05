«Индийский Чернобыль»: как 37 лет назад США оставили Бхопалу ядовитое наследие

Чтобы не терпеть убытки компания решила снизить расходы за счет снижения зарплат работников - так на заводе в Бхопале оказалось немало людей с низкими профессиональными навыками. В связи с этим и до соблюдения мер безопасности особо никому не было дела, что выяснилось в 1982 году, когда проверка выявила неисправность защитных систем. Но исправлять недочеты никто не стал.

И это при том, что предприятие выпускало химикат, который по токсичности превосходит хлор и фосген. Отравление им приводит к быстрому отеку легких, а также оказывает сильное воздействие почти на все органы тела. К тому же вещество имеет довольно низкую температуру кипения, поэтому несколько систем должны были защитить от наступления этого процесса. Но, как говорилось выше, ремонтировать их никто не стал, поэтому в ночь на 3 декабря в резервуар попала вода и вызвала химическую реакцию.