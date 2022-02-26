Убойные объявления: такое могли написать только наши люди

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Порция каламбуров, криков души и просто глупости, собранная специально для настроения в выходной.
2.
Продавец от бога
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5.
Похоже, кто-то всё же попробовал
7.
Верни лопату — нечем убирать столицу!
9.
Я иду искать…
12.
14.
А были случаи?
16.
Работа до изнеможения
18.
Можно, но не очень хочется
20.
Главное, что Ленин говорил!
22.
Загадочное объявление
24.
Питерский подход
26.
Ценный сотрудник
28.
Логично!
30.
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Иными словами, "Откуда дровишики?" (с)
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