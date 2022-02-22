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«Эти мрази пиарятся на горе людей»: депутат высказался о тех, кто критикует беженцев с Донбасса

«Эти мрази пиарятся на горе людей»: депутат высказался о тех, кто критикует беженцев с Донбасса (3 фото)

Автор:
22 февраля 2022 18:18
Сообщество : Жить в России
Метки: ДНР   ЛНР   беженцы   депутат   казак   киргизия   мигранты   
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«Слуга народа» заявил, что беженцы останутся в России столько, сколько потребуется. При этом, они получат всю возможную помощь.

Виктор Володацкий - депутат и первый зампред комитета Госдумы:

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Недавно он дал интервью, в котором заявил, что беженцы с Донбасса приехали в Россию надолго. И останутся здесь до тех пор, пока у них на родине не станет безопасно.

«Их нужно лелеять, холить, обогревать душевным теплом, снабжать всем необходимым, чтобы они себя чувствовали комфортнее, чем дома под обстрелами. Дети пойдут в школы, студенты — в ВУЗы».

«Они будут находиться в России до того момента, когда будет обеспечена безопасность их возврата. А она будет обеспечена, когда будет удалено на расстояние 120 км тяжёлое и ракетное вооружение, и нацисты уедут к себе домой».

А когда его спросили, о самом конфликте, и о том, что многие считают его «искусственно созданным», он ответил:

«Кроме того, что я депутат и первый зампредседателя комитета Госдумы, я ещё казак. Вот наши казаки таких людей называют пидо…ми. Это мрази, которые пиарятся на горе людей».

Интересная риторика - хотя в последнее время никто уже особо не сдерживается.

Что касается беженцев, то о них беспокоится не только депутат Володацкий. Этим вопросом озаботились и в парламенте Киргизии - а им точно есть из-за чего беспокоиться, потому что каждый шестой житель страны живёт и работает в России. Так вот, местный депутат, Жусупбек Коргонбай, разволновался, что мигранты из Киргизии останутся «не у дел»:

«Из Донецка и Луганска 100 тысяч беженцев вынуждены выехать в Россию. Дальше их будет только больше. А в России наши мигранты, которые могут остаться без работы».

А если они останутся без работы, то приедут обратно в Киргизию. И им придётся создавать рабочие места - видимо, в этом никто не заинтересован. Но это всё дело будущего, потому что пока из ДНР и ЛНР не выпускают мужчин в возрасте 18-55 лет.

Источник:

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Метки: ДНР   ЛНР   беженцы   депутат   казак   киргизия   мигранты   
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1k
Пихайло 3 часа назад
А он разве не пиарится? Казачок ряженый
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2k
Vic Twin 9 минут назад
А это не он возмущался в недавнем посте, что медали на монетном дворе дорогие стали?
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27k
lem02 Полчаса назад
Да хрен там эти "беженцы" пойдут работать туда, где работают киргизы. После того как их стали "лелеять, холить, обогревать душевным теплом, снабжать всем необходимым" еще с 2014 года хрен, а сейчас особенно, работать они не собирались и не собираются. Что то не особо ДНР и ЛНР за последние годы расцвели. Скорее наоборот.
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821
D. K Час назад
Сразу видно, казак.
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6k
RRK Час назад
"Но это всё дело будущего, потому что пока из ДНР и ЛНР не выпускают мужчин в возрасте 18-55 лет."

Если на защите своих банановых республик стоят добровольцы, то почему не выпускают мужчин которые не хотят воевать за эти республики?
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44k
Элек Мек Час назад
Ряженый пиараст.
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−159
deer 2 часа назад
А сколько спецов вообще - по профилю??
Сколько токарей? Слесарей инструментальщиков, металлистов в целом??? Угольщиков???7
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
а этот клован , не 3,14дорок часом?
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6k
SuperTroll 2 часа назад
На одной чаше весов - мигранты славяне, русскоговорящие. На другой мигранты из Азии, степные, из аулов, которые читать не умеют, и мечтают зарезать всех русских. Ноооо с другой стороны. А почему мы вообще должны выбирать?? Почему они все не могут/не могли жить нормально у себя? Че нам то за всех отдуваться?
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208
Андрей 2 часа назад
Лелеять,ходить а своих гнобить!
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804
Трям 2 часа назад
Это че за петух? Из этих... ряженых?
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35k
Александр 2 часа назад
Беженцы - это всегда проблемы. И никак иначе. 10% может окажутся полезными. Остальные будут ныть, жаловаться, выпрашивать и воровать.
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
просто минус пост о чем?
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614
moishab 3 часа назад
Настоящее воинство.
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1k
Mixan 3 часа назад
Да лучше русскоязычных беженцев принимать и размещать , чем всяких мигрантов из Азии и Кавказа ..Ведь так ?
Рабочие места найдутся и жилье тоже ..Просто зачистить Россию немного от нелегалов всяких ..
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9k
Alexander 3 часа назад
Не следует забывать, что прибыли жители того же хохлостана, а у них уже на генетическом уровне привычка к халяве....
ИМХО Переждать -- святое, вид на жительство --йух...
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4k
Brataxe 3 часа назад
«Их нужно лелеять, холить, обогревать душевным теплом, снабжать всем необходимым, чтобы они себя чувствовали комфортнее, чем дома под обстрелами. Дети пойдут в школы, студенты в ВУЗы».
А граждане пойдут на йух.
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32
nomister nomister Brataxe 3 часа назад
граждане будут оплачивать пособия, бюджетные места в вузах, из своего кармана в виде налогов.
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1k
Денис Ануфриев 3 часа назад
бл...ядский цирк
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2k
Дмитрий 3 часа назад
А вот про киргизов мне понравилось. Пусть лучше русские с Донбасса приедут..
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32
nomister nomister Дмитрий 3 часа назад
Думаете многие будут искать работу, если будут получать пособия и будут обеспечены всем необходимым?
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32
nomister nomister кот базилий 3 часа назад
в первую волну тут столько было "беженцев" просящих по электричкам, метро подаяния, не знаю точно мошенники или действительно беженцы, да и по квартирам ходили просили.
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27k
СпящийКрасавец 3 часа назад
Так а кто критикует?Анальнята и хохлоскот.Вон сколько ботов налетело.
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3k
RomaXz 3 часа назад
Интересно, а сколько ролевик, извиняюсь, казак Володацкий выделил денег из личных средств на помощь мигрантам? Судя по пламенным речам, там как минимум 13я зарплата, я прав ?
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