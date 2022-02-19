Зачем раньше шахтеры брали с собой в шахту канареек?

Раньше постоянными спутниками шахтеров, спускающихся в шахты, были канарейки. Без этих маленьких птичек не обходилась ни одна разработка угольных рудников.
Многие компании, занимающиеся добычей ископаемых, даже специально разводили их. А в Великобритании существовал закон, запрещающийся спуск в шахту без канареек. Но зачем же эти маленькие птички понадобились шахтерам?
Опасная работа
Работа на шахте всегда считалась опасной. В рудниках постоянно существуют риски обрушения пород, взрыва метана и отравления газом. Чтобы их снизить, учеными то и дело придумывается что-то новое. Вводятся более качественные укрепления, чтобы предотвратить обвалы. Для исключения отравления и взрыва, создаются чувствительные к газу приборы. Но не всегда технический прогресс позволял сделать это. Самыми первыми детекторами газа когда-то были обычные животные: мыши и канарейки.
Канарейки-спасатели
Использовать птичек в качестве детекторов предложил британский ученый Джон Холдейн. Он выяснил, что канарейки очень чувствительны к газу, и чувствуют его даже в малых количествах. Все благодаря их небольшому размеру, и особенной дыхательной системе. Канарейки получают порцию метана и при вдохе, и при выдохе.
Как действуют канарейки?
Когда на рудниках все спокойно и метан отсутствует, птички чувствуют себя хорошо. Они радостно щебечут и прыгают. С повышением уровня газа, канарейки ведут себя неспокойно: замолкают и начинают метаться по клетке в поисках выхода.
Использование мышей в этом деле менее продуктивно, они могут практически не менять свое поведение. Канарейки же очень любят петь, и делают это постоянно. Как только пение прекращается, для шахтеров это верный знак, что нужно срочно подниматься на поверхность. Клетки с птичками работники, разумеется, берут с собой. На воздухе надышавшиеся газом канарейки быстро приходят в себя.
Источник:
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ок, следующая пост ,,зачем создали комбайн,,