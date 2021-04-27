СБУ рассекретила документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Государственный архив Службы безопасности Украины рассекретил и выложил в открытый доступ часть документов КГБ о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции. В перечне документов присутствует первый доклад от директора ЧАЭС Виктора Брюханова руководству страны о случившейся катастрофе, переговоры операторов станции, агентурные донесения и отчеты об эвакуации.



Помимо этого, в опубликованных документах присутствует отчет спецслужбы об успешной спецоперации: в октябре 1987 года агенты КГБ подменили на радиоактивно чистые образцы почвы и воды, взятые из Припяти журналистом французской газеты Жан Пьером Водоном.