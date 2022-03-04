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14 особенностей супермаркетов в других странах, из-за которых у наших людей глаза на лоб лезут (15 фото)

Автор:
04 марта 2022 14:04
Метки: в супермаркете   другой мир   за границей   продуктовый   супермаркет   туристы   фото   
916
15

У жителей разных стран свои привычки. То, что русскому туристу будет в диковинку, для местных жителей - абсолютно нормально. Сегодня мы решили заглянуть в супермаркеты на разных уголках планеты, чтобы узнать, что там занимательного.

×
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А что вас больше всего поражает за границей?

Источник:

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Метки: в супермаркете   другой мир   за границей   продуктовый   супермаркет   туристы   фото   

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1  комментарий
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TirAn Минуту назад
поражает, что до сих пор за рубли не продают.
(это просто шутка, без политики)
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