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Как 50-летний Георгий Вицин смог сыграть 25-летнего парня в фильме «Женитьба Бальзаминова»

Как 50-летний Георгий Вицин смог сыграть 25-летнего парня в фильме «Женитьба Бальзаминова» (7 фото)

Автор:
22 февраля 2022 10:46
Сообщество : Кино
Метки: Георгий Вицин   Женитьба Бальзаминова   актер   кино   роль   талант   фильм   
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Георгий Михайлович Вицин был отличным комедийным актером.

После серии фильмов Леонида Гайдая к Вицину пришла всенародная слава и любовь. Леонид Иович признавал неоспоримый талант актера, а Евгений Моргунов, игравший с ним во многих фильмах, как-то сказал: «Мы с Никулиным и ногтя Вицина не стоим. Он чертовски талантлив. Если потребуется хоть дверную ручку сыграет».

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Отчасти так оно и было. Помимо комедий Георгий Михайлович отлично смотрелся в драме, правда после фильмов Гайдая построить карьеру серьезного драматического актера не получилось.

У Вицина было широкое амплуа, казалось, он был способен сыграть кого угодно, даже 25-летнего оболтуса будучи уже в годах. Идеальным примером тому служит фильм «Женитьба Бальзаминова».

Режиссер Константин Воинов долгое время вынашивал идею будущей картины. Он самостоятельно написал сценарий, а также заручился поддержкой своего давнего товарища Георгия Вицина, который согласился исполнить роль Михайло Дмитриевича Бальзаминова. Но время шло, а работа над фильмом постоянно откладывалась.

Дело в том, что в основу сюжета вошли произведения Александра Островского, а вышестоящее руководство просто побоялось вольной интерпретации классики, отчего не разрешало начинать съемки. К моменту, когда все вопросы были улажены, Георгий Михайлович постарел. Константин Воинов видел в главной роли исключительно Вицина, и это несмотря на тот факт, что он актер приближался к пятому десятку, а в кадре должен был выглядеть как молодой юноша.

Ради роль он сел на диету и начал больше уделять времени осанке, которая выдавала его возраст. Георгий Михайлович рассказывал, как изобрел себе омолаживающий грим - рисовал сеточку из краски, сделал веснушки, чтобы морщины не бросались в глаза. Вдобавок каким-то образом подтянул себе нос и одел забавный парик. Сделал раствор из «шпатлевки» и красной краски, чтобы лицо визуально «похудело».

Вицин вспоминал: - «Воинов посмотрел на мое художество и твердо сказал: «Буду снимать!». Надо сказать грим получился не из простых... Из-за него Георгий Михайлович начал называть фильм «Женитьба Бальзамированного».

Несмотря на всенародную любовь и славу, Вицин продолжал оставаться закрытым и стеснительным человеком, который вместо шумных гуляний предпочитал чтение. Он обладал отличным чувством юмора, вот только саму «суть» смешного понял лишь в старости.

«Смеяться - потребность каждого нормального человека. Отсутствие чувства юмора сродни болезни... ненормального человека. Смех - это великое...»


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Метки: Георгий Вицин   Женитьба Бальзаминова   актер   кино   роль   талант   фильм   
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