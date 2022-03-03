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Подземная электростанция, которую построили немцы в годы войны

Подземная электростанция, которую построили немцы в годы войны (16 фото)

Автор:
03 марта 2022 10:01
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Подземная электростанция   в мире   интересно   позновательно   увлекательно   фото   
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На севере России до сих пор можно увидеть оборонительные сооружения времён Великой Отечественной войны. Здесь немцы буквально вгрызались в гранит, превращая заполярные скалы в опорные пункты с заглубленными бункерами и эшелонированной обороной.

В этой статье я расскажу про весьма необычное подземное сооружение, в котором немцы обустроили защищенную электростанцию.

Опорный пункт расположен на мысе Романов, что недалеко от Лиинахамари (Мурманская область). Для официального посещения мыса необходимо иметь пропуск в приграничную территорию, иначе придется идти пешком в обход постов. Путь там очень неблизкий, да и путешествие чревато проблемами с пограничниками.

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Высадился на пляже в Губе Амбарной. Здесь всё буквально усеяно эхом войны: повсюду гильзы, осколки, окопы и огневые точки.

Немецкие оборонительные сооружения на севере России действительно поражают своей защищенностью. Это не просто полевые укрытия, на настоящие штольни, уходящие вглубь гранитных скал.

Неприметный вход с цифрой 17 и приоткрытая деревянная дверь, которая видела войну.

За дверью расположен вход в подземную электростанцию. На стене видно амбразуру для защиты входа, ещё одна амбразура расположена сверху двустворчатой бронедвери. Во многих немецких сооружениях вход защищен подобным образом.

Попасть к амбразуре можно только изнутри, причем проход к ней зачем-то был наполовину перекрыт.

Осмотрим помещения электростанции, где раньше находились генераторы. Справа в стене видно нишу, в которой могло храниться топливо.

Вид назад. Здесь до сих пор ощущается запах горюче-смазочных материалов.

Остатки освещения.

На полу видно фундамент от генератора или системы вентиляции.

Ржавая немецкая гермодверь.

Возле аварийного выхода стоят двустворчатые двери, аналогичные с той, что я показывал раннее.

Двустворчатая конструкция позволяла открыть верхнюю половину, если нижняя часть двери оказывалась заблокирована (например, в случае обрушения). В СССР также имелись схожие двустворчатые защитные двери, причем некоторые из них являлись копией немецких. В СССР такие двери использовали недолго, и уже с 1960-х их практически не устанавливали в бомбоубежищах и командных пунктах.

Сам аварийный выход выполнен в виде лестницы. Толстый слой гранита обеспечивал сооружению очень хороший уровень защиты, который актуален и в 21 веке.

Аварийный выход на поверхности выглядит как небольшая пристройка к скале, которую не так и легко заметить.

Подземные электростанции и в наше время встречаются крайне редко. А переживших войну можно буквально по пальцам пересчитать, так что это место достойно внимания.


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Метки: Подземная электростанция   в мире   интересно   позновательно   увлекательно   фото   

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4  комментария
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9k
Клёст 14 часов назад
,,...Здесь немцы буквально вгрызались в гранит...,,
Ага, прямо немцы и вгрызались.
По-любому нечеловеческий труд пленных и заключённых унтерменшей.
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4k
Артур Гевондян 11 часов назад
Строили военнопленные.
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8k
Hunson Abadeer 13 часов назад
спасибо за фото
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Sam 13 часов назад
А ещё аффтырь не отличает двустворчатые двери от конюшенных...
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