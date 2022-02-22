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Башкирские пасечники боятся, что их пчёлы будут скрещиваться с французскими и испортят мёд

Башкирские пасечники боятся, что их пчёлы будут скрещиваться с французскими и испортят мёд (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 07:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Земли   видео   интересное   пасечники   фото   французы   
648
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В башкирском селе Макарово пасечники протестуют против передачи земельных участков в аренду французским инвесторам. Иностранцы хотят заселить туда пчёл и производить мёд. Однако, местные пасечники боятся, что пчёлы между собой скрестятся и качество мёда упадёт.

Также пасечники уверяют, что после завода других пчёл, местные могут просто исчезнуть. Местные жители из Ишимбайского и ближайшего Стерлитамакского районов, но и из Учалов, Баймака, Мелеуза, Уфы, Куюргазинского, Бурзянского, Гафурийского районов устроили флешмоб и направили обращение Путину, главе республики Радию Хабирову и прокурору республики Игорю Пантюшину.

Пасечники так же отметили, что решение о передачи земель в аренду было принято без их участия. Власти и инвесторы не провели публичные слушания по передачи земель и не предоставили «дорожную карту» проекта, уточняет «Ideal.Реалии».

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Метки: Башкирия   Земли   видео   интересное   пасечники   фото   французы   
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625
Ямщик 3 часа назад
Не «пасечники», а пчеловоды!!!

Это всё равно, что автора этой статью назвал «офисником».
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19k
sanchesS80 18 минут назад
Нифига не понял. Французские пчёлы не сдохнут ли от башкирской погоды?
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6k
Александр Зотов 38 минут назад
Также пасечники уверяют, что после завода других пчёл
-------
каких других? Вроде как кроме среднерусской в Башкирии и Сибири и нету других пород - остальные более теплолюбивые
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9k
antonium 53 минуты назад
И вообще это не пчелы! Это резиденты французской разведки! Они сейчас все тайны у башкирских пчел выведают и куда надо доложат.
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6
mjk1975pavl 2 часа назад
Основной массив сохранившегося аборигенного генофонда A. m. mellifera (ядро генофонда популяции A. m. mellifera) располагается на территории всего Пермского края и Севера Республики Башкортостан. Так что уделают местные породы. Снизят резистентность к заболеваниям и устойчивость к фактором внешней среды. А как следствие покупать будете китайский поддельный мед. Ну, который пчела в брюхе не держала. Завоз не местных пород пчел очень жестко регламентируется законодательством. Должен. Но тут, интерес местных чинуш. Так что-работайте братья!
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16k
sssss3 2 часа назад
Канадские обсиратели России даже текст правят в спешке, орфография в статейке хромает.
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16k
sssss3 2 часа назад
Башкирию раскачивают будь здоров. И с религиозной точки и хозяйственной.
Мутят рэволюцию уже не первый год.
Пчёлы обычный повод.
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8k
БарНалей 2 часа назад
А разве может трутень из другой семьи прилететь в чужой улей и там оплодотворить чужую матку?
Сильно не пинайте. Я совсем далек от пчеловодства.
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6
mjk1975pavl БарНалей 2 часа назад
Они в воздухе кохаются! Оценил глубины замысла природы! Причем у трутня после этого все хозяйство под корень.
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6k
newegg 2 часа назад
Проклятые французские пчёлы сначала испортят весь башкирский мёд, потом убьют всех башкирских пчел, съедят всех башкирских лягух и обрюхатят всех башкирских баб.
Караул!!!
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6
mjk1975pavl newegg 2 часа назад
Остро, по заграничному! У нас правительство из таких остряков больше чем полностью...
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2k
Лёха 3 часа назад
Текст кривой [мат]. Пример:"после завода других пчёл".
Минус нах...
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2k
Димон 3 часа назад
Угу скрестятся и будут производить парижский парфюм вместо меда))).
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14k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Правильно делают, что бояться. У лягушатников пчелы палюбому толерастные. Пчела 3.14дарас - горе в улье!
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