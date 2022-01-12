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Не стало одного из самых позитивных телеведущих: Михаил Зеленский ушел из жизни в возрасте 46 лет

Не стало одного из самых позитивных телеведущих: Михаил Зеленский ушел из жизни в возрасте 46 лет (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 19:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 46 лет   Зеленский   Культура   Телеведущий   инсульт   россия 1   
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Вчера на отдыхе в Доминикане ему стало плохо. Врачи не смогли спасти. По предварительной информации, причиной трагедии стал инсульт.
Телеведущий Михаил Зеленский отличался от многих коллег врожденной интеллигентностью, позитивным настроем, глубиной подхода ко всему, чем бы ни занимался. Его ценили, любили, уважали. У него учились. Как вспоминают товарищи телеведущего, он сочетал работу на каналах «Россия 1» и «Культура» с преподавательской деятельностью в Высшей школе телевидения «Останкино».
Вчера, 11 января, сердце Михаила остановилось. Ему было 46 лет. Случилось это во время краткого отпуска, он отдыхал с супругой в Доминикане. Предварительно причиной его ухода называют инсульт. До больницы его успели довезти, но врачи не смогли справиться с ситуацией.
Михаил Зеленский известен как ведущий программ «Вести», «Вести-Москва» и «Прямой эфир». Проявил себя и участием в таких рейтинговых телепроектах как «Форт Боярд» и «Танцы на льду». А потом вел новости на канале «Россия Культура». Коллеги подчеркивают его постоянную самоотдачу и честность во всем, за что бы ни брался телеведущий.

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Метки: 46 лет   Зеленский   Культура   Телеведущий   инсульт   россия 1   
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5k
Бу 48 минут назад
Соболезнования близким
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1k
Довер Иванович 13 минут назад
Лучше бы Соловьев
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260
VVK22 Полчаса назад
Лучше бы Малахов
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6k
Ruk Полчаса назад
и чо? ваще не представляю хто ето, может на Фишках отдел некрологов забацать нада? и в адок!
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21k
Альберт 38 минут назад
Шастают по всяким заграницам, а заразу нам сюда привозят.
Дошастался...
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19k
Luc72 59 минут назад
"Не смотрю ТВ..."
А еще какие достижения у Вас в жизни есть? Зачем это, если не следование модному тренду?
PS Надпись на надгробном камне: "Он не изобрел лекарства от рака, зато он не смотрел ТВ!"
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249
<name> Luc72 Полчаса назад
зафейлил )
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1k
Атомный Крот Час назад
Ну, не знаю, по-моему, вполне себе был неплохой ведущий.
Жаль.

Не то, что всякие гурновы-митковы-флярковские-парфеновы и прочие отбросы из ТВ перестроечной поры.
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16
сульфазин Атомный Крот 36 минут назад
ну уж не знаю про Миткову и двух других, на с каких пор Парфенов отброс?
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16
сульфазин Атомный Крот 23 минуты назад
из какой он компании?
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120
Комнатный сибиряк Час назад
Земля ему пухом
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−73
Mosgaz Час назад
Кокс кокс перетокс
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893
Дмитрий Час назад
Не смотрю телевизор уже больше 20 лет. Поэтому ничего.
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2k
Sergius SPb Час назад
Дуроящик с госканалами не смотрю так что.....
Какого хрена в Доминикану поперся в ковид? Больной человек и в жару.
Отдыхай курортами РФ будь патриотом. Здоровее будешь.
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294
Youtube's Best Channel Час назад
Неплохо-неплохо. Но Вы, наверху которые, опять забрали не того.
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