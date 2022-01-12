Не стало одного из самых позитивных телеведущих: Михаил Зеленский ушел из жизни в возрасте 46 лет

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Вчера на отдыхе в Доминикане ему стало плохо. Врачи не смогли спасти. По предварительной информации, причиной трагедии стал инсульт.
Телеведущий Михаил Зеленский отличался от многих коллег врожденной интеллигентностью, позитивным настроем, глубиной подхода ко всему, чем бы ни занимался. Его ценили, любили, уважали. У него учились. Как вспоминают товарищи телеведущего, он сочетал работу на каналах «Россия 1» и «Культура» с преподавательской деятельностью в Высшей школе телевидения «Останкино».
Вчера, 11 января, сердце Михаила остановилось. Ему было 46 лет. Случилось это во время краткого отпуска, он отдыхал с супругой в Доминикане. Предварительно причиной его ухода называют инсульт. До больницы его успели довезти, но врачи не смогли справиться с ситуацией.
Михаил Зеленский известен как ведущий программ «Вести», «Вести-Москва» и «Прямой эфир». Проявил себя и участием в таких рейтинговых телепроектах как «Форт Боярд» и «Танцы на льду». А потом вел новости на канале «Россия Культура». Коллеги подчеркивают его постоянную самоотдачу и честность во всем, за что бы ни брался телеведущий.
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А еще какие достижения у Вас в жизни есть? Зачем это, если не следование модному тренду?
PS Надпись на надгробном камне: "Он не изобрел лекарства от рака, зато он не смотрел ТВ!"
Жаль.
Не то, что всякие гурновы-митковы-флярковские-парфеновы и прочие отбросы из ТВ перестроечной поры.
Какого хрена в Доминикану поперся в ковид? Больной человек и в жару.
Отдыхай курортами РФ будь патриотом. Здоровее будешь.