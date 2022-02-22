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Эксперты Brand Analytics показали как россияне в соцсетях поддержали признание ЛНР и ДНР

Эксперты Brand Analytics показали как россияне в соцсетях поддержали признание ЛНР и ДНР (4 фото)

Автор:
22 февраля 2022 14:28
Сообщество : Политика
Метки: Brand Analytics   ЛДНР   поддержка   политика   президент   признание   путин   соцсети   
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Российские пользователи социальных сетей практически единодушно поддержали решение президента страны Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Согласно данным системы мониторинга и анализа упоминаний в соцмедиа Brand Analytics, за первые часы после обращения российского лидера, то есть с 22:00 по 01:00 по Москве, люди активно размещали в соцсетях свои реакции на произошедшее. 12,6 тысячи россиян высказывались за это время по темам, касающимся ЛНР и ДНР. 86 процентов пользователей поддержали решение президента, тогда как только 14 процентов — были против признания независимости.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Brand Analytics.

Уточняется, что резкий рост активности пользователей в социальных медиа России по темам Украины, ЛНР и ДНР впервые был зафиксирован 14 февраля — тогда за прошедшие 24 часа упомянули об этом 20 тысяч раз. Уже к 21 февраля число сообщений по данным темам превысило 200 тысяч.

В основном пользователи сети общаются во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». При этом «оппонентами российских соцсетей» стали Facebook и Twitter.

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Метки: Brand Analytics   ЛДНР   поддержка   политика   президент   признание   путин   соцсети   
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29  комментариев
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9k
Sasa 2 часа назад
Ой! Опять более 80 % поддержали Путина! Ну как так. Ну, господин Байден и Елизавета II, нет у нас другого народа для вас, чтоб поменять Путина. Нет! А если поменяем, не дай Бог придет еще хуже для вас, который сюсюкаться с вами точно не будет! Придется смириться.
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1k
Алексей Полчаса назад
О, опять " всеобщее " голосование мимо прошло! Зашибись
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6k
RRK Полчаса назад
Какая эта магическая цифра, повсюду она 86% во всем...))
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12k
Kucher 38 минут назад
Затянули сильно с этим признанием. Намного раньше надо было. Тогда бы и жертв меньше было.
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13k
aalexey3 39 минут назад
Пик активности с 14 февраля... А вспомните когда нашествие ботов началось?..
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104
DoctorBetruger 42 минуты назад
Сколько безмозглых идиотов...
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60
Timofey2007 DoctorBetruger 39 минут назад
Это про 14%. Да, действительно много.
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1k
Павел Астахов 42 минуты назад
А как можно было не поддержать возвращение Донбаса домой?! Естесивенно, только поддержка
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6k
SuperTroll 49 минут назад
Двоякие ощущения на счет этой ситуации..С одной стороны волна дерьма по всем ударит..Но с другой стороны уже 8 лет резину тянут. Если наконец то хохлобандровцам дадут 3.14зды по полной, вот прям то, что просили. Да и нормально будет
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431
КАКАнгел 50 минут назад
Ну фактически признание почти не чего в сознание людей не изменило. как украинцы не считают республики своими так и Россия не считает их украиной. да и в мире все понимают что если территория не контролируется хохлами и имеет свой доход, промышленность, внешнюю торговлю углем и развитую инфраструктуру, то она уже не украинская . Дети которые не украинцы уже не просто пошли в школу а закончили второй класс.
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9k
кот базилий 51 минуту назад
Да все в восторге
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30k
Антон Час назад
8 лет на Донбассе умирали люди с обеих сторон. Моль сидела, как будто так и нужно. Стоило рейтингу упасть ниже плинтуса, В Кремле внезапно вспомнили, и снова, как во времена Болотной, вытащили беспроигрышную карту - Украину. Сначала Крым вынес, как гуано, обнулённого со дна, теперь пытаются то же самое провернуть с Донбассом. А сколько народу погибло, мирных донбассовцев, украинских солдат, местных, пришлых и присланных добровольцев - плевать. Держали козырь до последнего.
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104
DoctorBetruger Chaim Kushnir 41 минуту назад
Штатная пригожинская портянка. Ты всем один и тот-же комментарий постить будешь? Или это из новой метожички?
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16
Михаил aleksei 2 минуты назад
Когда это республики просились? У них на референдуме стоял вопрос о независимости. Никто из них в Россию не просился.
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22k
Matrosskin Час назад
ФБК на вас нет. Счас бы уже фильмец забацали про заводик Путина в ДЛНР, что беженцев вывозят чтоб на полях у замка Путина работать, про бабушек, которые уже с утра вокруг касс с одним яйцом ( хм , это же полудедушка получается, ну да ладно) и синей шкуркой от курицы стоят и плачут. 100500 млн лайков за 15 минут ( при том что фильм растянут на 1.5 часа, а среднее время просмотра 10 секунд)
Но хитрый терран посадил Лешшку-правдоруба, выгнал угрозами всех остальных. Вот и бесятся ватники в комментариях безнаказанно, пользуются что " прогрессивная общественность России"
не может ответить, так как за место на шасси в Борисполе дерутся, не до ВКонтактов тут.
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79
Евгений Час назад
В ВКонтакте и Одноклассниках за признание а зарубежных соцсетях против.
))))))
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Дмитрий Круглов Час назад
Господи, прошу, чтобы наши больше не выступали под белым флагом. Особенно там!
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