Цветные снимки дореволюционной Москвы – прогулка по живописным просторам у реки

12.

Когда смотришь на этот снимок то сожалеешь, что план Жолтовского и Щусева по развитию Москвы на свободных территориях не был принят. Архитекторы предлагали строить советскую Москву на окраине Москвы, у Петровского парка, но их не послушали.

Места то было свободного море у города! Вот за Симоновым монастырем тоже уже шли леса, поля и маленькие деревни. В этой связи возникает еще больший вопрос, зачем дворец культуры ЗИЛ надо было строить именно на месте такого ценного памятника.