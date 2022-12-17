Дайте жалобную книгу! Как появилась книга жалоб и предложений?

Сначала книга была обязательна только для торговых точек. Потом её ввели для любых предприятий сферы услуг, начиная с заведений общепита и заканчивая санаториями, вокзалами и даже милицейскими отделениями.

Что писали? Собственно, то же, что и сейчас: жалобы на хамство или наплевательское отношение персонала, низкое качество продукции или услуг. Все обращения писали в свободной форме, но фактически они представляли собой своего рода культурный срез своей эпохи.

К примеру, в суровых 30-х за просроченную колбасу покупатели грозили всеми небесными карами, вплоть до того, что нерадивого продавца поставят к стенке.