СБУ рассекретила документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС

В перечне докладов и донесений присутствуют сведения о том, что ЧАЭС была одной из самых опасных атомных станций в СССР и что несколько серьезных аварий на ней уже случались.
Государственный архив Службы безопасности Украины рассекретил и выложил в открытый доступ часть документов КГБ о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции. В перечне документов присутствует первый доклад от директора ЧАЭС Виктора Брюханова руководству страны о случившейся катастрофе, переговоры операторов станции, агентурные донесения и отчеты об эвакуации.
Помимо этого, в опубликованных документах присутствует отчет спецслужбы об успешной спецоперации: в октябре 1987 года агенты КГБ подменили на радиоактивно чистые образцы почвы и воды, взятые из Припяти журналистом французской газеты Жан Пьером Водоном.
Опубликованные документы свидетельствуют, что серьезные инциденты на АЭС происходили не единожды. В 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Однако его последствия для работников станции и жителей Припяти так и остались неизвестными. При этом КГБ приняло меры «для недопущения панических и провокационных слухов».
В 1984 году на третьем и четвертом энергоблоках также случались аварии, но их подробности остались в тайне.
Согласно документам, в 1983 году руководство СССР получило информацию, что Чернобыльская АЭС - одна из самых опасных атомных станций в Советском Союзе. В докладе сообщалось, что в случае аварии радиоактивность может быть "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".
Кроме того опубликована докладная записка от 1973 года, в которой утверждается, что при строительстве ЧАЭС были допущены множественные нарушения, которые приводили несчастным случаям и сбоям в системе пожарной безопасности.
Имеют место факты, когда отдельные руководители сознательно идут на грубейшие нарушения технологических норм, думая о том, как быстрее сдать объект, не заботясь о его будущем и возможных трагических последствиях
1. Докладная записка о грубейших нарушениях при строительстве ЧАЭС и.о. начальника УКГБ при СМ УССР по Киевской области Глушакову Г.И.
Также СБУ опубликовала директиву, засекречивающую все детали аварии - от причин катастрофы до статистики заболеваемости.
26 апреля исполнилось 35 лет со дня одной из самых разрушительных по своим последствиям техногенных катастроф за всю историю человечества.
Источник:
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Видимо этой воды в СБУ и выпили перед тем, как предоставить общественности эти документы.
Авария была в незалежной? Пусть возмещают убытки!
Последние трусы пусть продадут, но ущерб возместят!
Рогули куевы
- первый доклад директора ЧАЭС об аварии;
- часть переговоров операторов в момент аварии;
- докладная о нарушениях при строительстве;
- перечень сведений;
- агентурное сообщение 1987 года;
- несекретная справка об эвакуации.
Никакой НОВОЙ информации нет!!!
срока эксплуатации и мероприятий по продлению срока эксплуатации на украинских и российских энергоблоках подобных серий, загуглите сами и ответьте на свой вопрос...Сразу оговорюсь: Мнения "эксперта" и лекции по атомной энергетике, будет предложено запихнуть в анальную дырочку! Будьте здоровы!
Что рассекретили?