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Путин выделил беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей

Путин выделил беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей (2 фото + 2 видео)

Автор:
18 февраля 2022 22:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ДНР   Донецкие беженцы   ЛНР   беженцы   выплаты беженцам   эвакуация   
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По поручению президента Александр Чуприян глава МЧС отправляется в Ростовскую область, чтобы помочь разместить беженцев и создать условия для них.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту из-за большого наплыва беженцев из ДНР и ЛНР после начала эвакуации из Донбасса. Президент поручил каждому беженцу выдать по 10 тысяч рублей.  Автобусы с желающими уехать из ДНР уже прибыли в Ростовскую область, а губернатор Мурманской области заявил, что готовы принять беженцев, если они захотят переселиться на север и получить работу в Арктике.
Главы самопровозглашённых республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили сегодня об эвакуации из-за угрозы наступления Киева. Тем временем МИД Украины категорически опровергает информацию о возможном нападении. Мужчинам 18-65 лет запрещено покидать ДНР и ЛНР. «Если мужчина вывозит свою семью, конечно, ему дают возможность вывезти свою семью за рулём. Если он хочет в автобусе выехать с женщинами и детьми - это неправильно… ему лучше остаться на данный момент в республике» - заявил Пушилин. Пока эвакуируют только женщин, детей и стариков.
В то же время вице-министр Украины Верещук призвала жителей Донбасса уезжать к ним, а не в Россию. «Приезжайте к нам. Найдите способ перейти КПП или другой способ. Украина вас ждёт, вы не одни!» - призвала Верещук. 

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Метки: ДНР   Донецкие беженцы   ЛНР   беженцы   выплаты беженцам   эвакуация   
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67  комментариев
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MC Час назад
Пора уже хохлов вздрючить по серьезному. Чтобы своей кровью захлебывались!
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90k
сапер Водичка Час назад
Напоминает 1941 год,лето !
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518
Алекс Час назад
Ну что минусаторы ахахах лоханулись, пока вы мне тут минусы лепите с этого видосика с пустыми автобусами весь инет на других ресурсах угарает. Как всегда все через ж..у, забыли свет в автобусах повыключать и спалились. Давай вата ишо минусов ахахах. Лапти б..я
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868
Alex Час назад
главное что когда приезжие мусульмане в РФ на улицах с русскими беспредел творят, то куда русских прикажете на автобусах вывозить и спасать ?
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−84
Карл Такойто Час назад
А я уже думал сейчас войска отведут и все закончится,нифига,ставки пошли опять на повышение. Причем вариантов развития событий много-кто на кого попрёт,какие будут последствия и реакция в мире, всё под большим вопросом.
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7k
Vadim Час назад
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357
WORLD Vadim 6 минут назад
Он на Рублёвке живёт!
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48k
Albert GER Час назад
Путин платит деньги беженцам.
меня интересует шо по этому поводу скажет правительство Германии...
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9k
Савл Час назад
"Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "
Самого Пескова эвакуировали из Москвы в Донбасс и выдали 10 тыс руб.
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2k
alex5450 Час назад
Ну вот, а кто то беспокоился, что деньги из профицитного бюджета без дела лежат.

До закрытия Олимпиады осталось немного. Так что ждать недолго.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Народ России выделил средства, а не плешивый.
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868
Alex Час назад
из Крыма так же будут будут спасать автобусами ?
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518
Алекс Час назад
Главное автобусы все пустые ахахах, лохи хоть бы свет внутри выключили.
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771
герасим Час назад
Во что деньги с людьми делают! Это я про "вождей".
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1k
Сергей Ковалев 2 часа назад
130 баксов. И насколько людям этого хватит ?
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11k
gnyS i 2 часа назад
Украина вас ждёт, вы не одни! призвала Верещук.

Именно поэтому со стороны украины периодически летят снаряды, несут тепло и радость жителям ДНР....
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99
nickolay 2 часа назад
18 -55 запрещено покидать враньё.
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1k
Вальдемар 2 часа назад
А ЧВК там не будет? Ну как когда хорваты с сербами.
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Что-то там будет, к сожалению. Хохлы всё-равно, рано или поздно, попытаются силой вернуть ЛНР и ДНР... Без этого им членства в НАТО не видать никогда, они и так без Крыма там нафиг не нужны. Не зря там наши держат такую группировку войск, хохлов предупреждали что Россия вмешается, если они попрут на ЛНР и ДНР.
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−13
vladber24@gmail.com 2 часа назад
жесть
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3k
aleksander 2 часа назад
Кто как думает - это будет просто локальный военный конфликт или начало третьей мировой?
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
да кто ж столько говна на пропеллер кидает?
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