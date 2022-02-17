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Зачем раньше бухгалтеры носили нарукавники?

Зачем раньше бухгалтеры носили нарукавники? (3 фото)

Автор:
17 февраля 2022 10:21
Сообщество : Факты
Метки: бухгалтеры   интересно   нарукавники   познавательно   факты   фото   
537
3

В советское время среди работников разных сфер пользовались популярностью специальные чехлы-нарукавники.

Их надевали на нижнюю часть руки поверх одежды. Крепились нарукавники с помощью резинки, которая могла располагаться как с двух сторон, так и только сверху. В этом случае снизу была специальная манжета. Надевали во время работы чехлы на рукава: продавцы в продуктовых магазинах, водители общественного транспорта, кондукторы, работники заводов и даже бухгалтеры. Но зачем им нужны были нарукавники?


Советские нарукавники

Изготавливались нарукавники из клеенки или ткани, цвета для них выбирались темные. Изначально выпускали только черные чехлы, но позже появились и цветастые. В основном разноцветные нарукавники шили самостоятельно. Размеров у чехлов было всего 3.


Для чего использовали нарукавники?

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Чехлы на рукава пригождались работникам разных сфер. В основном они нужны были тем, у кого была грязная работа. Например, работникам заводов или водителям. Нарукавники в этом случае защищали одежду от пыли и грязи, с которой чаще всего соприкасаются именно руки.

Одежда работников, трудящихся в помещениях с повышенной влажностью, и тех, кто много контактирует с водой, также нуждалась в защите. Для них придумали шить клеенчатые чехлы, не пропускающие влагу. Обычно их использовали продавцы, работающие с мясом, солениями, рыбой и так далее.


Зачем нарукавники бухгалтерами?

Может показаться, что рукава бухгалтеров должны быть в безопасности, ведь с грязью они мало контактируют, но это не так. Когда-то счетоводам приходилось много писать карандашом и перьевой ручкой, а эти канцелярские предметы были потенциально опасными для одежды. Бухгалтер мог испачкать рукава, капнув на них чернила, либо проведя рукой по свеженаписанному тексту.

Портило одежду и частое скольжение руки по столу. Из-за него рукава протирались. А одежду в советское время ценили, особенно парадную. Кстати, обязывали носить нарукавники и школьников, особенно на уроки труда. Без них ребенка могли даже не пустить на урок.

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Метки: бухгалтеры   интересно   нарукавники   познавательно   факты   фото   
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12  комментариев
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39k
Франц Лефорт 2 часа назад
Гениально! Ждем постов о фартуках, калошах.... Можно запилить пост о карадашах и ластиках.
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68k
Viktor 17 минут назад
У меня и сейчас две пары есть - жена в них колючую ягоду собирает, малину там, ежевику.
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11k
Karelian 24 минуты назад
"В основном они нужны были тем, у кого была грязная работа. Например, работникам заводов или водителям. Нарукавники в этом случае защищали одежду от пыли и грязи, с которой чаще всего соприкасаются именно руки."

У рабочих и водителей были робы и халаты, но никак не нарукавники.
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6k
Борис Карабанов Час назад
Ну, те кто чуть-чуть постарше нынешнего школотовского возраста, те помнят своё школотовское детство в нарукавниках. Увы, дети в школе надевали нарукавники ещё не будучи бухгалтерами. Девочки, как правило, постоянно. Мальчики на уроках труда.
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920
Hallo FreeSpace Час назад
Автор, интересно знать ваше мнение

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3k
Мрачный Жнец Час назад
Школота развлекается?
Водители в нарукавниках???
- Ты видел водителей в нарукавниках?
- Нет.
- И я нет. Но они есть.
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21k
Юрий Час назад
А зачем нарукавники бегунам?

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15k
Booka1a Час назад
ничего-то ты не знаешь, Джон Сноу! на самом деле в нарукавник прятали кожаную флягу с бухлишком))
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Спасибо, кэп! А я то думал, что для красоты
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