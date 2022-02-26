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Цветные снимки дореволюционной Москвы – прогулка по живописным просторам у реки

Цветные снимки дореволюционной Москвы – прогулка по живописным просторам у реки (19 фото)

Автор:
26 февраля 2022 22:16
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
245
19
Не так давно мы прошлись по живописным берегам Москвы-реки от села Щукино до Каменного моста. Сегодня же мы пройдем вторую часть маршрута от Каменного моста и дальше вниз по течению реки.
Нас ждут очень красивые места: прекрасные набережные у Китай-города, деревенские просторы у Симонова и Новоспасского монастыря.
Перенестись в старую Москву нам помогут исторические снимки, раскрашенные с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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СергейПименов 4 минуты назад
А отчего этот дым там, на бульваре?
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