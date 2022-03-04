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«С криками за мир с***али за кордон» - Шнуров ткнул звезд в их лицемерие

«С криками за мир с***али за кордон» - Шнуров ткнул звезд в их лицемерие (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2022 20:48
Метки: песня   продажная элита   шнур   элита   
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В своем новом музыкальном шедевре Сергей Шнуров высмеял лицемерных российских селебрити. «С криками за мир с***али за кордон» - справедливо поет Шнур.

Такие товарищи боятся того, что их красивая жизнь закончится – никаких дорогих курортов, шикарных ресторанов и прочих радостей дорогой тусовочки, потому что «время кончилось колбас, форумов, фуршетов, биенале».

Шнур злободневно прошелся по всем тем, кто в последние дни устроил истерику в соцсетях. Потом оказалось, что некоторые и впрямь уехали якобы в отпуск. Все те же, кто ранее «кто раньше фоточки в пилотках вешал на страничку в День победы».


«Понятно, что это отпуск. А сердцем ты с народом», - отмечает Шнуров в своей песне.

«Прощай, элита!» - это песня своего времени. Она очень злободневна и описывает происходящее в светских кругах. Как всегда, Шнур не в бровь, а в глаз!

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Метки: песня   продажная элита   шнур   элита   

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36  комментариев
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57k
Похабыч 3 часа назад
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593
Олег Полчаса назад
Шнур, молодец!!! Один из не многих артистов - кого истинно уважал!!!
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886
Василий 36 минут назад
Продажный обмудок, хуже Басты
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28k
Alex Час назад
Фуфло... сдулся ленинград, одна попсня осталась, лижь бы на плаву быть, не позорился бы уже шнурок
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20k
kamanch Час назад
Шнур - быстро переобувается.
Еще не успел метросексуальный пиджачок снять, а тут снова весь такой народный.
Одно только не понятно - слов сказал много, а по факту ничего.
Удобно.. посидит, посмотрит, кто в итоге победит, потом споет, что он как раз же именно это и имел ввиду.
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6k
Sania Час назад
Сырожа-молодец! Быстро перекрасился.
У нас местные русофобы слюнями от радости захлёбывались, когда он Путину какие-то несуразные вопросы задавал. Боготворили его. Жду, когда встречу этих товарищей и послушаю их мнение о Шнуре теперь.
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1k
Алексей Попов Час назад
А их вооще кто-то знает? Шнура я вааще тока "выборы... кандидаты...." слышал. Вы что ящик все смотрите?
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903
KVadik 2 часа назад
Ну так за лозунги "ЗА МИР" и "НЕТ ВОЙНЕ" сегодня в России в околоток тащат.
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402
Fisher1979 2 часа назад
Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда" - Сергей Бодров
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386
Тварь 3 часа назад
Несогласных лишить званий "Народных", тем более, что в большинстве своем, никакие они не народные артисты.
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30k
Fat Lynx 3 часа назад
Шнур выждал время и когда стало ясно что к чему высрался.
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57k
Похабыч 3 часа назад
Шнур - умнейший человек, вот только в политику полез зря..
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101
vlastelinkolets 3 часа назад
Шнур сам переобувается в прыжке... Частенько.
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6k
a_komolow 3 часа назад
Правильная песня
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19k
KOSTELLO 3 часа назад
Да, это будет покруче Дорожной
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2k
Диагноз 3 часа назад
Шнуров то за одно топит, то за другое... Имеет очень переменчивые взгляды на политику... Политическая проститутка?
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6k
Владимир 4 часа назад
Шнур смекнул что к чему? И в лодке не для всех есть место? Но песенка зашла 10 из 10ти
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4k
Горожанин 4 часа назад
Шнур - уважаю. Это гражданская позиция, истинно в творческом стиле, что ещё более сильно.
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1k
Сергей 4 часа назад
Не люблю Шнура и его творчество, но тут он попал сто из ста.)
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14k
Вася 4 часа назад
при этом шнурок подогрел сашу на 250 тонн баксов, чо дома-то не помог медицине ? флюгер блин..

https://showbiz.mirtesen.ru/blog/43388299889/Sergey-SHnurov-vstavil-zubyi-v-SSHA-za-250-000-dollarovhttps://showbiz.mirtesen.ru/blog/43388299889/Sergey-SHnurov-vstavil-zubyi-v-SSHA-za-250-000-dollarov
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3k
RomaXz 4 часа назад
Куда же без этого быдлана
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Фауст Борис Карабанов 37 минут назад
...., высказывать своё мнение "из рота....
Да Боря, с русским явные проблемы )))
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