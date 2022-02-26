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Новости в фотографиях. Лучшие кадры за февраль 2022 г

Новости в фотографиях. Лучшие кадры за февраль 2022 г (16 фото)

Автор:
26 февраля 2022 18:14
Метки: в мире   общество   фото   
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Участники забастовки против обязательной вакцинации дальнобойщиков в Канаде. Февраль 2022 г.


День сурка в Панксатони, штат Пенсильвания. 2 февраля 2022 г.


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Сторонница декриминализации абортов возле Дворца правосудия. Надпись на лице «Да абортам» Богота, Колумбия. Февраль 2022 г.



Белые медведи живут на заброшенной метеостанции. Колючин, Россия. Февраль 2022 г. Фото: Дмитрий Кох.



Самая длинная, подсвечиваемая лестница в России - 1200 метров, 1683 ступени. Торгашинский хребет, Красноярск.



Вратарская амуниция голкипера сборной Китая на зимних олимпийских играх в Пекине. Февраль 2022 г.


Девушка протестует на территории парламента, против ограничений Covid-19. Веллингтон, Новая Зеландия. 10 Февраля 2022 г.



Фото с Кубка африканских наций по футболу.



Скелетонист из Американского Самоа Натан Крамптон, на зимних олимпийских играх в Пекине. Февраль 2022 г.



Маска Эммануэля Макрона для карнавала в Ницце. Февраль 2022 г.



Последствия сильного ветра в Вилькенбурге, Германия. 17 февраля 2022 г.



Религиозное шествие во время месячного фестиваля Мадхав Нараян. Бхактапур, Непал, 15 февраля 2022 г.



Райан Пивиротто (США) после падения на дистанции 1000 метров в шорт-треке на зимней олимпиаде в Пекине. Февраль 2022 г.



Канадская полиция арестовала более 100 человек во время протестов дальнобойщиков. 19 февраля 2022 г.



Лемуры в Пекинском зоопарке. Похоже, у них какой-то очень серьезный разговор. Февраль 2022 г.



В Риме появились граффити с символами мира возле посольства России и Украины. 16 февраля 2022 г.

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Метки: в мире   общество   фото   
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