Зачем раньше бухгалтеры носили нарукавники?

В советское время среди работников разных сфер пользовались популярностью специальные чехлы-нарукавники.
Их надевали на нижнюю часть руки поверх одежды. Крепились нарукавники с помощью резинки, которая могла располагаться как с двух сторон, так и только сверху. В этом случае снизу была специальная манжета. Надевали во время работы чехлы на рукава: продавцы в продуктовых магазинах, водители общественного транспорта, кондукторы, работники заводов и даже бухгалтеры. Но зачем им нужны были нарукавники?
Советские нарукавники
Изготавливались нарукавники из клеенки или ткани, цвета для них выбирались темные. Изначально выпускали только черные чехлы, но позже появились и цветастые. В основном разноцветные нарукавники шили самостоятельно. Размеров у чехлов было всего 3.
Для чего использовали нарукавники?
Чехлы на рукава пригождались работникам разных сфер. В основном они нужны были тем, у кого была грязная работа. Например, работникам заводов или водителям. Нарукавники в этом случае защищали одежду от пыли и грязи, с которой чаще всего соприкасаются именно руки.
Одежда работников, трудящихся в помещениях с повышенной влажностью, и тех, кто много контактирует с водой, также нуждалась в защите. Для них придумали шить клеенчатые чехлы, не пропускающие влагу. Обычно их использовали продавцы, работающие с мясом, солениями, рыбой и так далее.
Зачем нарукавники бухгалтерами?
Может показаться, что рукава бухгалтеров должны быть в безопасности, ведь с грязью они мало контактируют, но это не так. Когда-то счетоводам приходилось много писать карандашом и перьевой ручкой, а эти канцелярские предметы были потенциально опасными для одежды. Бухгалтер мог испачкать рукава, капнув на них чернила, либо проведя рукой по свеженаписанному тексту.
Портило одежду и частое скольжение руки по столу. Из-за него рукава протирались. А одежду в советское время ценили, особенно парадную. Кстати, обязывали носить нарукавники и школьников, особенно на уроки труда. Без них ребенка могли даже не пустить на урок.
Источник:
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У рабочих и водителей были робы и халаты, но никак не нарукавники.
Водители в нарукавниках???
- Ты видел водителей в нарукавниках?
- Нет.
- И я нет. Но они есть.