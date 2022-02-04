28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый

«Что делать при встрече с медведем:

Если медведь бурый — ложитесь. Бурые медведи довольно агрессивны. Первое, что нужно сделать, это поднять руки над головой и твердо стоять на месте, чтобы показаться как можно крупнее. Если медведь все еще надвигается на вас, не пытайтесь убежать. Лягте, свернувшись калачиком, не снимая рюкзак; это вас защитит. Медведь потрогает вас, убедится, что вас уже не съесть, и уйдет по своим делам.

Если медведь черный — дайте отпор. Черные медведи менее агрессивны, и их легко отпугнуть. Как и в случае с бурыми медведями, постарайтесь показаться как можно крупнее. Он посчитает вас угрозой и уйдет.

Если медведь белый — прощайте. Белые медведи — самые крупные на Земле. Если вам доведется убегать от белого медведя, бросьте рюкзак в сторону; у белых медведей плохо с концентрацией внимания, так что он последует за брошенным предметом. Если это не сработает, и белый медведь все еще преследует вас, увы, вам уже ничего не остается, кроме как принять Христа как своего Господа и Спасителя, потому что медведь отправит вас на тот свет за считанные минуты».