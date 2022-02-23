10 интереснейших карт, которые покажут мир с необычной стороны

Самые неожиданные ответы на популярные вопросы можно узнать и с помощью географических карт.
Каждый день любопытные люди открывают окружающий мир с новой необычной стороны. В настоящее время пополнить знания можно не только с помощью учебной литературы, энциклопедий, всевозможных статей и интернет-источников.
Замки
Карта Европы с нанесенными на нее местами расположения старинных замков. Выделенной точкой является дворец Бран, принадлежавший Владу Цепеш-Дракуле. Он останавливался в нём и охотился на местных землях.
Виды мяса
С помощью данной картинки вы узнаете, какой из видов мяса популярнее всего на европейской территории.
Стороны дороги, по которым ездит транспорт
Как известно, в мире нет общепринятой стороны движения автомобилей. Эта карта мира показывает ситуацию наглядно. Синим цветом выделена правосторонняя, а оранжевым — левосторонняя схема движения.
Оливковое или сливочное
С помощью карты даже можно узнать, какая страна какое из этих масел предпочитает. Зеленым оттенком обозначены страны, где популярнее масло, получаемое из оливок, а желтым — сливочное.
Завораживающие ночные снимки Европы
Они были сделаны в 1992 и в 2010 годах. На фото видно, насколько увеличилась степень светового загрязнения.
Учебный год в мире начинается в совершенно разные месяцы
Данная карта является наглядным доказательством этого.
Визуализация температурных рекордов
Здесь можно увидеть, в какой стране насколько холодно бывало когда-то.
Любимая игра
Один из пользователей интернета провел опрос-исследование по поводу того, какие именно слова говорят в разных регионах России, играя в известные всем «Камень, ножницы, бумага».
На некоторых территориях мира фрукт лимон называют цитроном
Красным выделен привычный в нашей речи «лимон», а синим — другие названия кислого плода, чаще всего это «цитрон».
Путешественникам, мечтающим отправиться в длительное приключение
Им будет необычайно полезна данная карта. На ней выделен самый долгий путь, который можно совершить на поезде. Он начинается в населенном пункте Лагос, а заканчивается уже в Сингапуре. А какая из карт показалась вам наиболее интересной?
Источник:
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