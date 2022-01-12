Не стало одного из самых позитивных телеведущих: Михаил Зеленский ушел из жизни в возрасте 46 лет

Михаил Зеленский известен как ведущий программ «Вести», «Вести-Москва» и «Прямой эфир». Проявил себя и участием в таких рейтинговых телепроектах как «Форт Боярд» и «Танцы на льду». А потом вел новости на канале «Россия Культура». Коллеги подчеркивают его постоянную самоотдачу и честность во всем, за что бы ни брался телеведущий.