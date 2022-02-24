Как выглядят немецкие дачи и что на них делать нельзя

Немецкая дача называется кляйнгартен (нем. Kleingarten). Что в переводе означает маленький сад.

Немецкая дача – это прежде всего не труд, чтобы вырастить себе пропитание, а отдых от работы и хобби. Уже с февраля во многих магазинчиках страны появляется садовая мебель, гамаки, инвентарь и украшения.



Дачный домик не должен превышать 24 кв.м. Но самое интересное, что в таком домике нельзя оставаться на ночь! А дело всё в том, что по законодательству в них не устанавливают пожарную сигнализацию, поэтому считается, что спать там небезопасно. И если соседи заметят, что человек остался с ночёвкой на своей даче, то они, скорее всего, сообщат в садовое общество, а те уже выпишут штраф.