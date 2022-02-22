Как 50-летний Георгий Вицин смог сыграть 25-летнего парня в фильме «Женитьба Бальзаминова»

Отчасти так оно и было. Помимо комедий Георгий Михайлович отлично смотрелся в драме, правда после фильмов Гайдая построить карьеру серьезного драматического актера не получилось.

У Вицина было широкое амплуа, казалось, он был способен сыграть кого угодно, даже 25-летнего оболтуса будучи уже в годах. Идеальным примером тому служит фильм «Женитьба Бальзаминова».