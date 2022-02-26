Цветные снимки дореволюционной Москвы – прогулка по живописным просторам у реки

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Не так давно мы прошлись по живописным берегам Москвы-реки от села Щукино до Каменного моста. Сегодня же мы пройдем вторую часть маршрута от Каменного моста и дальше вниз по течению реки.
Нас ждут очень красивые места: прекрасные набережные у Китай-города, деревенские просторы у Симонова и Новоспасского монастыря.
Перенестись в старую Москву нам помогут исторические снимки, раскрашенные с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
Нас ждут очень красивые места: прекрасные набережные у Китай-города, деревенские просторы у Симонова и Новоспасского монастыря.
Перенестись в старую Москву нам помогут исторические снимки, раскрашенные с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
1.
Кремлевская набережная 1911 год.
Начнем нашу прогулку на Кремлевской набережной. Тут всегда было очень оживленное движение, до революции почти все пространство занимали трамваи и извозчики, сейчас – машины.
2.
Вид на Кремль 1911 год.
Большая часть московских набережных, как мы увидим дальше, были естественными. Но у Кремля реку в камень одели еще до революции.
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3.
Москворецкий мост и Балчуг 1900 год.
На снимке мы видим еще исторический Москворецкий мост 1870-х годов постройки, который в 1930-е заменят на ныне существующий. Также в кадре отель Балчуг, еще не надстроенный.
4.
Москворецкая набережная 1912 год.
Так выглядела Москворецкая набережная в те годы. Молодые ребята на снимке – сапожники. Работали прямо на месте!
Обратите внимание на левую часть кадра. Торговые ряды идут вдоль всей набережной, а за ними спрятана Китайгородская стена. Только в советское время стену наконец освободят из-под наростов торговых рядов, но, к сожалению, потом снесут.
Обратите внимание на левую часть кадра. Торговые ряды идут вдоль всей набережной, а за ними спрятана Китайгородская стена. Только в советское время стену наконец освободят из-под наростов торговых рядов, но, к сожалению, потом снесут.
5.
Набережная у Воспитательного дома 1905 год.
Вот как должны выглядеть набережные у Москвы реки. Очень не хватает деревьев у реки сейчас – гуляем среди плиточных полей. А так сразу появляется уют.
6.
Большой Устьинский мост 1910 год.
Красивые все же были дореволюционные мосты, но для улучшения транспортной доступности их почти все пришлось снести.
Вдали возвышается грандиозная постройка эпохи Екатерины II – Воспитательный дом. Кстати, это самое большое здание за всю дореволюционную историю Москвы.
Вдали возвышается грандиозная постройка эпохи Екатерины II – Воспитательный дом. Кстати, это самое большое здание за всю дореволюционную историю Москвы.
7.
Вид от Краснохолмского моста 1909 год.
Перед нами по правой стороне раскинулись постройки на Швивой (Вшивой) горке. Почти все здания тут перестроили. Бросается в глаза огромное количество барж. Тогда перевозка грузов по реке использовалась очень активно.
9.
Новоспасский монастырь 1915 год.
Новоспасский монастырь был основан еще в XV веке. Основной ансамбль обители, дошедший до наших дней, сложился в XVII веке. Справа в углу виднеется каменный Новоспасский мост 1911 года постройки. В 1930-е он, как и другие московские мосты, тоже будет реконструирован.
10.
Вид с колокольни Симонова монастыря в сторону центра Москвы 1913 год.
Высота колокольни Симонова монастыря составляла 100 метров! С нее можно было увидеть почти всю Москву. Для строительства дворца культуры ЗИЛ колокольню взорвали.
Из этой части Москвы довольно мало снимков. Поэтому, чтобы представить эту местность приходится пользоваться обзорными снимками с колокольни. Кстати, вдали виден Новоспасский монастырь, мимо которого мы уже прошли.
Сейчас на месте пустыря у набережной стоит стадион Торпедо и строятся огромные жилые высотки.
Из этой части Москвы довольно мало снимков. Поэтому, чтобы представить эту местность приходится пользоваться обзорными снимками с колокольни. Кстати, вдали виден Новоспасский монастырь, мимо которого мы уже прошли.
Сейчас на месте пустыря у набережной стоит стадион Торпедо и строятся огромные жилые высотки.
12.
Вид с колокольни вниз по течению реки 1913 год.
Когда смотришь на этот снимок то сожалеешь, что план Жолтовского и Щусева по развитию Москвы на свободных территориях не был принят. Архитекторы предлагали строить советскую Москву на окраине Москвы, у Петровского парка, но их не послушали.
Места то было свободного море у города! Вот за Симоновым монастырем тоже уже шли леса, поля и маленькие деревни. В этой связи возникает еще больший вопрос, зачем дворец культуры ЗИЛ надо было строить именно на месте такого ценного памятника.
Места то было свободного море у города! Вот за Симоновым монастырем тоже уже шли леса, поля и маленькие деревни. В этой связи возникает еще больший вопрос, зачем дворец культуры ЗИЛ надо было строить именно на месте такого ценного памятника.
13.
Свято-Данилов монастырь 1910 год.
Чуть ниже по течению реки находился еще один монастырь – Даниловский. Он был основан еще в XIII веке! Монастыри на этом направлении помимо духовной функции выполняли еще и другую важную функцию – оборонительную. Именно с юга шла основная угроза от кочевников.
15.
Николо-Перервинский монастырь 1908 год.
За Алексеевским мостом шли уже исключительно деревни и села у Москвы. Также в этих краях располагался еще один монастырь – Николо-Перервинский XIV века.
17.
Село Коломенское 1907 год.
А вот знаменитое село Коломенское с шатровой церковью Вознесения (1532 года).
19.
Поля в районе Марьино и Люблино 1913 год.
Вдали виднеется Москва-река, а на месте нынешних жилых кварталов поля с системой орошения. Сложно вообразить, что здесь было когда-то так!
1 часть здесь: Москва-река в царские времена. Живописные просторы
1 часть здесь: Москва-река в царские времена. Живописные просторы
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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