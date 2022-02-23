10 интереснейших карт, которые покажут мир с необычной стороны

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Замки

Карта Европы с нанесенными на нее местами расположения старинных замков. Выделенной точкой является дворец Бран, принадлежавший Владу Цепеш-Дракуле. Он останавливался в нём и охотился на местных землях.