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Бесит: 19 мелочей, которые моментально выводят из себя

Бесит: 19 мелочей, которые моментально выводят из себя (20 фото)

Автор:
21 февраля 2022 18:14
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   Юмор   бесит   раздражает   тупость   
738
20

У всех нас свои тараканы, так что иногда вроде бы совершенно невинный жест или слово могут привести собеседника в бешенство. Но чаще всего мы, люди, удивительно единодушны в своей ненависти: например, к жужжанию комара или любителям выкинуть мусор прямо на тротуар. Пользователи Reddit вспомнили, что еще их моментально выводит из себя, и с ними трудно не согласиться.

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7. «Когда я кладу вещь в определенное место, а потом иду за ней в это определенное место, а ее там нет. Где эта долбаная фигня? Я положил ее туда, я же точно знаю. И никто ничего не знает ни об этой вещи, ни о ее местонахождении. Это сводит меня с ума. Потом я неизбежно нахожу эту вещь в другом месте и вдруг вспоминаю, что положил ее туда. И тогда я злюсь уже на себя».

15. «Ударяться головой. У меня дома рядом со стиральной машиной и раковиной есть труба прямо на уровне головы (и я даже не особо высокий, это просто старый дом). Я ударялся о нее головой столько раз, что стыдно признаться. И каждый раз мне хочется что-нибудь разбить».

17. «М**ак Шрёдингера. Это человек, который говорит или поступает оскорбительно, а потом решает, шутка это была или нет, основываясь на реакции окружающих».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   Юмор   бесит   раздражает   тупость   
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7  комментариев
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493
Arti Час назад
Что-то у автора размер шрифта глючит.
Бес # 20 который моментально выводит из себя
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−131
deer Полчаса назад
Аще ничего не бесит из перечисленного.
Бесит, когда кастрюльная крышка перекатывается по столешнице, когда шуршат пакетами, и когда дама возится в сумке. Последнее - это не выносимо.
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66k
Варакин Алексей 42 минуты назад
Очень злят тупые посты...
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330k
Booharik 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Меня бесит, когда людей бесят разные мелкие глупости.
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20k
Davy Jones Час назад
Попей новопасит или корвалол курсом
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