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Как выглядят немецкие дачи и что на них делать нельзя

Как выглядят немецкие дачи и что на них делать нельзя (5 фото)

Автор:
24 февраля 2022 11:34
Сообщество : Дачники
Метки: огород   путешествия   факты   
483
5
Есть известная поговорка "Что русскому хорошо, то немцу — смерть". Это отчасти касается и дач в Германии, на которые распространяется огромный список запретов.
Начнём с того, что в Германии практически все дачи в собственности у садовых обществ. Немец может взять землю в аренду, но обязан соблюдать устав своего садового общества.

Если в России держат дачи, чтобы можно было прокормить семью летом, сделать закатки на зиму и пожарить шашлыки, то в Германии участок обычно равен всего 4 соткам, на которых не разгуляешься с большим огородом.
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Немецкая дача называется кляйнгартен (нем. Kleingarten). Что в переводе означает маленький сад.
Немецкая дача – это прежде всего не труд, чтобы вырастить себе пропитание, а отдых от работы и хобби. Уже с февраля во многих магазинчиках страны появляется садовая мебель, гамаки, инвентарь и украшения.

Дачный домик не должен превышать 24 кв.м. Но самое интересное, что в таком домике нельзя оставаться на ночь! А дело всё в том, что по законодательству в них не устанавливают пожарную сигнализацию, поэтому считается, что спать там небезопасно. И если соседи заметят, что человек остался с ночёвкой на своей даче, то они, скорее всего, сообщат в садовое общество, а те уже выпишут штраф.
Также в Германии нельзя на своей даче:
  1. выращивать деревья высотой более 2,5 метров
  2. выращивать фрукты и овощи на продажу
  3. использовать инвентарь с 13 до 15 часов и после 19 часов
  4. строить двухэтажные дачные домики
  5. выкапывать подвал глубже, чем 0,8 м
  6. ставить стационарный туалет. Можно пользоваться только биотуалетами
  7. шуметь (например, слушать громкую музыку), чтобы не мешать соседям
Все строительные работы, установку теплицы или детского домика можно производить только с разрешения садового общества.

Ещё у каждого садового общества в уставе прописаны индивидуальные требования к ограждениям между участками, а также, какое процентное соотношение плодово-ягодных культур.
С такими строгими требованиями даже странно, что с собой на отдых можно брать собак, кошек и других домашних животных. Во многих садовых обществах приветствуются пасеки, ведь пчёлы опыляют растения и улучшают экологию.

Так много требований и правил… Стоит ли оно того? А как вы считаете?

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Метки: огород   путешествия   факты   
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39k
Франц Лефорт Час назад
Про все правила говорить не буду, но зачем она тогда вообщще нужна, если там ночевать нельзя?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Полчаса назад
В большинстве коментов отписались * А нахрен тогда такой дом нужен* .
Мысль материальна - у вас таких домов нет и не будет :-)
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48k
Albert GER Полчаса назад
ну.. почитали?
и забудьте! не значит шо по всей Германии так.
это правила какого-то одного дачного общества.
в общем - на "дачах" запрещено жить - там не прописывают.
а так, хоть заночуйся(знаю многих кто просто уезжает на всё лето там жить. например - мои родители).
люди разводят там курочек и продают яички по соседям или меняют на вишни/яблоки/томаты и прочую хрень.
у меня была дача до развода, сейчас продал.
сосед пасечник. мои девочки боятся пчёл. мне пофиг. один разговор - с соседом сделали вместе забор повыше( 2.1 метер) пчёлы летают выше чем где мы. он даёт нам ДОМАШНИЙ мёд. я носил ему яички от соседей родителей. все довольны.
правило одно - нет жалоб от соседей. нет проблем.
как и везде в принципе...

пс: Мама любила баян. я к ним приезжал и немного шпилил. так у нас собирались все соседи по вечерам, когда она жива была.
играли, пели, грилили. было по приколу всем. никто не жалился. ушла на небо. грустно без неё... берегите родителей!!!
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43k
dima423 46 минут назад
какой то бред)) а это как то объясняется? для чего все эти запреты?)
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8k
Garpia121 50 минут назад
А зачем такое нужно? Приехать посидеть и вечером домой? Смысл?
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293
WORLD 54 минуты назад
https://domstrousam-ru.turbopages.org/domstrousam.ru/s/chto-nelzya-delat-na-dache-osnovnye-zaprety/https://domstrousam-ru.turbopages.org/domstrousam.ru/s/chto-nelzya-delat-na-dache-osnovnye-zaprety/

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1k
Оксид Бетона Час назад
Ну нах! Лучше уж палатку в лесу поставить.
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5k
au3 Час назад
"нельзя использовать инвентарь с 13 до 15 часов и после 19 часов"

так понимаю с 13 до 15 спать можно и нужно и это безопасно в отличии от спать ночью :)
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293
WORLD au3 Час назад
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1k
xannar Час назад
В целом правила очень даже неплохие (собственно, цель - не мешать соседям и не портить отдых другим людям), кроме правила не ночевать на даче - на кой она тогда нужна, непонятно...
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2k
Сладких снов Час назад
Благоразумно: отдыхай, но не мешай соседу.
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