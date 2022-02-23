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20 фильмов прошлого столетия, чьи сценарии были признаны лучшими по версии Гильдии сценаристов США

20 фильмов прошлого столетия, чьи сценарии были признаны лучшими по версии Гильдии сценаристов США (21 фото)

Автор:
23 февраля 2022 09:13
Сообщество : Кино
Метки: Сценарий   актеры   кино   лучшие   роль   фильм   фото   
893
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Давайте посмотрим, какие фильмы прошлого столетия заняли первые 20 мест в топе американских специалистов.

В уже далёком 2006 году Гильдия сценаристов США объявила список из 101 лучшего сценария всего 20 века, подведя тем самым итог первого столетия в истории кино. Сейчас в 2022 году многие из этих фильмов (если не все) до сих пор пересматриваются и переосмысляются зрителями, поэтому почему бы не переосмыслить сам список?

Очевидно, что все представленные здесь картины были произведены исключительно в Голливуде, однако именно из-за этого практически все они нам известны, а само присутствие их в топе является ещё одним поводом решиться посмотреть какой-то из этих классических шедевров.


20 место: «Эта замечательная жизнь» (1947)

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Авторы сценария: Фрэнсис Гудрич, Альберт Хэкетт и Фрэнк Капра (он же режиссёр).

Удивительно, но в своё время на «Оскаре» фильм не получил ни одной статуэтки и вовсе не был номинирован за сценарий. Кстати, это самый любимый фильм 40-х годов у русскоязычных зрителей.


19 место: «Убить пересмешника» (1962)

Авторы сценария: Хортон Фут и Харпер Ли (автор одноимённого романа).


18 место: «В порту» (1954)

Авторы сценария: Бадд Шульберг и Малкольм Джонсон (автор статей в газете «The New York Sun», на основе которых был снят фильм).

В главной роли снялся Марлон Брандо, получивший за неё свой первый «Оскар».


17 место: «Тутси» (1982)

Авторы сценария: Ларри Гелбарт, Мюррей Шисгал, Барри Левинсон и Элейн Мэй.


16 место: «Криминальное чтиво» (1994)

Авторы сценария: Квентин Тарантино (он же режиссёр) и Роджер Эвери.


15 место: «Квартира» (1960)

Авторы сценария: И. А. Л. Даймонд и Билли Уайлдер (он же режиссёр).


14 место: «Лоуренс Аравийский» (1962)

Авторы сценария: Т.Э. Лоуренс, Роберт Болт и Майкл Уилсон.


13 место: «Выпускник» (1967)

Авторы сценария: Колдер Уиллингэм и Бак Генри.


12 место: «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1963)

Авторы сценария: Стэнли Кубрик (он же режиссёр), Питер Джордж (автор романа «Красная тревога», на основе которого снят фильм) и Терри Саузерн.


11 место: «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969)

Автор сценария: Уильям Голдман.


10 место: «Крёстный отец 2» (1974)

Авторы сценария: Марио Пьюзо (автор романа «Крёстный отец») и Фрэнсис Форд Коппола (он же режиссёр).


9 место: «В джазе только девушки» (1959)

Авторы сценария: Билли Уайлдер (он же режиссёр), И. А. Л. Даймонд, Роберт Тоерен и Майкл Логан.


8 место: «Телесеть» (1976)

Автор сценария: Пэдди Чайефски.


7 место: «Сансет бульвар» (1950)

Авторы сценария: Билли Уайлдер (он же режиссёр), Чарльз Брэкетт и Д.М. Маршман младший.


6 место: «Энни Холл» (1977)

Авторы сценария: Вуди Аллен (он же режиссёр) и Маршалл Брикмен.

Единственный фильм Вуди Аллена, за который он получил «Оскар» как лучший режиссёр, и первый из трёх его фильмов, которые получали награду за сценарий.


5 место: «Всё о Еве» (1950)

Авторы сценария: Джозеф Лео Манкевич (он же режиссёр) и Мэри Орр (автор рассказа «Мудрость Евы», на основе которого снят фильм).


4 место: «Гражданин Кейн» (1941)

Авторы сценария: Орсон Уэллс (он же режиссёр, продюсер и исполнитель главной роли) и Херман Манкевич.

Написанию сценария к этой картине Херманом Манкевичем посвящён фильм «Манк» (2020).


3 место: «Китайский квартал» (1974)

Автор сценария: Роберт Таун.

Режиссёр фильма Роман Полански, а главную роль исполнил Джек Николсон.


2 место: «Крёстный отец» (1972)

Авторы сценария: Марио Пьюзо (автор романа «Крёстный отец») и Фрэнсис Форд Коппола (он же режиссёр).

За этот фильм Марлон Брандо получил свой второй «Оскар».


1 место: «Касабланка» (1942)

Авторы сценария: Джулиус Эпштейн, Филип Эпштейн и Говард Кох.

Интересно то, что Джулиус и Филипп Эпштейн — братья-близнецы. Вот он, секрет успеха написания гениального сценария!


Ещё несколько интересных фильмов, которые удивительным образом не вошли в двадцатку: «Побег из Шоушенка» (22-й), «Унесённые ветром» (23-й), «День сурка» (27-й) и «Пролетая над гнездом кукушки» (45-й). Полный список из 101 фильма вы можете увидеть на сайте Гильдии сценаристов США.

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Метки: Сценарий   актеры   кино   лучшие   роль   фильм   фото   
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