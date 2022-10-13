На заборе тоже написано

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Высокофилософский вандализм — редкое явление XX и XXI веков. Образованные люди стали портить стены надписями. Но вся штука в том, что часто портят весьма недурно... со смыслом. Даже закрашивать не хочется.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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