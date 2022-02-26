Зачем в царской России в конце слова ставили «ъ»

1917 год можно считать годом, когда «ъ» упразднили. С приходом к власти большевиков твердый знак покинул не только последний слог, но и средину слова — вместо него использовали специальный значок. Это было сделано для того, чтобы повысить уровень грамотности в стране, а твердый знак оказался слишком сложным для дальнейшего его применения.

Однако в 1928 году литера все же вернулась в обиход русских граждан, правда, только для написания в средине слова.