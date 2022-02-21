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Президент РФ выразил начал своё обращение с исторических фактов и отметил, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией.
Ранее 21 февраля было проведено совещание расширенного Совета Безопасности России, в котором президент отметил, что решение по ДНР и ЛНР будет принято сегодня. В ходе обращения президент отметил, что признание независимости этих республик было давно назревающим решением. Путин отметил, что все вопросы Россия старалась урегулировать мирным путём, за столом переговоров. "НАТО полностью игнорирует наши протесты. Они плевали на них и делали всё, что им нужно. И хотели также делать и дальше. Как в поговорке: собака лает — караван идёт. Но мы на это не соглашались. Нас опять пытаются шантажировать, угрожают новыми санкциями. Предлог для такой атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован. Цель одна — сдержать развитие России. Когда уровень угроз возрастает, мы имеем право принимать ответные меры. И мы будем их принимать" - заявил президент.
Церемония подписания указа о признании независимости ДНР и ЛНР
Он призвал власти Украины немедленно прекратить боевые действия. "В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима» - предупредил президент. В конце своего обращения Путин высказал надежду, что россияне поддержат это решение.
Тем временем в Донецке сразу после того, как прозвучало признание независимости, улицы осветили огни салюта. Люди ликуют и радуются, запускают в небо фейерверки и стихийно отмечают это исторически значимое решение.
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