Бесит: 19 мелочей, которые моментально выводят из себя

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У всех нас свои тараканы, так что иногда вроде бы совершенно невинный жест или слово могут привести собеседника в бешенство. Но чаще всего мы, люди, удивительно единодушны в своей ненависти: например, к жужжанию комара или любителям выкинуть мусор прямо на тротуар. Пользователи Reddit вспомнили, что еще их моментально выводит из себя, и с ними трудно не согласиться.
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6. «То, как люди думают, что им все должны. Серьезно, какого х***а? По некоторым сразу заметно, что они никогда не работали в сфере обслуживания».
7. «Когда я кладу вещь в определенное место, а потом иду за ней в это определенное место, а ее там нет. Где эта долбаная фигня? Я положил ее туда, я же точно знаю. И никто ничего не знает ни об этой вещи, ни о ее местонахождении. Это сводит меня с ума. Потом я неизбежно нахожу эту вещь в другом месте и вдруг вспоминаю, что положил ее туда. И тогда я злюсь уже на себя».
10. «Люди, которые говорят только о себе и никогда не спросят: «Как дела?», «Как прошел твой день?». Это меня чертовски раздражает».
15. «Ударяться головой. У меня дома рядом со стиральной машиной и раковиной есть труба прямо на уровне головы (и я даже не особо высокий, это просто старый дом). Я ударялся о нее головой столько раз, что стыдно признаться. И каждый раз мне хочется что-нибудь разбить».
16. «Когда пытаешься открыть упаковку, которая «легко открывается», и понимаешь, что на самом деле нифига это не легко».
17. «М**ак Шрёдингера. Это человек, который говорит или поступает оскорбительно, а потом решает, шутка это была или нет, основываясь на реакции окружающих».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бес # 20 который моментально выводит из себя
Бесит, когда кастрюльная крышка перекатывается по столешнице, когда шуршат пакетами, и когда дама возится в сумке. Последнее - это не выносимо.