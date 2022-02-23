20 фильмов прошлого столетия, чьи сценарии были признаны лучшими по версии Гильдии сценаристов США

В уже далёком 2006 году Гильдия сценаристов США объявила список из 101 лучшего сценария всего 20 века, подведя тем самым итог первого столетия в истории кино. Сейчас в 2022 году многие из этих фильмов (если не все) до сих пор пересматриваются и переосмысляются зрителями, поэтому почему бы не переосмыслить сам список?

Очевидно, что все представленные здесь картины были произведены исключительно в Голливуде, однако именно из-за этого практически все они нам известны, а само присутствие их в топе является ещё одним поводом решиться посмотреть какой-то из этих классических шедевров.

20 место: «Эта замечательная жизнь» (1947)