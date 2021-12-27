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15 фото из иностранных супермаркетов, которые удивят наших людей

15 фото из иностранных супермаркетов, которые удивят наших людей (16 фото)

Автор:
27 декабря 2021 15:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: другие страны   магазин   страноведение   супермаркет   фото   фото из разных стран   
698
16

В супермаркетах других стран не только совсем иные ассортимент и товары, но есть еще всякие модные фишечки, до которых еще не дошли местные предприниматели. А что бы вы хотели видеть в наших сетях?

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Метки: другие страны   магазин   страноведение   супермаркет   фото   фото из разных стран   
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4  комментария
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26k
Vazari Полчаса назад
Лупы висят в ашане на веревочках у полок. Разливным молоком , также как и водой, никого уже не удивишь. Бесконтактной водой из крана-тоже.
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18k
Serg2001 Минуту назад
Если помечтать. Иногда, когда пытаюсь прочитать в магазине, что же всё-таки написано на упаковке товара, посещает горячее желание выцепить производителя, дать ему его же товар и сказать. "Уважаемый! Вот ваш товар. Если вы сейчас сможете прочитать от начала и до конца всё, что написано на вашей упаковке БЕЗ ЛУПЫ, то претензий к вам нет. Но если не сможете, то тогда уж не обессудьте. Двадцать ударов розгами вам и тому дизайнерскому "гению", который придумал писать белыми буквами на белом фоне. Они так это описание оформляют как будто какую-то военную тайну от врагов пытаются утаить... Вот зачем существуют требования к описанию товара на упаковке, если практически все производители кладут на них с прибором?
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1k
Дмитрий 10 минут назад
У нас половина этого, если не больше, встречается в некоторых супер-маркетах. Чем тут удивить?
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25k
Владимир Полчаса назад
Дааа, несъедобная морская звезда в пачке креветок, и змеюка в тележке это, блин, великие достижения.
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