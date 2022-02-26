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Убойные объявления: такое могли написать только наши люди

Убойные объявления: такое могли написать только наши люди (17 фото)

Автор:
26 февраля 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   забавно   записка   объявления   фото   
682
17

Порция каламбуров, криков души и просто глупости, собранная специально для настроения в выходной.

2.


Продавец от бога

×
×

5.


Похоже, кто-то всё же попробовал

7.


Верни лопату — нечем убирать столицу!

9.


Я иду искать…

12.


14.


А были случаи?

16.


Работа до изнеможения

18.


Можно, но не очень хочется

20.


Главное, что Ленин говорил!

22.


Загадочное объявление

24.


Питерский подход

26.


Ценный сотрудник

28.


Логично!

30.


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Метки: Юмор   вывеска   забавно   записка   объявления   фото   
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homerchik Час назад
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Похабыч 2 часа назад
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