Башкирские пасечники боятся, что их пчёлы будут скрещиваться с французскими и испортят мёд

Готовая подборка подарков к 23 февраля

Под Благовещенском сотрудники ДПС гоняли по заснеженному полю голого парня и уговаривали одеться

В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка

В небе над Кубанью заметили метеорит

В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила

Во время матча Кубка Англии фанат «Лестера» выскочил на поле и напал на игроков «Ноттингем Форрест»