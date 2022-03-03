Подземная электростанция, которую построили немцы в годы войны

В этой статье я расскажу про весьма необычное подземное сооружение, в котором немцы обустроили защищенную электростанцию.



Опорный пункт расположен на мысе Романов, что недалеко от Лиинахамари (Мурманская область). Для официального посещения мыса необходимо иметь пропуск в приграничную территорию, иначе придется идти пешком в обход постов. Путь там очень неблизкий, да и путешествие чревато проблемами с пограничниками.