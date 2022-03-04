14 особенностей супермаркетов в других странах, из-за которых у наших людей глаза на лоб лезут

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У жителей разных стран свои привычки. То, что русскому туристу будет в диковинку, для местных жителей - абсолютно нормально. Сегодня мы решили заглянуть в супермаркеты на разных уголках планеты, чтобы узнать, что там занимательного.
В некоторых магазинах за границей есть специальные кассы с бесплатными вкусняшками для детей, чтобы родителям не пришлось дополнительно ничего покупать на выходе
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В Австралии в магазинах есть стойки со здоровыми перекусами для детей, абсолютно бесплатные
В Израиле в супермаркете необходимо вводить идентифицирующий номер, чтобы взять и вернуть тележку на место
А что вас больше всего поражает за границей?
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