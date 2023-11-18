Киргизия призвала Россию предоставить мигрантам бесплатное медицинское страхование

Зампред правительства Эдиль Байсалов предложил властям РФ, в соответствии с нормами ЕАЭС, рассмотреть введение обязательного медицинского страхования (ОМС) для находящихся в России трудовых мигрантов из Киргизии.

Вице-премьер выразил надежду на «положительное рассмотрение этого вопроса». Обязательное медицинское страхование, по его словам, создаст благоприятные условия для пребывания мигрантов и их семей на российской территории.

Блогер Сергей Колясников задал лишь один вопрос в связи с этим. "Прекрасно, просто прекрасно. Ещё больше толп мигрантов, которые задушат системы образования и здравоохранения. А Киргизия не хочет сама оплатить ОМС для собственных граждан?" - оценил просьбу Сергей Колясников, отметив, что, вероятно "залезть в карман к России проще и привычнее".