Эксперты Brand Analytics показали как россияне в соцсетях поддержали признание ЛНР и ДНР

Согласно данным системы мониторинга и анализа упоминаний в соцмедиа Brand Analytics, за первые часы после обращения российского лидера, то есть с 22:00 по 01:00 по Москве, люди активно размещали в соцсетях свои реакции на произошедшее. 12,6 тысячи россиян высказывались за это время по темам, касающимся ЛНР и ДНР. 86 процентов пользователей поддержали решение президента, тогда как только 14 процентов — были против признания независимости.