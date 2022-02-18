Путин выделил беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей

Главы самопровозглашённых республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили сегодня об эвакуации из-за угрозы наступления Киева. Тем временем МИД Украины категорически опровергает информацию о возможном нападении. Мужчинам 18-65 лет запрещено покидать ДНР и ЛНР. «Если мужчина вывозит свою семью, конечно, ему дают возможность вывезти свою семью за рулём. Если он хочет в автобусе выехать с женщинами и детьми - это неправильно… ему лучше остаться на данный момент в республике» - заявил Пушилин. Пока эвакуируют только женщин, детей и стариков.