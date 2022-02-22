Башкирские пасечники боятся, что их пчёлы будут скрещиваться с французскими и испортят мёд

В башкирском селе Макарово пасечники протестуют против передачи земельных участков в аренду французским инвесторам. Иностранцы хотят заселить туда пчёл и производить мёд. Однако, местные пасечники боятся, что пчёлы между собой скрестятся и качество мёда упадёт.
Также пасечники уверяют, что после завода других пчёл, местные могут просто исчезнуть. Местные жители из Ишимбайского и ближайшего Стерлитамакского районов, но и из Учалов, Баймака, Мелеуза, Уфы, Куюргазинского, Бурзянского, Гафурийского районов устроили флешмоб и направили обращение Путину, главе республики Радию Хабирову и прокурору республики Игорю Пантюшину.
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Пасечники так же отметили, что решение о передачи земель в аренду было принято без их участия. Власти и инвесторы не провели публичные слушания по передачи земель и не предоставили «дорожную карту» проекта, уточняет «Ideal.Реалии».
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Это всё равно, что автора этой статью назвал «офисником».
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каких других? Вроде как кроме среднерусской в Башкирии и Сибири и нету других пород - остальные более теплолюбивые
Мутят рэволюцию уже не первый год.
Пчёлы обычный повод.
Сильно не пинайте. Я совсем далек от пчеловодства.
Потом она 5-7 лет исправно приносит потомство и руководит семьёй.
Племенные пасеки устанавливаются на расстоянии вроде 10 км от остальных, сейчас закон не помню досконально.
Свободная гибридизация вещь плохая. Но реально не этого боятся. Этого не произойдёт.
Боятся ПРИВНОСА ИНФЕКЦИЙ и КОНКУРЕНЦИИ.
Я не пасечник. Пасечники растолкуют более чётко.
Караул!!!
Минус нах...
Может местные за себя боятся?
Продает мужик живого петуха на базаре. Подходит женщина и спрашивает:
--Хороший петух?
-Хороший…
-Кур топчет?
-И кур, и гусок, и индюшек топчет…
-Так зачем продаете?
-На меня поглядывать стал…