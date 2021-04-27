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СБУ рассекретила документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС

СБУ рассекретила документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС (14 фото)

Автор:
27 апреля 2021 13:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Чернобыль   авария   архив   отчеты   сбу   секретные документы   
3442
14

В перечне докладов и донесений присутствуют сведения о том, что ЧАЭС была одной из самых опасных атомных станций в СССР и что несколько серьезных аварий на ней уже случались.

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Метки: Чернобыль   авария   архив   отчеты   сбу   секретные документы   
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22  комментария
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−167
иван сулейманов 2 часа назад
совки до последнего умалчивали о трагедии + 1 мая всех заставили тусоваться
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800
Vladimirs Orlovskis иван сулейманов 2 часа назад
Так это было нетолько в отношении Чернобыля. Это было в отношении любого нелицеприятного . И авиакатастрофы, и расстрел солдатами работяг в Новочеркасске, и многое, многое другое.
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12k
alexis 6 минут назад
Почему « Докладная записка о грубейших нарушениях при строительстве ЧАЭС и.о. начальника УКГБ при СМ УССР по Киевской области Глушакову Г.И. « (С) без даты.
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138
Glassy 21 минуту назад
Вот это даааа! Не то что фукусима. СССР ликвидировал последствия в считанные дни, а вот высокотехнологичные с их реакторами от ГенералЭлектрик, до сих пор сливают радиоактивную воду в океан.

Видимо этой воды в СБУ и выпили перед тем, как предоставить общественности эти документы.
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11k
Великий Кормчий Полчаса назад
Не, ну а чего, пусть укродегенераты ответят за эту аварию по полной!
Авария была в незалежной? Пусть возмещают убытки!
Последние трусы пусть продадут, но ущерб возместят!
Рогули куевы
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2k
V2.Smirnov Полчаса назад
Документ "О причинах" - явно какая-то статья. Возможно, перевод из иностранного научного журнала.
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 49 минут назад
А есть люди которым понравился фильм от НБО?
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10k
Bill 57 минут назад
Не нашел там ничего про "успешную спецоперацию о подмене образцов у журналиста французской газеты Жан Пьера Водона"
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5k
Pravednik84 Bill Полчаса назад
Ты не вкуриваешь, тут главное заголовок, а писать могут хоть про тараканов)))
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21k
Батончик с маком Час назад
Опять срут себе в шаровары. Своих земляков подставляют. Почему-то нынешнее поколение укров уверено что во времена СССР на украине жили какие-то другие советские люди. До них не доходит что это их предки, матери, отцы, деды, бабушки.... Они во всем обвиняют кого-то, но только не укров. Да и СССР долгое время правили Хрущев и Брежнев - выходцы из укропии. Но виноваты почему-то москали - типа голодоморили их, взорвали Чернобыль, не давали им жить свободно, заставляли кормить весь СССР..... Парадокс однако.
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568
Александр Час назад
Наверное о-о-очень долго искали чего бы такого советского ужасного рассекретить и вот выкатили:
- первый доклад директора ЧАЭС об аварии;
- часть переговоров операторов в момент аварии;
- докладная о нарушениях при строительстве;
- перечень сведений;
- агентурное сообщение 1987 года;
- несекретная справка об эвакуации.
Никакой НОВОЙ информации нет!!!
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14k
ЦСКА Час назад
В/На Украине, 15 действующих, атомных реакторов ВВЭР-1000! Из них 12, введены в эксплуатацию еще при СССР.......
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1k
Дмитрий ЦСКА 59 минут назад
Это имеет какое-то отношение к катастрофе на ЧАЭС?
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14k
ЦСКА Дмитрий 56 минут назад
Идиотский вопрос...
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1k
Дмитрий ЦСКА 47 минут назад
Все же попробуйте ответить, какое отношение имеет факт эксплуатации 15 реакторов ВВЭР-1000 на Украине к катастрофе реактора РБМК-1000 на ЧАЭС.
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62
Ant Дмитрий Полчаса назад
наверное, что из 17 построенных реакторов РБМК-1000 е*банул только на ЧАЭС. часть работает, часть остановлена после 45 лет работы.
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14k
ЦСКА Дмитрий 14 минут назад
Реактор РБМК-1000, родственник ВВЭР-1000, работающий на диоксиде урана, на 4 блоке ЧАЭС, был введен в эксплуатацию в 1983м...Проработал 3 года и уе....ал! Сравнительные таблицы окончания проектного
срока эксплуатации и мероприятий по продлению срока эксплуатации на украинских и российских энергоблоках подобных серий, загуглите сами и ответьте на свой вопрос...Сразу оговорюсь: Мнения "эксперта" и лекции по атомной энергетике, будет предложено запихнуть в анальную дырочку! Будьте здоровы!
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7k
Колорад 2 часа назад
Все прочитал и не увидел ничего нового, тут приводятся общеизвестные факты.
Что рассекретили?
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stabskapitan Колорад Час назад
То что уже давно рассекретила РФ, посмотрите они рассекретили или копии, или второй экземпляр того, что шло в Москву КГБ СССР.
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3k
brrr 2 часа назад
Сейчас в СБУ чего хочешь напридумывают.
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