«С криками за мир с***али за кордон» - Шнуров ткнул звезд в их лицемерие

В своем новом музыкальном шедевре Сергей Шнуров высмеял лицемерных российских селебрити. «С криками за мир с***али за кордон» - справедливо поет Шнур.
Такие товарищи боятся того, что их красивая жизнь закончится – никаких дорогих курортов, шикарных ресторанов и прочих радостей дорогой тусовочки, потому что «время кончилось колбас, форумов, фуршетов, биенале».
Шнур злободневно прошелся по всем тем, кто в последние дни устроил истерику в соцсетях. Потом оказалось, что некоторые и впрямь уехали якобы в отпуск. Все те же, кто ранее «кто раньше фоточки в пилотках вешал на страничку в День победы».
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«Понятно, что это отпуск. А сердцем ты с народом», - отмечает Шнуров в своей песне.
«Прощай, элита!» - это песня своего времени. Она очень злободневна и описывает происходящее в светских кругах. Как всегда, Шнур не в бровь, а в глаз!
Авторский пост
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Еще не успел метросексуальный пиджачок снять, а тут снова весь такой народный.
Одно только не понятно - слов сказал много, а по факту ничего.
Удобно.. посидит, посмотрит, кто в итоге победит, потом споет, что он как раз же именно это и имел ввиду.
У нас местные русофобы слюнями от радости захлёбывались, когда он Путину какие-то несуразные вопросы задавал. Боготворили его. Жду, когда встречу этих товарищей и послушаю их мнение о Шнуре теперь.
Далеко не каждый из творческой илиты такое публично проделывал.
Но кому-то нравилось.
У нас тоже Сибирь большая. Всё никак не заселят. Уже и гектарами манили.. а тут чО, удобно.
Кто там за мир? Езжай в Сибирь за мир, а то там Воркута в разрухе.
Что там, митинг? Н.а.х.у.й, не согласован.
О, б.л.я, согласовали? Н.а.х.у.й, короновирус, нельзя митинг.
Всё равно лезете? В тюрьму.
Не лезите, в интернетах пишите, ну значит, вводим уголовную статью для всех кто против войны.
Где-то я об этом читал... а, в школе, когда про Гитлера изучали.
Короче если привели доказательства неверности твоих взглядов, а ты их не меняешь, то это называется фанатизм, что гораздо хуже чем, как вы выразились "переобувание в прыжке"
Просто листочки достались из разных папок.
https://showbiz.mirtesen.ru/blog/43388299889/Sergey-SHnurov-vstavil-zubyi-v-SSHA-za-250-000-dollarovhttps://showbiz.mirtesen.ru/blog/43388299889/Sergey-SHnurov-vstavil-zubyi-v-SSHA-za-250-000-dollarov
Источник: https://m.fishki.net/comment/mobile/4091483/0https://m.fishki.net/comment/mobile/4091483/0 © M.fishki.net
Да Боря, с русским явные проблемы )))