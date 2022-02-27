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15 южнокорейских фишек, которые вас возможно удивят

15 южнокорейских фишек, которые вас возможно удивят (15 фото)

Автор:
27 февраля 2022 22:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Культура   Невероятные   Удивят   обычаи   фишки   южная корея   
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Обычаи и культура азиатских стран, как правило, настолько отличаются от наших, что путешествие в эти места каждый раз открывает что-то новое. И разумеется, у них есть вещи, которые мы считаем невероятными или абсурдными. В этом посте вы увидите действительно поразительные особенности.
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Метки: Культура   Невероятные   Удивят   обычаи   фишки   южная корея   
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3  комментария
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АнтонПолднев 2 часа назад
Блин, сколько раз я уже оставлял этот комент под подобными постами...
Ребята, поедьте в любую страну и вы охренеете. Для начала на нашу Чукотку.
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13k
Bill Час назад
Опять какая-то фуета голимая. "Неоновые огни", пляж, капельницы с удобрениями.. Чё тут удивляться то?
В свое время пендосы расхерачили им всё до уровня пустыни. Вот они до сих пор и восстанавливают. Действительно, каждое деревце под особым контролем: подпорка, оградка, капельница.
Пляжная одежда как и везде. Ну, скажем, 10% купаются в одежде. С каждым годом процент всё меньше и меньше. Просто сильный загар раньше считался признаком дешевой работы, типа сбора ракушек. Но главная причина - много корейцев имеют проблемы с кожей.
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