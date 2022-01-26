Странные и забавные объявления

577
17
Предлагаю для вас случаи, когда люди не проигнорировали белые бумажки на стенах и нашли настоящие шедевры. Наслаждайтесь!
Народный креатив не знает пределов и границ. Особенно хорошо он проявляется в составлении объявлений, ведь порой можно встретить такие экземпляры, что даже не знаешь, как на них реагировать.
Чтобы между ними возникла химия
×
×
Скидка!
Хлеба и арбузов
Могли бы курить не мерзкие…
Ожидание и реальность
Без объявления и не скажешь…
Объявление для орков
Много хлеба не бывает
Лайфхак по борьбе с шумными соседями
Точно этот Азамат?
Маленький предприниматель
Объявление в подъезде
Не очень-то и хотелось…
Внимание,конкурс!
Щедрое предложение от риелтора
Изящно
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 забавных вывесок, которые читаются совсем не так, как задумывали их создатели
- Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение
- 18 смешных объявлений, которые непредсказуемы, как жизнь в России
- Подборка с образцами невероятного маркетинга
- Подборка странных и забавных объявлений
25
Понравилось25
Новости партнёров