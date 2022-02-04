28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый

Конечно, нельзя жить в постоянном страхе, что с вами или близкими вот-вот произойдет что-то плохое, но в то же время не стоит забывать, что никто не застрахован от несчастных случаев, а плохие люди, увы, существуют. Поэтому очень важно заранее узнать, как вести себя в той или иной опасной ситуации, и тут на помощь приходят пользователи Reddit, которые охотно поделились вроде бы очевидными, но невероятно полезными советами по безопасности.
«Говорю как пожарник; закрывайте все двери перед сном (это поможет предотвратить распространение огня/вдыхание дыма). Вы должны уметь выбраться из любой комнаты в доме ползком и с завязанными глазами. Убедитесь, что все в семье знают, что делать в случае пожара, в том числе, где вы встретитесь после и т.д. Если у вас есть маленькие дети, объясните им, что, хотя пожарные в полном обмундировании могут показаться им страшными, их ни в коем случае нельзя бояться. И дружеское напоминание: проверьте батарейки в детекторах дыма. Они действительно спасают жизни».
«Что делать при встрече с медведем:
Если медведь бурый — ложитесь. Бурые медведи довольно агрессивны. Первое, что нужно сделать, это поднять руки над головой и твердо стоять на месте, чтобы показаться как можно крупнее. Если медведь все еще надвигается на вас, не пытайтесь убежать. Лягте, свернувшись калачиком, не снимая рюкзак; это вас защитит. Медведь потрогает вас, убедится, что вас уже не съесть, и уйдет по своим делам.
Если медведь черный — дайте отпор. Черные медведи менее агрессивны, и их легко отпугнуть. Как и в случае с бурыми медведями, постарайтесь показаться как можно крупнее. Он посчитает вас угрозой и уйдет.
Если медведь белый — прощайте. Белые медведи — самые крупные на Земле. Если вам доведется убегать от белого медведя, бросьте рюкзак в сторону; у белых медведей плохо с концентрацией внимания, так что он последует за брошенным предметом. Если это не сработает, и белый медведь все еще преследует вас, увы, вам уже ничего не остается, кроме как принять Христа как своего Господа и Спасителя, потому что медведь отправит вас на тот свет за считанные минуты».
«Это в особенности касается женщин. Если вы чувствуете себя неуютно рядом с человеком или он кажется вам странным/жутким, не бойтесь показаться «грубой». Вы не обязаны быть милой/вежливой, ваша безопасность — превыше всего».
«На случай, если у вас в руках когда-нибудь окажется оружие:
1. Любое оружие заряжено, даже если вы только что его разрядили.
2. Никогда не направляйте оружие на то, во что вы не готовы выстрелить, чтобы убить/уничтожить.
3. Не кладите палец на спусковой крючок, если только не собираетесь сразу выстрелить».
«У падающего ножа нет рукоятки».
«Работал в механическом цехе. Вот три главных правила, которые мне рассказали: 1) Нужно знать, где находится кнопка аварийной остановки на каждой машине; 2) Если ты не стал бы касаться этого пенисом, не касайся этого пальцем; 3) Если что-то падает, позволь этому упасть (не пытайся поймать)».
«Никогда, НИКОГДА не подкрадывайся к лошади сзади, НИКОГДА».
«В случае стихийного бедствия держитесь подальше от оборванных линий электропередач!! Не ходите мимо них по улице, не проезжайте по ним на машине, не фотографируйтесь с ними. Это грозовая лапша, которая убивает».
«Идя по улице с сумкой на плече, держите ее на стороне зданий, а не на той стороне, где мимо вас проходят люди. Так сумку будет труднее порезать/вырвать.
Если на улице вас спросят время, не доставайте телефон. Посмотрите на часы, подняв запястье к глазам, не опускайте взгляд. Если у вас нет часов, скажите, что не знаете.
Будьте осторожны, если кто-то пытается заставить вас посмотреть на что-то, например, "вон на ту машину сзади".
Эти советы помогут избежать некоторых базовых уловок грабителей».
"Не говорите фразу "Кто-нибудь, вызовите скорую". Вызовите ее сами или скажите сделать это конкретному человеку. Не перемещайте пострадавшего, если только ему не грозит опасность. В случае колотых ран, проткнувший человека предмет работает как пробка, оставьте его на месте до прибытия врачей. Выучите процедуру оказания первой помощи взрослым и детям; то же касается прием на случай удушья, например, прием Геймлиха".
"Надевайте защитные очки, когда работаете. Надевайте защитные перчатки. Надевайте защитную обувь. Не ищите оправданий, одна ошибка может стоить вам пальца, глаза или пальца ноги".
"Если вы едете на месте пассажира, никогда не закидывайте ноги на переднюю панель. Есть там подушки безопасности или нет, не делайте этого. Говорю, как работник травматологического центра. Я видел погибшего пассажира, который сидел с ногами на приборной панели во время аварии. Удар буквально затолкал в него его (сломанную) ногу, и его собственная кость ноги (осколок) пронзила его грудную полость и сердце".
"Лучше сделать замечание неосторожному другу, чем похоронить его".
"Сделайте музыку потише. Гарантирую, звон в ушах вам не понравится".
"Не садитесь за руль в том, в чем не сможете пройти даже один километр".
"НИКОГДА не смешивайте чистящие средства".
"Касается любого водоема:
- Сначала ногами— никогда не ныряйте, если не знаете, насколько здесь глубоко;
- Утопающий выглядит как, как будто карабкается по лестнице, и не издает звуков;
- Если вы угодили в опасное течение, плывите перпендикулярно ему".
"Никогда не подключайте обогреватели к удлинителям! ВСЕГДА используйте розетки в стене. Это одна из самых распространенных причин пожара в домах".
"Униформа (особенно врачей, пожарных, военных...) может обмануть мозг. То, что человек ее носит, еще не значит, что он добрый, безобидный и не может причинить вам вред. Даже если она настоящая, и человек находится на работе/при исполнении".
"В случае стихийного бедствия, такого как землетрясение или наводнение, система подачи питьевой воды часто загрязняется. Поэтому необходимо перекрыть впускной клапан водонагревателя, тогда он станет аварийным резервуаром с питьевой водой".
"Когда кипятите воду в кастрюле, поверните ее ручкой к центру плиты/столу. В таком случае никто (особенно это касается детей) не опрокинет ее, не схватится за нее и не дернет на себя".
"Заточенные инструменты безопаснее и ими легче управлять, чем тупыми. Это касается всего, у чего есть лезвие, будь то пила, универсальный нож, долото или простой кухонный нож. Вы с гораздо большей вероятностью потеряете контроль с тупым лезвием".
"Не кладите ничего под ноги водителю в машине. Даже такие маленькие предметы, как теннисный мячик. Это крайне небезопасно для водителя".
"Если вас укусило животное, которое могло быть бешеным, НЕМЕДЛЕННО сделайте прививку. Смерть от бешенства ужасна, и если вы упустите момент, то уже ничего нельзя будет сделать".
"Вероятность, что на вас нападут, гораздо выше в транзитных пространствах. На входе/выходе из здания, машин, и особенно между ними. Вы теряете бдительность, потому что думаете о том, что будете делать, когда доберетесь до пункта назначения, а не о том, что вы делаете прямо сейчас и что происходит вокруг".
"В уличных драках не бывает победителей".
"Если у вас есть родинка с размытыми краями, ассиметричная, странного оттенка красного, выделяющая жидкость или напоминающая открытую рану, которая никак не заживет, у вас может быть рак кожи. НЕМЕДЛЕННО обратитесь к врачу. Меланома убивает очень быстро".
"Если вам угрожают, гораздо лучше убежать, если это возможно, чем попытаться сразиться с нападающим. Даже если вы считаете себя крутым".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если оно оказалось у Вас в руках, причем "когда-нибудь", значит Вы его взяли в руки по воле случая, в экстремальной ситуации, с целью "выстрелить, чтобы убить/уничтожить"... Значит первое, что необходимо сделать, это проверить оружие, осмотреть его, убедится в наличии патрона в патроннике, выяснить состоянии предохранительного устройства и количество патронов в магазине
Пункт 19: "Униформа (особенно врачей, пожарных, военных...) может обмануть мозг. То, что человек ее носит, еще не значит, что он добрый, безобидный и не может причинить вам вред. Даже если она настоящая, и человек находится на работе/при исполнении".
ну ладно....я, правда, программист, но спасибо за совет! )
Пальцем попробовать надо обязательно, потом уже пенисом..
Это Россия, детка
Очень интересно.
Я вот всегда знал, что причина пожара это то, что обогреватель накрывают, особенно с *ткрытой спиралью.
Но поколение ЕГЭ, видимо, не в курсе
Этот совет не актуален, если удлинитель аттестован именно на такую нагрузку.
Если подключать дерьмо в дерьмо, то всякое может быть.
Вот только утверждение звучит про любой обогреватель и любой удлинитель, а в таком контексте это бред сивой кобылы
Лучший бой - тот, который не состоялся. Если нет никого, кого нужно защищать, то лучше просто свалить.
> В уличных драках не бывает победителей
А также нет правил. Кусайся, рви волосы, хватай за яйца, тыкай в глаза, пускай слюни, пену, прикидывайся сумасшедшим.
Если перед тобой такой же ипанутый, то просто сходите бухнуть. Особенно, если он лысый и одноглазый.
> Не кладите ничего под ноги водителю в машине
бесполезный совет. Каждый должен через это сам пройти и о.х.у.е.т.ь с выпученными глазами, когда педаль тормоза не выжимается до конца.
Желаю, чтобы у тебя это было максимум на скорости 10 км/ч
> У падающего ножа нет рукоятки
Тоже бесполезно, пока сам не поймаешь нож ногой ) После этого ножи больше не ловишь.
С лошадью таже самя хрень ) Хотя, сегодня лошадь еще поискать нужно, если это только твоя фамилия не Богомолов )))
> НИКОГДА не смешивайте чистящие средства
А чо будет? Пошел пробовать
Непредсказуемая хим реакция, с выделением хлора или более серьезных гадостей.
Пробовать не надо.
"Униформа (особенно врачей, пожарных, военных...) может обмануть мозг. То, что человек ее носит, еще не значит, что он добрый, безобидный и не может причинить вам вред."
Ну такое)))