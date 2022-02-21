FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8600 постов • 1275 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Путин в своём обращении к народу признал независимость ДНР и ЛНР

Путин в своём обращении к народу признал независимость ДНР и ЛНР (1 фото + 5 видео)

Автор:
21 февраля 2022 23:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ДНР   ЛНР   видеообращение   владимир путин   подписание указа   признание независимости   
1291
1
5
Президент РФ выразил начал своё обращение с исторических фактов и отметил, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. 
Ранее 21 февраля было проведено совещание расширенного Совета Безопасности России, в котором президент отметил, что решение по ДНР и ЛНР будет принято сегодня. В ходе обращения президент отметил, что признание независимости этих республик было давно назревающим решением. Путин отметил, что все вопросы Россия старалась урегулировать мирным путём, за столом переговоров. "НАТО полностью игнорирует наши протесты. Они плевали на них и делали всё, что им нужно. И хотели также делать и дальше. Как в поговорке: собака лает — караван идёт. Но мы на это не соглашались. Нас опять пытаются шантажировать, угрожают новыми санкциями. Предлог для такой атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован. Цель одна — сдержать развитие России. Когда уровень угроз возрастает, мы имеем право принимать ответные меры. И мы будем их принимать" - заявил президент.
Он призвал власти Украины немедленно прекратить боевые действия. "В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима» - предупредил президент. В конце своего обращения Путин высказал надежду, что россияне поддержат это решение. 
Тем временем в Донецке сразу после того, как прозвучало признание независимости, улицы осветили огни салюта. Люди ликуют и радуются, запускают в небо фейерверки и стихийно отмечают это исторически значимое решение.

Источник:

подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ДНР   ЛНР   видеообращение   владимир путин   подписание указа   признание независимости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
79
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
80  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
584
Киса Кацман 40 минут назад
Шах и Мат ... Хохлотвари
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
897
Hallo FreeSpace Минуту назад
А что нам это дает ? Ну ок мы признали, но остальные-то нет, какая независимость , если Украина и весь мир не признает ? Я не против , но что конкретно изменится после этого события ? Кто понимает , объясните дураку )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Koschej 4 минуты назад
Следующий логичный ход это принятие в ОДКБ.
И вот тогда все. Весь мир видел на что способны силы ОДКБ. Недавно была отличная демонстрация союзнических сил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Сергёа Богданов 4 минуты назад
Кто следующий в очереди?
Гауляйтер Киевской области РФ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 5 минут назад
Не очень удобное решение для России. Видно что ВВП тянул до последнего, но в итоге решил людей сберечь. Причём с обеих сторон.
Что ж, пойдём длинным путём. А может и не длинным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Star Link 5 минут назад
Поздравляю!

$1-79.80 мощных рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mixalych 8 минут назад
ЕС и Америка вводят санкции против России, а у главного хейтера России(в Литве) цена на отопление подскочила в два раза. Месяц назад с меня содрали 180 евр, а сейчас 220. За электру не 30, а 50 евр... Газ то все равно российский, да и электра из Остравы, но не на прямую, а через 100500 посредников. Странно санкции работают... наказывают Россию, а невесело мне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Star Link 8 минут назад
Теперь очередь Украины признать Ичкерию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
albedo 9 минут назад
Довыеживались клоуны.
Ну вот к вам в цирк пришел дрессировщик.
Дрожите хохлотвари
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
wulord 11 минут назад
Молодец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 11 минут назад
Получается Вован прекратит еще 1войну, и того на его счету конфликт в Грузии, Украине, остановленные террористы в Сирии, помощь в подавлении переворота в Казахстане. Получается прям президент Мира, не то что Обама))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
ВИТАС 12 минут назад
Ну, налогаплателщики РФ готовы взять на себя новые республики???? Ну и незабудте еще пару лярдов в подарок батьке!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Виктор ВИТАС 7 минут назад
А, США союзников материально не поддерживает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Dominus 12 минут назад
Для остальной Украины, уже деньги печатают .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Fish Kur Star Link 2 минуты назад
ну нигде ни минуты не могут без Путина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−66
Yuriy 111 13 минут назад
Ну наконец-то, теперь хоть финансировать нормально будут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Durnopes 15 минут назад
8 долгих лет хохлы мечтали повоевать с Россией. Все же мечты сбываются! Однозначно "це перемога"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Нескучный сад 16 минут назад
К лету бакс по 100 рубасов будет, а Гранта около ляма с завода + допы. Скриньте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
synco albedo 2 минуты назад
Это ты детям и внукам своим будешь рассказывать, которые твое насранное разгребать будут. Придурок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Frank Borman 17 минут назад
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Наконец то Россия начала решать эту проблему. Посмотрим, что она будет делать с обстрелами бандеровских мразей Донбасса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Юрий Николаевич 18 минут назад
Представляю какой залп в шаровары дали всушники и нацики при виде салюта над Донецком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
0rfans 20 минут назад
Слава Богу! Хоть война закончится. зеля тупое кокаиновое чмо без яиц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
274
да пох Юрий Николаевич 11 минут назад
И ? А армия Украины что вы думаете просто развернется и уйдет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Григорий 20 минут назад
Вот сделай он это в 2015-м и что? Санкции теж самые, ор с их СМИ аналогичный. Чё жопу морщил? Снявши голову по волосам плакать?
Всё одно скачут, всё одно Бандера. Нехер было тянуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Fish Kur SAndre Секунду назад
и тогда в европах намечались интересные расклады... но да, ошибка вышла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Юрий Николаевич 21 минуту назад
К утру на передовой от "самой сильной армии Европы" останутся только окопы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 36 комментариев
Показать ещё
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34162



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
20+ любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний обо всем на свете
5
171
20+ любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний обо всем на свете
Набирающие популярность в сообществах
Почему работников российских спецслужб нельзя называть "чекистами"
3
42
Почему работников российских спецслужб нельзя называть "чекистами"
Сказ о том, как несколько уже не молодых мужиков юность впомнили
0
2
Сказ о том, как несколько уже не молодых мужиков юность впомнили
Старт продаж флагманского смартфона Blackview A95
Старт продаж флагманского смартфона Blackview A95
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересно#в мире#интересное#Приколы#комментарии#Украина#дом#позитив
#фото#факты#Россия#люди#дтп#подборка#СССР#аварии#донбасс#сарказм
#прикол#животные#ватермарк#картинки#Ynews#дети#США#автомобили#забавно#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться