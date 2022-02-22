«Эти мрази пиарятся на горе людей»: депутат высказался о тех, кто критикует беженцев с Донбасса

Недавно он дал интервью, в котором заявил, что беженцы с Донбасса приехали в Россию надолго. И останутся здесь до тех пор, пока у них на родине не станет безопасно.

«Их нужно лелеять, холить, обогревать душевным теплом, снабжать всем необходимым, чтобы они себя чувствовали комфортнее, чем дома под обстрелами. Дети пойдут в школы, студенты — в ВУЗы».

«Они будут находиться в России до того момента, когда будет обеспечена безопасность их возврата. А она будет обеспечена, когда будет удалено на расстояние 120 км тяжёлое и ракетное вооружение, и нацисты уедут к себе домой».

А когда его спросили, о самом конфликте, и о том, что многие считают его «искусственно созданным», он ответил:

«Кроме того, что я депутат и первый зампредседателя комитета Госдумы, я ещё казак. Вот наши казаки таких людей называют пидо…ми. Это мрази, которые пиарятся на горе людей».

Интересная риторика - хотя в последнее время никто уже особо не сдерживается.

Что касается беженцев, то о них беспокоится не только депутат Володацкий. Этим вопросом озаботились и в парламенте Киргизии - а им точно есть из-за чего беспокоиться, потому что каждый шестой житель страны живёт и работает в России. Так вот, местный депутат, Жусупбек Коргонбай, разволновался, что мигранты из Киргизии останутся «не у дел»: