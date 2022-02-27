Google отключает бесконтактные платежи для 5 банков из РФ. Какие альтернативы есть у Google Pay

Чем заменить Google Pay в России

Откровенно говоря, альтернативы у Google Pay есть, и не одна. Да, сервисы Apple и Google являются крупнейшими в мире сервисами бесконтактной оплаты, и их потеря действительно не добавит удобства. Однако это не значит, что теперь вы не сможете оплачивать покупки телефоном или умными часами. Сначала перечислим их, а потом пробежимся по преимуществам и способам настройки:

- Samsung Pay

- SberPay

- Mir Pay



Как добавить карту в Google Pay:

Для начала нужно понять, что Google Pay не перестаёт работать на территории России. Сервис и дальше продолжит функционировать. Все остальные банки, которые работали с Google Pay раньше, по-прежнему смогут использоваться для оплаты. Это и Сбербанк, и Тинькофф, и Райффайзен, и Альфа-банк, и многие-многие другие. Так что, если карту вашего банка отключили, просто выпустите виртуальный «пластик» в другом банке и привяжите его к сервису.

Сделать это очень просто. Ход действий аналогичен для держателей карт других банков (скриншоты не прилагаю, потому что Android блокирует их создание в банковских приложениях):

1. Откройте приложение своего банка на Android;

2. Выпустите виртуальную карту Visa или MasterCard;

3. Нажмите на неё после выпуска и выберите «Добавить в Google Pay»;

4. Подтвердите добавление карты кодом из SMS и пользуйтесь.