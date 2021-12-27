15 фото из иностранных супермаркетов, которые удивят наших людей

698
16
В супермаркетах других стран не только совсем иные ассортимент и товары, но есть еще всякие модные фишечки, до которых еще не дошли местные предприниматели. А что бы вы хотели видеть в наших сетях?
×
×
Автоматическая хлебопечка, которая показывает, во сколько бы приготовлен каждый кусочек хлеба
В Австралии в конце каждого отдела есть список товаров и номер полки, на которой они находятся
Источник:
Ссылки по теме:
- Зачем в магазинах СССР продавцы прокалывали или надрывали чеки
- Самые странные магазины СССР
- 14 особенностей жизни в Китае, которые туристам кажутся той еще диковинкой
- Чернобыльский магазин посреди зоны отчуждения
- 19 доказательств, что японцы живут в какой-то другой Вселенной, и у них все не так, как у всех
37
Понравилось37
Новости партнёров