Увлекательные, добрые и сентиментальные семейные фильмы без супергероев и масштабных спецэффектов для хорошего вечера в кругу семьи.
Совместный просмотр хорошего кино заставляет взрослых на пару часов почувствовать себя детьми, а детей - повзрослеть. В этои список лучших вошли в основном относительно новые картины и совсем немного классики.
Год выпуска: 2020
Жанр: семейный, приключения
Продолжительность: 1 ч 50 мин
Актёры в главных ролях: Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Леонид Басов, Валерия Федорович, Владимир Симонов, овчарка Лили
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Хорошим семейным кино наш современный кинематограф не балует. "Пальма" - редкое исключение из правил. Фильм основан на реальной истории, случившейся в аэропорту "Внуково", о которой Советский Союз узнал благодаря заметке Юрия Роста в газете "Комсомольская правда", опубликованной в 1976 году. Хозяин овчарки Пальмы получил работу за границей, и когда у трапа самолёта выясняется, что собаку без справки в полёт не возьмут, хозяин, честно предприняв попытку получить справку, выбирает работу, а собаку оставляет. Верная Пальма стала ждать хозяина, встречая на взлётной полосе каждый "Ил-18", принося этим много хлопот администрации аэропорта и много радости сыну пилота Коли.
На тот же сюжет снят советский отличный фильм 1988 года "На привязи у взлётной полосы".
Год выпуска: 2017
Жанр: семейный, драма
Продолжительность: 1 ч 41 мин
Актёры в главных ролях: Крис Эванс, Маккенна Грейс, Линдси Дункан
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Фильм Марка Уэбба, режиссёра дилогии "Новый Человек-паук" и романтической комедии "500 дней лета".
Маленькая Мэри растёт "умницей Уиллом Хантингом", в свои семь лет она решает уравнения, которые не каждому профессору математики под силу. Её бабушка хочет, чтобы Мэри пошла в спецшколу, где бы общалась только с подходящими для неё умными детьми, а её дядя считает, что проблемы Навье-Стокса подождут, и девочка должна пойти в обычную школу, чтобы у неё было обычное детство обычного ребёнка. Чья в итоге возьмёт?
Год выпуска: 2018
Жанр: семейный, приключения, мелодрама
Продолжительность: 1 ч 45 мин
Актёры в главных ролях: Малом Пакуин, Даниель Отой
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Французский кинематограф - кладезь хорших детских фильмов и фильмов для юношества, и наша подборка тому доказательство, мы ещё не раз упомянем французский кинематограф. "Приключения Реми" - это современная экранизация повести XIX века "Без семьи" писателя Гектора Мало. Этот роман - классика французской детской литературы. По сюжету маленького Реми выкупает из бедной приёмной семьи бродячий музыкант Виталис. Вместе с Виталисом, дрессированной обезьянкой Душкой и псом Капи Реми путешествует, взрослеет, познаёт жизнь и ищет своих родных.
Фильм Владимира Бортко "Без семьи" (1984) тоже поставлен по роману Мало.
Год выпуска: 2020
Жанр: семейный
Продолжительность: 1 ч 03 мин
Актёры в главных ролях: Константин Хабенский, Чулпан Хаматова
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Первый российский семейный документальный блокбастер в 4К. За кадром звучат голоса Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой. Документалка отлично подойдёт для просмотра с детьми.
Год выпуска: 2013
Жанр: комедия, приключения, фэнтези, семейный, мелодрама
Продолжительность: 1 ч 54 мин
Актёры в главных ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Шон Пенн, Адам Скотт
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Застенчивый работник журнала Life Уолтер Митти (Бен Стиллер) отправляется в опасное и увлекательное путешествие в поисках знаменитого фотографа (Шон Пенн), чья фотография должна украсить обложку последнего печатного номера журнала. Митти будет удирать от извергающегося вулкана Эйяфьядлайёкюдль, подерётся с акулой, угостит афганцев яблочным пирогом, покорит Гималаи, влюбится и найдёт ту самую фотографию в самом неожиданном месте.
Фильм снят по рассказу американского писателя и карикатуриста Джеймса Тёрбера. Рассказ впервые был экранизирован в 1947 году.
Год выпуска: 2013
Жанр: драма, биография, история, семейный, музыка
Продолжительность: 2 ч 05 мин
Актёры в главных ролях: Эмма Томпсон, Том Хэнкс, Колин Фаррелл
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Хорошее кино для просмтра в семейном кругу про то, как Уолт Дисней уговаривал писательницу Памелу Трэверс продать ему права на экранизацию "Мэри Поппинс", и про детство Трэверс, в котором тоже был своя Поппинс с ковровой сумкой и свой мистер Бэнкс, которого надо было спасти. Советуем перед этим фильмом посмотреть обожаемую западными детьми диснеевскую классику "Мэри Поппинс" с Джули Эндрюс, Диком Ван Дайком и прекрасной музыкой братьев Шерман. А также его продолжение 2018 года "Мэри Поппинс возвращается".
Год выпуска: 2013
Жанр: драма, комедия, семейный
Продолжительность: 2 ч
Актёры в главных ролях: Эухенио Дербес, Лея Фрейтас
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Смешная и трогательная история про каскадёра, большего всего боящегося высоты, и его дочку. Эта мексиканская комедия Эухенио Дербеса (он же сыграл и главную роль) делает в середине резкий поворот и превращается в настоящую драму. В 2017 году вышел французский ремейк этого фильма с Омаром Си в главной роли под названием "2+1" (дословный перевод оригинального названия "Всё начинается завтра").
Любопытно, что по сценарию у каскадёра был сын, а не дочь. И Дербес искал мальчиков, а не девочек. Но родителям одной девочки сарафанное радио передало, что киношники ищут девочку, а не мальчика. Лорето Перальта пришла на кастинг, покорила Эухенио Дербеса, так что ради неё он переписал сценарий.
Год выпуска: 2019
Жанр: драма, мелодрама, комедия, спорт, семейный
Продолжительность: 1 ч 49 мин
Актёры в главных ролях: Аманда Сайфред, Майло Вентимилья, Кевин Костнер
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История пса, большого любителя скорости, и его хозяина-автогонщика. Если вам нравятся такие фильмы, как "Марли и я", "Собачья жизнь" или французская трилогия "Белль и Себастьян", то наверняка придётся по душе и "Энцо". Это, конечно, не "Белый Бим" (1977) Станислава Ростоцкого, но всё равно хороший фильм. Пса Энцо озвучивает Кевин Костнер.
Год выпуска: 2019
Жанр: драма, приключения, семейный
Продолжительность: 1 ч 53 мин
Актёры в главных ролях: Жан-Поль Рув, Мелани Дотей, Луис Васкес
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"Расправь крылья" - фильм о дружбе отца-орнитолога и приехавшего к нему на каникулы максимально далёкого от орнитологии сына. Картина основана на реальном эксперименте французского орнитолога Кристиана Муллека, возглавившего стаю исчезающих птиц на дельтаплане собственной конструкции.
"Рассказать историю Кристиана Муллека было бы идеально в документальном фильме, но его судьба вызвала у меня желание написать роман и создать фильм, которые затрагивают тематику, близкую и мне. Прежде всего, это тема эстафеты поколений, обмена ценностями, в данном случае – между отцом и сыном", — говорил режиссёр Ванье о своём фильме "Расправь крылья".
Год выпуска: 2019
Жанр: драма, семейный
Продолжительность: 1 ч 39 мин
Актёры в главных ролях: Финн Литтл, Джай Кортни, Джеффри Раш
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История дружбы мальчика и пеликана. "Мой друг Персиваль" - экранизация романа австралийского писателя Колина Тиле "Штормик и мистер Персиваль (1969). Книга про пеликана Персиваля впервые была экранизирована в Австралии в 1976 году, картина называется "Мальчик и океан". Картина отлично подойдёт для просмотра даже с самыми маленькими детьми.
Год выпуска: 2011
Жанр: драма, комедия, семейный
Продолжительность: 1 ч 28 мин
Актёры в главных ролях: Эмир Кустурица, Тибо Ле Геллек, Джейд-Роуз Паркер
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Мальчик Яннис, главный герой фильма, живёт на берегу моря в небольшом домике со своим отцом, с которым не особо ладит. Мать давно умерла и оставила ему свой фамильный крестик. Отец вечно угрюм и зол, он пережил смерть жены и носит на себе этот груз печали, поэтому так равнодушно относится к людям. Только лодка, уединившись на которой он рыбачит, помогает ему хоть как-то скоротать время. И вот Янис меняет фамильный крестик на птенца пеликана. Появление птицы станет поворотным моментом для Янниса и для всего острова в целом. Один из лучших семейных фильмов про животных.
Год выпуска: 2019
Жанр: драма, приключения, семейный, биография, история
Продолжительность: 1 ч 53 мин
Актёры в главных ролях: Уиллем Дефо, Джулианна Николсон, Кристофер Хейердал
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Если вы смотрели мультфильм "Балто", то знаете историю, по который снят "Того". Несмотря на страшные погодные условия, собачья упряжка смогла доставить в город на Аляске посылку с антитоксином, остановившим распространение дифтерии. Балто возглавлял упряжку последнюю четверть пути, и вся слава досталась ему. Того же был ведущим упряжки большую часть пути. Авторы фильма решили рассказать "настоящую нерассказанную историю". Одна из самых интересных семейных картин последних лет.
Год выпуска: 2005
Жанр: драма, приключения, семейный
Продолжительность: 2 ч
Актёры в главных ролях: Пол Уокер, Брюс Гринвуд, Мун Бладгуд
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Фильм основан на реальных событиях 1958 года, когда эвакуировали японскую экспедицию.
Научная экспедиция, в состав которой входят Джерри Шепард, его лучший друг Купер и геолог, отправляется на поиски метеорита. Однако неожиданное происшествие и тяжелые погодные условия вынуждают их оставить свои собачьи упряжки и вернуться назад. И теперь восемь собак должны в течение шести месяцев бороться за выживание в ледяной пустыне.
Год выпуска: 1988
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, семейный
Продолжительность: 1 ч 44 мин
Актёры в главных ролях: Том Хэнкс, Элизабет Перкинс, Роберт Лоджа
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Семейные комедии редкий жанр. Но в 80-90-х их было на порядок больше, чем сейчас (сегодня хорошую комедию вообще днём с огнём не сыщешь). Эта комедия с Томом Хэнксом в главной роли сделала актера популярным: за созданный им образ взрослого мужчины с сознанием ребенка он даже получил свою первую номинацию на "Оскар".
12-летний Джошуа мечтает стать взрослым. Желание внезапно исполняется — однажды утром Джошуа просыпается в теле 30-летнего мужчины. Мама его не узнает, и парню приходится бежать из дома. Он устраивается на работу в компанию по производству игрушек и делает стремительную карьеру благодаря своему детскому восприятию мира.
Год выпуска: 2014
Жанр: семейный, драма, комедия
Продолжительность: 1 ч 44 мин
Актёры в главных ролях: Жан Рено, Лукас Пелиссье, Анна Гальена
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Семейное кино о вечных ценностях. Внуки приезжают на лето к деду, которого никогда не видели (всему виной старая семейная ссора) и считают его странным. В роли деда Жан Рено.
Год выпуска: 2004
Жанр: семейный, драма, комедия, музыка
Продолжительность: 1 ч 35 мин
Актёры в главных ролях: Жерар Жюньо, Жан-Батист Монье, Франсуа Берлеан
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Эта картина — торжество понимания и сердечности. Удивительно, как актёры (основная часть которых дети) смогли прочувствовать свои образы и передать их на экране. Добра так много, что едва ли у кого-то хватит иронии и цинизма устоять перед его напором. "Хористы" основан на французском фильме "Клетка для соловья" (1945). А ещё в 2014 году была снята похожая голливудская картина "Голос" с Дастином Хоффманом в главной роли.
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