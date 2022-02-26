Зачем в царской России в конце слова ставили «ъ»

Во время прочтения произведений русской классики так или иначе попадаются слова с заветным «ъ» в конце слов. Разбираемся, зачем он был нужен и почему мы больше не используем его в окончаниях.
Как появился «ъ»
Существует несколько версий, которые обосновывают происхождение буквы. Согласно первой, литера фигурировала еще в древнем алфавите Кирилла и Мефодия. В тот период действовали немного иные законы при написании, и слова не разделяли отступом, а писали слитно. Для того чтобы все-таки разграничивать слова, и использовали твердый знак. Он отделял слово с твердым окончанием от последующего, а мягкий знак выполнял ту же функцию, но с мягким окончанием.
Согласно второй версии, «ъ» появился для определения, что слово относится к мужскому роду. Интересно, что это правило распространяется даже на глаголы. Помимо этого в те времена было недопустимо закончить слово согласной, потому и стали повсеместно применять твердый знак.
Зачем знак убрали
Удивительно, но твердый знак использовали на письме в указанном порядке вплоть до XX века. Все это время он служил добрую службу, придавая твердость последнему слогу в слове. Однако уже в начале прошлого века люди стали задумываться о том, чтобы убрать знак из всех текстов.
1917 год можно считать годом, когда «ъ» упразднили. С приходом к власти большевиков твердый знак покинул не только последний слог, но и средину слова — вместо него использовали специальный значок. Это было сделано для того, чтобы повысить уровень грамотности в стране, а твердый знак оказался слишком сложным для дальнейшего его применения.
Однако в 1928 году литера все же вернулась в обиход русских граждан, правда, только для написания в средине слова.
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