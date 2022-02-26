Новости в фотографиях. Лучшие кадры за февраль 2022 г

Участники забастовки против обязательной вакцинации дальнобойщиков в Канаде. Февраль 2022 г.
День сурка в Панксатони, штат Пенсильвания. 2 февраля 2022 г.
Сторонница декриминализации абортов возле Дворца правосудия. Надпись на лице «Да абортам» Богота, Колумбия. Февраль 2022 г.
Белые медведи живут на заброшенной метеостанции. Колючин, Россия. Февраль 2022 г. Фото: Дмитрий Кох.
Самая длинная, подсвечиваемая лестница в России - 1200 метров, 1683 ступени. Торгашинский хребет, Красноярск.
Вратарская амуниция голкипера сборной Китая на зимних олимпийских играх в Пекине. Февраль 2022 г.
Девушка протестует на территории парламента, против ограничений Covid-19. Веллингтон, Новая Зеландия. 10 Февраля 2022 г.
Фото с Кубка африканских наций по футболу.
Скелетонист из Американского Самоа Натан Крамптон, на зимних олимпийских играх в Пекине. Февраль 2022 г.
Маска Эммануэля Макрона для карнавала в Ницце. Февраль 2022 г.
Последствия сильного ветра в Вилькенбурге, Германия. 17 февраля 2022 г.
Религиозное шествие во время месячного фестиваля Мадхав Нараян. Бхактапур, Непал, 15 февраля 2022 г.
Райан Пивиротто (США) после падения на дистанции 1000 метров в шорт-треке на зимней олимпиаде в Пекине. Февраль 2022 г.
Канадская полиция арестовала более 100 человек во время протестов дальнобойщиков. 19 февраля 2022 г.
Лемуры в Пекинском зоопарке. Похоже, у них какой-то очень серьезный разговор. Февраль 2022 г.
В Риме появились граффити с символами мира возле посольства России и Украины. 16 февраля 2022 г.
Источник:
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