Зачем раньше шахтеры брали с собой в шахту канареек?

Многие компании, занимающиеся добычей ископаемых, даже специально разводили их. А в Великобритании существовал закон, запрещающийся спуск в шахту без канареек. Но зачем же эти маленькие птички понадобились шахтерам?

Опасная работа

Работа на шахте всегда считалась опасной. В рудниках постоянно существуют риски обрушения пород, взрыва метана и отравления газом. Чтобы их снизить, учеными то и дело придумывается что-то новое. Вводятся более качественные укрепления, чтобы предотвратить обвалы. Для исключения отравления и взрыва, создаются чувствительные к газу приборы. Но не всегда технический прогресс позволял сделать это. Самыми первыми детекторами газа когда-то были обычные животные: мыши и канарейки.

Канарейки-спасатели