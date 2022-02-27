15 южнокорейских фишек, которые вас возможно удивят

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Обычаи и культура азиатских стран, как правило, настолько отличаются от наших, что путешествие в эти места каждый раз открывает что-то новое. И разумеется, у них есть вещи, которые мы считаем невероятными или абсурдными. В этом посте вы увидите действительно поразительные особенности.
1. Цвет машин
В рабочем мире Южной Кореи для машин используется три цвета: белый для рядовых сотрудников, серый для тех, кто занимает среднюю должность, и черный для начальников.
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3. Приглашение
Если ваш босс или родственник приглашает вас поесть, вы должны согласиться, иначе это будет означать неуважение.
5. Парковки
Столбики на автостоянке сделаны из мягкого материала, чтобы не повредить автомобиль
6. Коляски
Корейцы используют этот тип транспортных средств для детей, где они могут спать, а также играть. Они легче обычной коляски, и в них гораздо больше места.
8. Магазины в метро
На станциях метро вы найдете виртуальные супермаркеты, где можно отсканировать код и сделать необходимый заказ.
10. Группа крови
В Южной Корее, ваш тип крови составляет что-то вроде вашего знака зодиака. По нему даже составляют психологический портрет.
12. Неоновые огни
Церкви в этой стране имеют неоновые кресты, и они больше похожи на торговый центр, чем на храм.
13. Пляж
Обычно корейцы ходят на пляж в повседневной одежде, без купальников и тому подобного. Вы даже, вероятно, найдете людей с длинными рукавами.
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Метки: Культура Невероятные Удивят обычаи фишки южная корея
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В свое время пендосы расхерачили им всё до уровня пустыни. Вот они до сих пор и восстанавливают. Действительно, каждое деревце под особым контролем: подпорка, оградка, капельница.
Пляжная одежда как и везде. Ну, скажем, 10% купаются в одежде. С каждым годом процент всё меньше и меньше. Просто сильный загар раньше считался признаком дешевой работы, типа сбора ракушек. Но главная причина - много корейцев имеют проблемы с кожей.