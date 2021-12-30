Фотографии, которые доказывают, что Корея - это особый мир

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Южная Корея - страна с особым менталитетом и особым образом жизни. В этом может убедиться каждый, кто хоть раз побывал там: образ жизни и поведение местных жителей туристов просто поражают!
На тротуарах в Корее стоят большие зонты
Туристам поначалу это кажется странным, но во время дождей или, наоборот, палящего зноя они понимают, что идея не так уж плоха.
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На станциях метро в Корее стоят мощные очистители воздуха
И от пыли помогает, и от вирусов.
В магазинных примерочных всегда стоит коробка со специальными пакетами, которые надеваются на голову
Это специальный защитный покров для лица: с ним женщины, примеряя одежду, не испачкают ее косметикой и не смажут макияж.
В магазинах стоят сушилки для зонтов
Войдя с дождливой улицы в магазин, просто оставьте зонт в сушилке: он высохнет к вашему возвращению и не намочит пол в магазине и ваши вещи.
Во многих ресторанах для посетителей стоят бесплатные резинки для волос
Если хотите поесть, а волосы мешают, - просто убери их в хвост с помощью резинки!
В Южной Корее любят индивидуальный подход к клиенту
"Будучи в Корее, я заказала курицу с доставкой. Вместе с курицей мне принесли бесплатную вкусняшку, рядом с которой лежала вот такая милая записка: "Здравствуйте! Спасибо за заказ. Получайте удовольствие от этого цыпленка, ведь у вас сегодня был тяжелый рабочий день".
В корейских городах есть зоны, свободые от пыли
Качество воздуха в южнокорейских городах далеко от идеала. В такие будки просто заходят подышать чистым воздухом, например, когда ждут автобус.
В Южной Корее можно оставить вещи в общественном месте, чтобы отойти в уборную или за мороженым, - и их никто не тронет
В большинстве ресторанов у столиков есть специальные ящики, где лежат приборы. Клиенты могут брать их самостоятельно вместо того, чтобы каждый раз просить официанта их поменять
В аэропорту Инчхон работают роботы, которые показывают пассажирам путь к нужному выходу и подвозят их ручную кладь
В Южной Корее предпочитают кусковое мыло: именно его вы чаще всего встретите в общественных уборных вместо привычных флаконов с жидким мылом
Большинство дверей в Южной Корее - полуавтоматически: они откроются сами, только если нажать специальную кнопку
Система кажется избыточной, но на самом деле это отличная защита от случайных срабатываний - например, из-за проходящих мимо людей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Культура корейцы национальные особенности национальный колорит познавательно приключения путешествия южная корея
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