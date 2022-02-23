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10 интереснейших карт, которые покажут мир с необычной стороны

10 интереснейших карт, которые покажут мир с необычной стороны (11 фото)

Автор:
23 февраля 2022 09:07
Сообщество : Уголок картографа
Метки: в мире   интересно   карта   познавательно   факты   фото   
2780
11

Самые неожиданные ответы на популярные вопросы можно узнать и с помощью географических карт.

Каждый день любопытные люди открывают окружающий мир с новой необычной стороны. В настоящее время пополнить знания можно не только с помощью учебной литературы, энциклопедий, всевозможных статей и интернет-источников.


Замки

Карта Европы с нанесенными на нее местами расположения старинных замков. Выделенной точкой является дворец Бран, принадлежавший Владу Цепеш-Дракуле. Он останавливался в нём и охотился на местных землях.

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Виды мяса

С помощью данной картинки вы узнаете, какой из видов мяса популярнее всего на европейской территории.

Стороны дороги, по которым ездит транспорт

Как известно, в мире нет общепринятой стороны движения автомобилей. Эта карта мира показывает ситуацию наглядно. Синим цветом выделена правосторонняя, а оранжевым — левосторонняя схема движения.

Оливковое или сливочное

С помощью карты даже можно узнать, какая страна какое из этих масел предпочитает. Зеленым оттенком обозначены страны, где популярнее масло, получаемое из оливок, а желтым — сливочное.

Завораживающие ночные снимки Европы

Они были сделаны в 1992 и в 2010 годах. На фото видно, насколько увеличилась степень светового загрязнения.

Учебный год в мире начинается в совершенно разные месяцы

Данная карта является наглядным доказательством этого.

Визуализация температурных рекордов

Здесь можно увидеть, в какой стране насколько холодно бывало когда-то.

Любимая игра

Один из пользователей интернета провел опрос-исследование по поводу того, какие именно слова говорят в разных регионах России, играя в известные всем «Камень, ножницы, бумага».

На некоторых территориях мира фрукт лимон называют цитроном

Красным выделен привычный в нашей речи «лимон», а синим — другие названия кислого плода, чаще всего это «цитрон».

Путешественникам, мечтающим отправиться в длительное приключение

Им будет необычайно полезна данная карта. На ней выделен самый долгий путь, который можно совершить на поезде. Он начинается в населенном пункте Лагос, а заканчивается уже в Сингапуре. А какая из карт показалась вам наиболее интересной?

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Метки: в мире   интересно   карта   познавательно   факты   фото   
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5  комментариев
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24k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
этим картинкам уже больше 10 лет, неужели ничего посвежее для перепостов найти нельзя???
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3k
олег 4 минуты назад
Открыл для себя, что, оказывается, Беларуси лимон правильно было называть цитроном... Вся прожитая белорусом в Беларуси жизнь--нафиг...(#Привычное наше"Ёп-ТА...") Как жить жальше?
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5k
Джордж. Вашингтон. 8 минут назад
А разве у нас не сентябрь?
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6k
hairov 15 минут назад
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330k
Booharik 2 часа назад
Очень редко попадается карта сухопутного путешествия от Мыса Доброй Надежды до посёлка Уэлен на Чукотке. Самый длинный сухопутный маршрут путешествия.
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