Эксперты Brand Analytics показали как россияне в соцсетях поддержали признание ЛНР и ДНР

Российские пользователи социальных сетей практически единодушно поддержали решение президента страны Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
Согласно данным системы мониторинга и анализа упоминаний в соцмедиа Brand Analytics, за первые часы после обращения российского лидера, то есть с 22:00 по 01:00 по Москве, люди активно размещали в соцсетях свои реакции на произошедшее. 12,6 тысячи россиян высказывались за это время по темам, касающимся ЛНР и ДНР. 86 процентов пользователей поддержали решение президента, тогда как только 14 процентов — были против признания независимости.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Brand Analytics.
Уточняется, что резкий рост активности пользователей в социальных медиа России по темам Украины, ЛНР и ДНР впервые был зафиксирован 14 февраля — тогда за прошедшие 24 часа упомянули об этом 20 тысяч раз. Уже к 21 февраля число сообщений по данным темам превысило 200 тысяч.
В основном пользователи сети общаются во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». При этом «оппонентами российских соцсетей» стали Facebook и Twitter.
Источник:
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Донбас скорее всего обойдется в нулевые пенсионные накопления. 20 лет из финансово активной жизни будут выкинуты.
Возможно, мы слишком пессимистично смотрим на наших людей, и вот эти радостные псевдопатриотические идиоты вокруг нас лишь жалкая кучка хорошо расставленных (или поставленных) дегенератов. Государственная массовка, так сказать. А истинный народ, как всегда, стоит в отдалении, заломав шапку. Пора бы уже избавляться от крепостнического образа мышления.
Но хитрый терран посадил Лешшку-правдоруба, выгнал угрозами всех остальных. Вот и бесятся ватники в комментариях безнаказанно, пользуются что " прогрессивная общественность России"
не может ответить, так как за место на шасси в Борисполе дерутся, не до ВКонтактов тут.
))))))