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Рыжий лесной муравей: Гений из наших лесов. Оказалось, что рабочие роя ходят в «школу» и обучаются будущей профессии

Рыжий лесной муравей: Гений из наших лесов. Оказалось, что рабочие роя ходят в «школу» и обучаются будущей профессии (11 фото)

Автор:
04 марта 2022 22:21
Метки: интересно   муравьи   факты   
396
11

Люблю писать про известных животных. Люди считают их хорошо изученными, понятными и даже немного скучными. Но это не так, и рыжий лесной муравей — самое интеллектуальное насекомое нашего региона — вам это докажет!

Путь муравья начинается с вылупления из яйца, отложенного маткой 2-3 недели назад. Всё это время муравьи-няньки регулярно осматривали его на предмет повреждений и поддерживали оптимальные условия для развития — таскали в разные камеры муравейника. В жаркие солнечные дни яйцо пряталось глубже под землю, а во время дождей выносилось почти на поверхность.

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Такое трепетное отношение принесло свои плоды: личинка родилась в срок и без каких-либо дефектов. Правда, она ну очень беззащитная. Дети других насекомых с первых секунд жизни готовы прятаться, защищаться и даже охотиться. А сил личинки муравья хватает только на выпрашивание пищи у проходящих мимо взрослых.

Те практически никогда не отказывают, они знают, что малыш умеет быть благодарным. В отличие от наших детей, личинки муравьёв испражняются... сахаром. Взрослые покормят дитятко полупереваренной кашицей из насекомых и растений, а взамен оно переработает их и выделит коктейль из слюны и сахаров — отличный источник энергии во время тяжёлой смены. Так что своё будущее поколение муравьи облизывают с ног до головы. Буквально.

Спустя 3 недели личинка наконец станет взрослой особью, принадлежащей к одной из 3 каст. Она может стать половозрелой самкой, будущей основательницей новой семьи. Может превратиться в самца, которого выгонят из колонии и он погибнет, успев перед этим оплодотворить несколько дамочек. Но, скорее всего, куколка станет обычным рабочим — самкой с недоразвитыми половыми органами и увеличенным мозгом.

Свежевыращенный рабочий длинной в 1,5 сантиметра. Он быстр, кусач и имеет встроенный кислотный распылитель — ту самую муравьиную кислоту. Это отличное средство для борьбы с закованными в хитин врагами.

Но вместо того, чтобы сразу приступить к делу, он пойдёт заниматься какой-то фигнёй. Рыжий лесной муравей будет исследовать свой дом, общаться с соседями при помощи подвижных усиков и таскать что попало и куда попало. Этот период в жизни муравья длится недолго, 5-6 дней, но учёные до сих пор не могут разгадать его значение. Самый популярный вариант — молодое членистоногое познаёт мир и самого себя, благо мозг позволяет.

Его нервный ганглий на порядки проще котелка млекопитающих, но он поразительно похож на наш мозг. Муравей способен запоминать большие объёмы информации, имеет фотографическую память и даже два полушария, где хранит долгосрочную и кратковременную память! Такая фишка есть у позвоночных, но среди членистоногой братии муравьи — уникумы!

А чтобы свои мозги натренировать, насекомые идут... в школу. У рыжих лесных муравьёв нет физиологического разделения по профессиям, и каждый рабочий может занять любую должность, а значит, учащийся сможет попробовать все работы в муравейнике.

Молодой муравей научится ухаживать за яйцами, постигнет основы строительства муравейника, научится искать пищу, доить тлю и даже послужит в местных вооружённых силах. Причём всё это он будет делать под контролем наставников. Новые исследования показывают, что опытные муравьи осознанно обучают юных членов общества известным им фишкам и особенностям. Со временем муравей выберет себе работу, исходя из своих способностей и потребностей общины.

Итог такой системы образования выше всяких похвал. Сколько бы муравьёв ни потеряла колония, муравейник никогда не забудет систему тропок к хлебным местам, всегда найдутся те, кто умеет доить тлю и сражаться за будущее общего дома. Ну а если сообщество будет особенно успешно, оно расширится до муравьиной семьи — системы из связанных друг с другом баз. Такая структура легко переживает суровые северные зимы и способна прогнать со своей земли большинство конкурентов.

Моя оценка рыжим лесным муравьям: 10 курсов обучения из 10. Благодаря своей сплочённости и обучаемости они стали ведущим видом муравьёв во всех умеренных лесах Евразии. И всё же они в опасности. Эти муравьи очень требовательны к окружающей среде и плохо переносят её загрязнение. Поэтому их огромный ареал с каждым годом становится чуточку меньше.

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Метки: интересно   муравьи   факты   

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6  комментариев
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7k
Фobosgrunt 10 часов назад
А еще засвидетельствован учеными случай, когда у муравья ноша в ходе переноски застряла, тот подобрал ветку и использовал ее как рычаг, чтобы освободить поклажу.
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39k
мурзилка009-1 4 часа назад
Добавлю, что муравьи умеют считать ло 10, и имеют логическое мышление.
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20k
Luc72 10 часов назад
Как раз яркий случай того, когда хорошо развитые безусловные (обусловленные генетикой миллионами лет) и условные (приспособление, обучение "на конкретной местности") принимается за ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА
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344
Z Z 10 часов назад
Рыжий? У нас всё время они назывались красными, здоровые муравейники были, да и сейчас есть. Но он точно не рыжий.
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