«Индийский Чернобыль»: как 37 лет назад США оставили Бхопалу ядовитое наследие

Произошедшая в 1984 году катастрофа в индийском Бхопале по количеству жертв превзошла Чернобыль, но вспоминают о ней гораздо реже. Особенно в США, ведь тысячи людей погибли именно по вине американских бизнесменов, желавших извлечь максимальную прибыль при полной незаинтересованности в безопасности.
Из почти 900 тыс. жителей индийского города Бхопал пострадали 574 тыс. человек. Сотни тысяч местных жителей до сих пор испытывают на себе последствия техногенной катастрофы. И всё потому, что в момент аварии никто и никого не эвакуировал. Более того, зараженную почву вокруг завода и на территории города не удаляли. Предприятие просто закрыли, оставив там тонны опасных химикатов.
Из-за этого в землю попали яды, которые потом оказались в питьевой воде и пище, резко возросла заболеваемость раком среди местного населения. А начиналось всё вполне нормально, пока не взял верх чужой финансовый аппетит.
Компания Union Carbide пришла на рынок Индии к началу 1970-х годов. Поскольку сельское хозяйство терпело большие убытки от вредителей, стране были нужны пестициды, которые и было готово предоставить американское химическое предприятие. Так что первые годы бизнес шёл в гору, пока в 1980-х годах не ударил экономический кризис, снизивший спрос на продукцию.
Чтобы не терпеть убытки компания решила снизить расходы за счет снижения зарплат работников - так на заводе в Бхопале оказалось немало людей с низкими профессиональными навыками. В связи с этим и до соблюдения мер безопасности особо никому не было дела, что выяснилось в 1982 году, когда проверка выявила неисправность защитных систем. Но исправлять недочеты никто не стал.
И это при том, что предприятие выпускало химикат, который по токсичности превосходит хлор и фосген. Отравление им приводит к быстрому отеку легких, а также оказывает сильное воздействие почти на все органы тела. К тому же вещество имеет довольно низкую температуру кипения, поэтому несколько систем должны были защитить от наступления этого процесса. Но, как говорилось выше, ремонтировать их никто не стал, поэтому в ночь на 3 декабря в резервуар попала вода и вызвала химическую реакцию.
Температура превысила точку кипения, разорвав аварийный клапан. Из-за того, что сначала выбросы были незначительными, работники завода не осознали всю серьезность ситуации. А в это время облако ядовитого газа накрыло и травило густонаселённые трущобы, прилегающие к предприятию.
Многие дети, заснув в кроватях, уже не проснулись, а взрослые оказались в самом настоящем аду: их тошнило, резало глаза, а грудь сковывало болью, но никто не понимал, что происходит. Когда наконец прозвучали сирены, местные жители узнали о случившейся аварии. Поскольку ночью было темно, выбраться из ядовитого облака было практически невозможно. Некоторые в попытке найти выход наоборот шли к самому эпицентру, где их ждала смерть.
За полтора часа в воздух попало свыше тонны ядовитого вещества, но масштабы трагедии стали ясны только к утру, когда полиции Бхопала пришлось собирать по улице тела.
Только в первую ночь после аварии погибло 3 тыс. человек. Всего от отравления погибло до 20 тыс. жителей Бхопала. И это ещё немного, учитывая, что за медицинской помощью обратилось более полумиллиона человек при острой нехватке врачей.
Чем же занималось в этот момент руководство Union Carbide? Придумывало оправдание. Компания продвигала версию с саботажем, мол, кто-то из работников решил отомстить американским бизнесменам, но никакими доказательствами эти заявления подкреплены не были. Самое интересное, что после трагедии завод проработал ещё два года, пока имевшееся сырье не было полностью выработано.
Union Carbide на протяжении года отказывалась признавать свою вину, однако через год жертвам катастрофы выплатили компенсации: семьи погибших получили по $2 100, а пострадавшие по $500. В общей сложности жизни сотен тысяч жителей Индии были оценены в 470 млн долларов.
Но был ли кто-то наказан по существу? В 2010 году семь руководителей предстали на скамье подсудимых, но получили по 2 года условно. Глава компании Уоррен Андерсон и вовсе избежал наказания, спокойно уйдя в мир иной в доме престарелых в 2014 году.
А вот Бхопал даже спустя десятилетия ощущает на себе последствия «ночи газа».
Источник:
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Как-то давно я присутствовал на небольшом производстве крысиных ядов, которые фасуются и продаются в магазинах
Что я увидел на производстве ?
Висящие на вешалке противогазы, костюмы ОЗК, перчатки
ВСЕ работали в обычной спецовке, ГОЛЫМИ РУКАМИ
Там, где ядом пропитывается зерно, либо "сырные лепешки"
- Сцуко, вы же этими руками потом у себя в носу ковыряетесь, писюн в сортире держите !
- А нам похеру - сказали мне мужике в курилке.
Это не Индия.
Это Краснодар
....В 1976 году два местных профсоюза пожаловались на загрязнение воды вблизи завода[2][5]. В 1981 году во время ремонтных работ на трубопроводе на рабочего случайно попал фосген. В панике он снял противогаз и вдохнул большое количество токсичного газа, что привело к его смерти через 72 часа......
.....В январе 1982 года в результате утечки фосгена 24 рабочих завода попали в больницу. Никто из госпитализированных работников не использовал средства защиты.....
....Непосредственной причиной трагедии стал аварийный выброс паров метилизоцианата, который в заводском резервуаре нагрелся выше температуры кипения (39,5 C), что привело к повышению давления и разрыву аварийного клапана. В результате с 0:30 до 2:00 3 декабря 1984 года в атмосферу было выброшено около 42 тонн ядовитых паров.
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не одна тонна
42 тонны.
https://www.hmong.press/wiki/Union_Carbide#Bhopal_disasterhttps://www.hmong.press/wiki/Union_Carbide#Bhopal_disaster