«С криками за мир с***али за кордон» - Шнуров ткнул звезд в их лицемерие

Такие товарищи боятся того, что их красивая жизнь закончится – никаких дорогих курортов, шикарных ресторанов и прочих радостей дорогой тусовочки, потому что «время кончилось колбас, форумов, фуршетов, биенале».

Шнур злободневно прошелся по всем тем, кто в последние дни устроил истерику в соцсетях. Потом оказалось, что некоторые и впрямь уехали якобы в отпуск. Все те же, кто ранее «кто раньше фоточки в пилотках вешал на страничку в День победы».