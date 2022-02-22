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Байден собирается запретить США торговлю с ДНР и ЛНР

Байден собирается запретить США торговлю с ДНР и ЛНР (1 фото)

Автор:
22 февраля 2022 01:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ДНР   ЛНР   США   байден   белый дом   политика   признание независимости   санкции   
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После того как президент РФ признал независимость самопровозглашённых республик, мировые лидеры разделились на два лагеря.
США в этом вопросе настроены категорично. В Белом доме обсуждается указ, запрещающий американским компаниям инвестировать деньги в ДНР и ЛНР, вести с ними торговлю и финансировать проекты. В администрации США отметили, что для них решение Путина было ожидаемым. «Президент [Джозеф] Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР», — отмечает Белый дом.
Помимо этого, обсуждаются дополнительные меры и санкции в отношении России, так как признание ДНР и ЛНР независимыми для мировых лидеров стало грубым нарушением Россией международных обязательств.

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Метки: ДНР   ЛНР   США   байден   белый дом   политика   признание независимости   санкции   
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37  комментариев
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9k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Даа , Америка покупала уголь там а потом обогащала его ионами демократии а потом продавала Киеву .А Киев радосно покупал етот уголь от братского американского народа .
Идиоти ...
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3k
Urlauber 2 минуты назад
Ага
А до этого у них прям гешефт на гешефте был… И как будто пиндосы Туда пря лярды вливали..
Бидон- остроумный клоун однако
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5k
masteral 5 минут назад
Если Байден вводит санкции против ДНР и ЛНР, то он признает из как самостоятельные политико-географические образования, то есть полностью поддерживает Россию в этом вопросе.
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990
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
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17k
albedo 38 минут назад
Бернард Шоу все таки умный англичанин
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8k
arhshed 38 минут назад
"Так называемых украинских регионов". То ли у них там от удивления крышу снесло, то ли у переводящих тексты. Но прекратить ржать уже невозможно.
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3k
RALEXXX Час назад
А что "второй лагерь"? Поддерживает и одобряет?
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12k
Taximaxi Час назад
Донбасс на одних коксующихся углях может озолотится, которым мартеновские печи всего мира топят, так как мартеновские печи ну очень энергозатратные и одним электричеством их не раскочегарить. Россия и Китай с удовольствием купят донбасский уголь. Вангую что Россия задерёт цены на энергоносители ,удобрения ,сельхозпродукции и русофобию до таких высот, что будущее Европы с ихними санкциями ,а в особенности с российскими контр -санкциями ,-это битва под прохудившимся евроодеялом синими от холода ногами,где выпнуть ногами того,кто послабее-национальный вид спорта англосаксов.
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−99
Иволга Час назад
Подобные статейки как бальзам для упоротых
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−99
Иволга Час назад
Это каким надо быть баранами что-бы верить в подобные вбросы, особенно понравилось что источник fishki.net
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330
Alexander Sar Час назад
А до этого в ДНР и ЛНР ну прямо-таки столы ломились от американских инвестиций :)) Все перевернул с ног на голову. Считая ЛНР территорией Украины одновременно с этим вводить против них же санкции и лишать тех невероятных объемов инвестицый которые были еще вчера :) Про те инвестицыы прекрасно знает и РФ и Грузия... и Украина.. и Молдавия... не говоря уж о прибалтике. Когда ничерта не получили а продавая последнее остались еще и должны.
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33
Dmitry Час назад
Прикольно. Насколько я помню, именно там воровал его сынок. Интересно, что сынок скажет.
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1k
Verevkin Час назад
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77
Mike Час назад
Как же теперь ДНР и ЛНР без американского финансирования

А вообще, Ахметов, конечно, пострадает
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33
Dmitry Mike Час назад
Не Ахметов, а сын Байдена.
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10k
Александр 2 часа назад
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24k
Юрьевич 2 часа назад
"В Белом доме обсуждается указ, запрещающий американским компаниям инвестировать деньги в ДНР и ЛНР, вести с ними торговлю и финансировать проекты"
Наверное имелось в виду ещё "даже подпольно" как было до этого?
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6k
schmubu 2 часа назад
ТС - безмозглый копипастер-лайкодрочер.
хоть бы читал, что постишь, мамкин аналитиг.

"мировые лидеры разделились на два лагеря. США в этом вопросе настроены категорично."

а кто не категорично? второй лагерь где?
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2k
Viktor 2 часа назад
Да сосет он куй у пьяной обез...бамы . Кто он такой - указывать как нам жить. Пусть на себя посмотрит , что пиндосы сами творят - им никто не указ ? А наверно надо их к ногтю . Пока они совсем не окуели .
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
>> мировые лидеры разделились на два лагеря

Огласите, пожалуйста, весь список второго лагеря (в котором нет Байдена).
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ekarataev 2 часа назад
Все хотят чтобы под их валютой было еще больше обеспечения, а Байден хочет чтобы было меньше.
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2k
Андрей Ы. 2 часа назад
А что, США инвестировали в ЛДНР? Финансировали проекты? Как можно запретить то, чего не было? Никак ВВП с Байденом сторговался?
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