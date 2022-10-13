На заборе тоже написано

Высокофилософский вандализм — редкое явление XX и XXI веков. Образованные люди стали портить стены надписями. Но вся штука в том, что часто портят весьма недурно... со смыслом. Даже закрашивать не хочется.

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2. Комменты — зачёт! 0 Источник:

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3. Ну так я и ленюсь 0 Источник:

4. Так и тянется рука что-нибудь дописать 0 Источник:

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7. Умеют же, когда хотят 0 Источник:

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11. Видимо, устали бороться с вандалами 0 Источник:

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13. И не поспоришь 0 Источник:

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15. Забавно придумали 0 Источник:

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