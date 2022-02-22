«Эти мрази пиарятся на горе людей»: депутат высказался о тех, кто критикует беженцев с Донбасса

«Слуга народа» заявил, что беженцы останутся в России столько, сколько потребуется. При этом, они получат всю возможную помощь.
Виктор Володацкий - депутат и первый зампред комитета Госдумы:
Недавно он дал интервью, в котором заявил, что беженцы с Донбасса приехали в Россию надолго. И останутся здесь до тех пор, пока у них на родине не станет безопасно.
«Их нужно лелеять, холить, обогревать душевным теплом, снабжать всем необходимым, чтобы они себя чувствовали комфортнее, чем дома под обстрелами. Дети пойдут в школы, студенты — в ВУЗы».
«Они будут находиться в России до того момента, когда будет обеспечена безопасность их возврата. А она будет обеспечена, когда будет удалено на расстояние 120 км тяжёлое и ракетное вооружение, и нацисты уедут к себе домой».
А когда его спросили, о самом конфликте, и о том, что многие считают его «искусственно созданным», он ответил:
«Кроме того, что я депутат и первый зампредседателя комитета Госдумы, я ещё казак. Вот наши казаки таких людей называют пидо…ми. Это мрази, которые пиарятся на горе людей».
Интересная риторика - хотя в последнее время никто уже особо не сдерживается.
Что касается беженцев, то о них беспокоится не только депутат Володацкий. Этим вопросом озаботились и в парламенте Киргизии - а им точно есть из-за чего беспокоиться, потому что каждый шестой житель страны живёт и работает в России. Так вот, местный депутат, Жусупбек Коргонбай, разволновался, что мигранты из Киргизии останутся «не у дел»:
«Из Донецка и Луганска 100 тысяч беженцев вынуждены выехать в Россию. Дальше их будет только больше. А в России наши мигранты, которые могут остаться без работы».
А если они останутся без работы, то приедут обратно в Киргизию. И им придётся создавать рабочие места - видимо, в этом никто не заинтересован. Но это всё дело будущего, потому что пока из ДНР и ЛНР не выпускают мужчин в возрасте 18-55 лет.
Источник:
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Если на защите своих банановых республик стоят добровольцы, то почему не выпускают мужчин которые не хотят воевать за эти республики?
Сколько токарей? Слесарей инструментальщиков, металлистов в целом??? Угольщиков???7
Рабочие места найдутся и жилье тоже ..Просто зачистить Россию немного от нелегалов всяких ..
ИМХО Переждать -- святое, вид на жительство --йух...
А граждане пойдут на йух.
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Да жуть их налетело вдруг !!!!! Все в интернет рванули воевать ссыкуны ..Значит Россия все правильно поступила ! И то что все ответят за Одессу и т.д. Путин не просто так сказал ..Все пишется !