Байден собирается запретить США торговлю с ДНР и ЛНР

903
1
После того как президент РФ признал независимость самопровозглашённых республик, мировые лидеры разделились на два лагеря.
США в этом вопросе настроены категорично. В Белом доме обсуждается указ, запрещающий американским компаниям инвестировать деньги в ДНР и ЛНР, вести с ними торговлю и финансировать проекты. В администрации США отметили, что для них решение Путина было ожидаемым. «Президент [Джозеф] Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР», — отмечает Белый дом.
Помимо этого, обсуждаются дополнительные меры и санкции в отношении России, так как признание ДНР и ЛНР независимыми для мировых лидеров стало грубым нарушением Россией международных обязательств.
Помимо этого, обсуждаются дополнительные меры и санкции в отношении России, так как признание ДНР и ЛНР независимыми для мировых лидеров стало грубым нарушением Россией международных обязательств.
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Конгрессмены вновь сомневаются в профпригодности Байдена
- Убойные санкции или живительная санация экономики: откликнулось совсем не так, как ожидали аукающие
- Непостоянный Байден и бурление соцсетей и улиц: реакция на оправдательный приговор Кайлу Риттенхаусу
- Зеленский назвал ложью информацию об упавших на территории России снарядах
- В Госдуме заявили, что россияне готовы отказаться от 13 зарплаты и прочих благ ради Донбасса
23
Понравилось23
Новости партнёров
Идиоти ...
А до этого у них прям гешефт на гешефте был… И как будто пиндосы Туда пря лярды вливали..
Бидон- остроумный клоун однако
А вообще, Ахметов, конечно, пострадает
Наверное имелось в виду ещё "даже подпольно" как было до этого?
хоть бы читал, что постишь, мамкин аналитиг.
"мировые лидеры разделились на два лагеря. США в этом вопросе настроены категорично."
а кто не категорично? второй лагерь где?
Огласите, пожалуйста, весь список второго лагеря (в котором нет Байдена).