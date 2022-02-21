Бесит: 19 мелочей, которые моментально выводят из себя

7. «Когда я кладу вещь в определенное место, а потом иду за ней в это определенное место, а ее там нет. Где эта долбаная фигня? Я положил ее туда, я же точно знаю. И никто ничего не знает ни об этой вещи, ни о ее местонахождении. Это сводит меня с ума. Потом я неизбежно нахожу эту вещь в другом месте и вдруг вспоминаю, что положил ее туда. И тогда я злюсь уже на себя».