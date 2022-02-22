Байден собирается запретить США торговлю с ДНР и ЛНР

США в этом вопросе настроены категорично. В Белом доме обсуждается указ, запрещающий американским компаниям инвестировать деньги в ДНР и ЛНР, вести с ними торговлю и финансировать проекты. В администрации США отметили, что для них решение Путина было ожидаемым. «Президент [Джозеф] Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР», — отмечает Белый дом.

Помимо этого, обсуждаются дополнительные меры и санкции в отношении России, так как признание ДНР и ЛНР независимыми для мировых лидеров стало грубым нарушением Россией международных обязательств.