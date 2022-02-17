Зачем раньше бухгалтеры носили нарукавники?

Их надевали на нижнюю часть руки поверх одежды. Крепились нарукавники с помощью резинки, которая могла располагаться как с двух сторон, так и только сверху. В этом случае снизу была специальная манжета. Надевали во время работы чехлы на рукава: продавцы в продуктовых магазинах, водители общественного транспорта, кондукторы, работники заводов и даже бухгалтеры. Но зачем им нужны были нарукавники?

Советские нарукавники

Изготавливались нарукавники из клеенки или ткани, цвета для них выбирались темные. Изначально выпускали только черные чехлы, но позже появились и цветастые. В основном разноцветные нарукавники шили самостоятельно. Размеров у чехлов было всего 3.

Для чего использовали нарукавники?