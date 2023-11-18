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Киргизия призвала Россию предоставить мигрантам бесплатное медицинское страхование

Киргизия призвала Россию предоставить мигрантам бесплатное медицинское страхование

Автор:
18 ноября 2023 15:25
Метки: Киргизия   ОМС   мигранты   
838
1

Киргизия призвала Россию предоставить трудовым мигрантам и их семьям бесплатное медицинское страхование.

Зампред правительства Эдиль Байсалов предложил властям РФ, в соответствии с нормами ЕАЭС, рассмотреть введение обязательного медицинского страхования (ОМС) для находящихся в России трудовых мигрантов из Киргизии.


Вице-премьер выразил надежду на «положительное рассмотрение этого вопроса». Обязательное медицинское страхование, по его словам, создаст благоприятные условия для пребывания мигрантов и их семей на российской территории.


Блогер Сергей Колясников задал лишь один вопрос в связи с этим. "Прекрасно, просто прекрасно. Ещё больше толп мигрантов, которые задушат системы образования и здравоохранения. А Киргизия не хочет сама оплатить ОМС для собственных граждан?" - оценил просьбу Сергей Колясников, отметив, что, вероятно "залезть в карман к России проще и привычнее".

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Метки: Киргизия   ОМС   мигранты   
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37  комментариев
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14k
..: Атеист :.. 11 часов назад
А еще квартиру, машину, паруля лямов евро в банке, ну и 10 жен в подарок?
Не жирно!?

Грамотный спец с образованием - 5 лет труд. стажа без нарушений административных, уголовных, знаешь русский. Ок, получишь своем омс, еще 10 лет - можешь семью привести.
А так нах!
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7
withered22 39 секунд назад
а кто такой этот ваш киргизия?
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15k
жорик 4 часа назад
наглые папуасы продолжают проверять границы вседозволенности
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15k
Kucher 5 часов назад
Гриб им всем - отсосиновик.
Но с нашей дебильной мультикультурной политикой вполне даже запросто могут для всей Средней Азии из нашего с вами кармана оплатить ОМС. И нашего мнения никто не спросит. Дело холопов - платить и хвалить Мудрого Незаменимого Царя, а не своё мнение иметь.
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6k
Евгений Д 6 часов назад
Уроды русских выдавили из своей страны и теперь за русскими же и подались.
И это дерьмо что то еще требует ??
Нах всех
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1k
Звёздный странник 6 часов назад
А мигранты не пробовали свои родные республики в конфетку превратить?
Или они целенаправленно прут в мегаполисы, чтобы там всё загадить и понизить статус?
Если они стараются переехать в более цивилизованное и комфортное место с целью благоустройства своего поколения, то какого хрена вместе с этим они туда завозят ещё и свою культуру с порядками? Ну, понятно, что они носители своих национальных традиций, но ЗАЧЕМ ИХ НАВЯЗЫВАТЬ МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ?!
И в итоге в чём смысл? Уехать с неблагоприятной Родины в комфортабельную страну, чтобы превратить ту страну в свою Родину? А когда там всё загадят, побегут искать следующее комфортное местечко?
Таким поведением они напоминают саранчу, перелетающую с пасбища на пасбище, сжирая всё на пути. А саранча - это вредитель. Как с вредителями поступают знаете? Тут явно оформлением ОМС не пахнет.
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9k
ишты 8 часов назад
А он не призывал Россию сразу отправлять деньги киргизам домой, а они пусть не приезжают?
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12k
Rus77 9 часов назад
При полном вступление Киргизии в состав РФ?!
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354
Виталий Понаморев Rus77 8 часов назад
Этого и даром не надо.
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6k
alex 9 часов назад
Добро пожаловать домой, в Киргизию, вон из России со своими жёнами, детьми, любовницами и простихоспади! Простите, погорячился, простихоспади могут остаться, но не трансы
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3k
* You All 9 часов назад
по губам им вялого
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605
FreelancerND 9 часов назад
Как уже писали, официальный белый трудовой стаж от 5 лет, свободное владение русским языком - можно подумать и об ОМС.
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5k
Горожанин 9 часов назад
Либеральная еврейская общественность эту инициативу горячо поддерживает.
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7k
Echo 9 часов назад
Киргизы, дома хорошо нахрен вы сюда претесь
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49k
Элек Мек 9 часов назад
А не пойти ли вам дорогие аксакалы на..й.
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997
thrashbox 10 часов назад
Они там, в Киргизии, не офигели совсем ?
Это с какого помидора российские налогоплательщики должны платить за ОМС мигрантов ?
Нехай Киргизия и оплачивает.
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16k
Александр Маслов 10 часов назад
Ага, щаас,
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13k
Кыся 10 часов назад
Так ведь есть же страховка добровольная. Точнее, добровольно-принудительная. С визой вместе оформляется, стоит недорого. Я, кстати, когда визу делаю, всегда покупаю более дорогую, хотя ни разу не пришлось ее использовать.
Пусть её покупают. Почему россияне должны им что-то оплачивать?
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18k
Роберт Шекли 10 часов назад
ОМС - только для граждан России
Для иностранных специалистов есть ДМС
Можно обязать работодателей приобретать ДМС для своих работников
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31k
Владимир 10 часов назад
Что бы они всей Киргизией к нам переехали? Спасибо, ага.
Почему этот русские люди, платящие налоги и взносы, должны обеспечивать лечение тем, кто приезжает покалымить?
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27k
ПаганецЪ 10 часов назад
Бесплатная депортация - это максимум. И то не для всех.
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5k
Lexx 10 часов назад
Минусуют понаехавшие басурмане и их работодатели? На сколько смог всем поправил.
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