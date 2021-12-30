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Фотографии, которые доказывают, что Корея - это особый мир

Фотографии, которые доказывают, что Корея - это особый мир (16 фото)

Автор:
30 декабря 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Культура   корейцы   национальные особенности   национальный колорит   познавательно   приключения   путешествия   южная корея   
841
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Южная Корея - страна с особым менталитетом и особым образом жизни. В этом может убедиться каждый, кто хоть раз побывал там: образ жизни и поведение местных жителей туристов просто поражают!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Культура   корейцы   национальные особенности   национальный колорит   познавательно   приключения   путешествия   южная корея   
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Денис Колосов Полчаса назад
прям не верится что КНДР и Южная Корея один народ..
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146
Александр мишковий 2 минуты назад
Они еще очень любят собак (есть).
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