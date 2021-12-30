Фотографии, которые доказывают, что Корея - это особый мир

"Будучи в Корее, я заказала курицу с доставкой. Вместе с курицей мне принесли бесплатную вкусняшку, рядом с которой лежала вот такая милая записка: "Здравствуйте! Спасибо за заказ. Получайте удовольствие от этого цыпленка, ведь у вас сегодня был тяжелый рабочий день".