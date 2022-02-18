Путин выделил беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей

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По поручению президента Александр Чуприян глава МЧС отправляется в Ростовскую область, чтобы помочь разместить беженцев и создать условия для них.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту из-за большого наплыва беженцев из ДНР и ЛНР после начала эвакуации из Донбасса. Президент поручил каждому беженцу выдать по 10 тысяч рублей. Автобусы с желающими уехать из ДНР уже прибыли в Ростовскую область, а губернатор Мурманской области заявил, что готовы принять беженцев, если они захотят переселиться на север и получить работу в Арктике.
Свыше 80 автобусов с беженцами прибыли в Ростовскую область
Главы самопровозглашённых республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили сегодня об эвакуации из-за угрозы наступления Киева. Тем временем МИД Украины категорически опровергает информацию о возможном нападении. Мужчинам 18-65 лет запрещено покидать ДНР и ЛНР. «Если мужчина вывозит свою семью, конечно, ему дают возможность вывезти свою семью за рулём. Если он хочет в автобусе выехать с женщинами и детьми - это неправильно… ему лучше остаться на данный момент в республике» - заявил Пушилин. Пока эвакуируют только женщин, детей и стариков.
В то же время вице-министр Украины Верещук призвала жителей Донбасса уезжать к ним, а не в Россию. «Приезжайте к нам. Найдите способ перейти КПП или другой способ. Украина вас ждёт, вы не одни!» - призвала Верещук.
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меня интересует шо по этому поводу скажет правительство Германии...
Самого Пескова эвакуировали из Москвы в Донбасс и выдали 10 тыс руб.
До закрытия Олимпиады осталось немного. Так что ждать недолго.
С линии соприкосновения поди строчишь...
Именно поэтому со стороны украины периодически летят снаряды, несут тепло и радость жителям ДНР....
Нельзя просто так взять и отжать Донецкую и луганскую области.
Зато можно (вдруг!) объявить срочную эвакуацию.
А за две недели внести в госдуму проект, который был единогласно принят о признании независимости ДНР и ЛНР.
Ну а далше чО? Уже неоднократно обкатанный сценарий: если "независимое" государство просит военной помощи, то какая же это агрессия? Это помощь, йопта )))
Весь мир понимает, что Россия из мира делает дураков. Ей говорят: так нельзя, а она говорит "так все ж по закону". Нет такого закона? Послезавтра приходите, уже будет.
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правильно ! её начнут идиоты на западе.