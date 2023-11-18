Киргизия призвала Россию предоставить мигрантам бесплатное медицинское страхование

Киргизия призвала Россию предоставить трудовым мигрантам и их семьям бесплатное медицинское страхование.
Зампред правительства Эдиль Байсалов предложил властям РФ, в соответствии с нормами ЕАЭС, рассмотреть введение обязательного медицинского страхования (ОМС) для находящихся в России трудовых мигрантов из Киргизии.
Вице-премьер выразил надежду на «положительное рассмотрение этого вопроса». Обязательное медицинское страхование, по его словам, создаст благоприятные условия для пребывания мигрантов и их семей на российской территории.
Блогер Сергей Колясников задал лишь один вопрос в связи с этим. "Прекрасно, просто прекрасно. Ещё больше толп мигрантов, которые задушат системы образования и здравоохранения. А Киргизия не хочет сама оплатить ОМС для собственных граждан?" - оценил просьбу Сергей Колясников, отметив, что, вероятно "залезть в карман к России проще и привычнее".
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Не жирно!?
Грамотный спец с образованием - 5 лет труд. стажа без нарушений административных, уголовных, знаешь русский. Ок, получишь своем омс, еще 10 лет - можешь семью привести.
А так нах!
Но с нашей дебильной мультикультурной политикой вполне даже запросто могут для всей Средней Азии из нашего с вами кармана оплатить ОМС. И нашего мнения никто не спросит. Дело холопов - платить и хвалить Мудрого Незаменимого Царя, а не своё мнение иметь.
И это дерьмо что то еще требует ??
Нах всех
Или они целенаправленно прут в мегаполисы, чтобы там всё загадить и понизить статус?
Если они стараются переехать в более цивилизованное и комфортное место с целью благоустройства своего поколения, то какого хрена вместе с этим они туда завозят ещё и свою культуру с порядками? Ну, понятно, что они носители своих национальных традиций, но ЗАЧЕМ ИХ НАВЯЗЫВАТЬ МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ?!
И в итоге в чём смысл? Уехать с неблагоприятной Родины в комфортабельную страну, чтобы превратить ту страну в свою Родину? А когда там всё загадят, побегут искать следующее комфортное местечко?
Таким поведением они напоминают саранчу, перелетающую с пасбища на пасбище, сжирая всё на пути. А саранча - это вредитель. Как с вредителями поступают знаете? Тут явно оформлением ОМС не пахнет.
Это с какого помидора российские налогоплательщики должны платить за ОМС мигрантов ?
Нехай Киргизия и оплачивает.
Пусть её покупают. Почему россияне должны им что-то оплачивать?
Для иностранных специалистов есть ДМС
Можно обязать работодателей приобретать ДМС для своих работников
Почему этот русские люди, платящие налоги и взносы, должны обеспечивать лечение тем, кто приезжает покалымить?