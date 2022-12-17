Дайте жалобную книгу! Как появилась книга жалоб и предложений?

Когда именно появилось сие творение – история умалчивает. Но примерно с 1920-х этот, надо сказать, действенный инструмент влияния использовался в СССР повсеместно. И заставлял не слишком добросовестных продавцов изобретать всякие уловки, чтобы избежать претензий и ответственности.
К слову, предмет этот стал излюбленной темой для шуток у сатириков и писателей, а Рязанов даже снял посвящённую ему комедию «Дайте жалобную книгу».
Собственно, смысловая нагрузка понятна из названия: в этой пронумерованной и прошнурованной тетради с указанием названия предприятия и печатью (при наличии таковой) следовало писать жалобы и предложения. Можно также благодарности, что случалось значительно реже.
Поразительно, но актуальности и даже формы эта бумажная кляузница не потеряла и по сей день, хотя «старушка» отметила вековой юбилей. Почему? Кто знает. Видимо, склонность к доносам – это неотъемлемая составляющая среднестатистической личности.
Сначала книга была обязательна только для торговых точек. Потом её ввели для любых предприятий сферы услуг, начиная с заведений общепита и заканчивая санаториями, вокзалами и даже милицейскими отделениями.
Что писали? Собственно, то же, что и сейчас: жалобы на хамство или наплевательское отношение персонала, низкое качество продукции или услуг. Все обращения писали в свободной форме, но фактически они представляли собой своего рода культурный срез своей эпохи.
К примеру, в суровых 30-х за просроченную колбасу покупатели грозили всеми небесными карами, вплоть до того, что нерадивого продавца поставят к стенке.
В эпоху СССР книги регулярно проверяли контролирующие органы. Под каждой претензией жалующийся должен был оставить контактные данные, поскольку в ином случае вопрос не подлежал рассмотрению. И результаты были: разбирательства и даже наказания, начиная с финансовых рычагов воздействия типа лишения премии и заканчивая увольнением особенно зарвавшихся нарушителей.
Случалось и так, что по наводке из жалобной книги на точку приходила ревизия, и дело завершалось крупным штрафом, закрытием или даже уголовным разбирательством.
Соответственно, работники торговли не горели желанием выставлять книжечку на всеобщее обозрение в специально отведённом для неё месте – уголке потребителя. В 60-х в прессе развернулась целая кампания в поддержку жалобных книг: журналисты выпускали статьи, фельетоны, художники выдавали карикатуры на злободневную тему. В 70-х Минторг обязал предоставлять книгу по первому требованию покупателя или заказчика, как бы тщательно она не была припрятана.
В попытке съехать с неудобной темы советские граждане шли на всякие уловки. Самые простые – давать для записи карандаш, чтобы потом добросовестно подтереть кляузу, и отказ выдать книгу с формулировкой «на проверке».
Некоторые креативщики шли дальше: как школьники заводили два дневника, так и на предприятии имелось две книги. Одну выдавали обозлённым и недовольным, другую – с хвалебными одами демонстрировали проверяющим.
Ну, и, конечно, примитивный, но действенный способ уговорить клиента от записи – небольшой, но приятный презент.
Доступность и эффективность породила и оборотную сторону медали: граждане часто писали всякую ерунду или использовали книгу для сведения личных счётов.
Что касается объективных причин для жалоб, то их спектр был более чем широк: неопрятный вид продавца или официанта, огрызающийся персонал, обман при взвешивании или расчёте, грязный пол, пыльная витрина и т.д.
Существовала даже особая категория жалобщиков – граждане, которые таскались по всем возможным точкам, чтобы оставить жалобу в книге. В основном, конечно, они были смешными и нелепыми. Возможно, это был такой способ убить время, развлечься или даже признак какого-то психического отклонения.
Похвалы и благодарности встречались значительно реже. Такова суть человеческая – если всё хорошо, то и отмечать этот факт не нужно. В настоящее время отказ выдать по требованию жалобную книгу наказывается штрафом, размер которого варьируется от 5 до 10 тыс. рублей в зависимости от организационно-правовой формы предприятия.
А вам доводилось пользоваться жалобной книгой?
Источник:
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