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Странные и забавные объявления

Странные и забавные объявления (17 фото)

Автор:
26 января 2022 08:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   забавно   креатив   объявления   умора   фантазия   
577
17

Предлагаю для вас случаи, когда люди не проигнорировали белые бумажки на стенах и нашли настоящие шедевры. Наслаждайтесь!

Народный креатив не знает пределов и границ. Особенно хорошо он проявляется в составлении объявлений, ведь порой можно встретить такие экземпляры, что даже не знаешь, как на них реагировать.


Чтобы между ними возникла химия

×
×

Скидка!

Хлеба и арбузов

Могли бы курить не мерзкие…

Ожидание и реальность

Без объявления и не скажешь…

Объявление для орков

Много хлеба не бывает

Лайфхак по борьбе с шумными соседями

Точно этот Азамат?

Маленький предприниматель

Объявление в подъезде

Не очень-то и хотелось…

Внимание,конкурс!

Щедрое предложение от риелтора

Изящно

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Метки: Юмор   вывеска   забавно   креатив   объявления   умора   фантазия   
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