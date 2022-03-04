Рыжий лесной муравей: Гений из наших лесов. Оказалось, что рабочие роя ходят в «школу» и обучаются будущей профессии

Итог такой системы образования выше всяких похвал. Сколько бы муравьёв ни потеряла колония, муравейник никогда не забудет систему тропок к хлебным местам, всегда найдутся те, кто умеет доить тлю и сражаться за будущее общего дома. Ну а если сообщество будет особенно успешно, оно расширится до муравьиной семьи — системы из связанных друг с другом баз. Такая структура легко переживает суровые северные зимы и способна прогнать со своей земли большинство конкурентов.