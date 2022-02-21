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В Минобороны заявили об уничтожении пятерых украинских диверсантов на территории РФ

В Минобороны заявили об уничтожении пятерых украинских диверсантов на территории РФ (2 фото)

Автор:
21 февраля 2022 16:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ВСУ   Ростовская область   Украина   боестолкновение   диверсанты   пограничники   политика   
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Также были уничтожены две БМП, на которых они попытались эвакуироваться. В ВСУ называют эти сообщения фальшивыми.

В пресс-службе Южного военного округа рассказали о боестолкновении с украинскими военнослужащими, которые попытались проникнуть на территорию Ростовской области. Во время перестрелки для эвакуации диверсионной группы со стороны Украины прибыли две боевых машины пехоты. Они были уничтожены вместе с пятью военнослужащими ВСУ.


"Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет", - заявили в пресс-службе ЮВО.

"В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены", - сообщили в ЮВО.


Тем временем украинские военные называют заявление Минобороны России фальшивыми.



Напомним, сегодня утром погранслужба ФСБ опубликовала видео уничтоженного украинским снарядом пограничного пункта в Ростовской области. Украинские власти назвали это провокацией и попыткой России спровоцировать Украину на активные боевые действия.

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Метки: ВСУ   Ростовская область   Украина   боестолкновение   диверсанты   пограничники   политика   
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1k
manul74 2 часа назад
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70k
parallax 2 минуты назад
Сейчас столько фейковых новостей и постановок, что верить на слово ни кому нельзя.
Одно ясно, дело идёт к войне и это плохо.
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7k
Bartello 3 минуты назад
И кому верить надо?
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17k
SpoiltNail 4 минуты назад
Эх... Кремль почти удалось захватить. Послали бы 10 человек, то точно бы плучилось
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5k
Дмитрий 4 минуты назад
Ау, админы блеаць!!!!!!!???? В топе, ска, 2 из 3ех постов не доходя до солянки для майдана оседают?? Ботов как гавнища развелось, да и местные не лучше ботов.... Фишки окончательно сливаются в выгребную яму? На вашем ресурсе я уже больше 10ти лет но последние несколько месяцев захожу не чаще раза в неделю, смотрю топ и закрываю...
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4k
Дмитрий 8 минут назад
У меня простой вопрос! Упаси боже сомневаться! Но! Вот так выглядит пограничный пункт? ФСБ! В лесу? К которому даже нет ни тропинки? Или всё же что то больше похожее на какой-нибудь вагончик рыбаков каких-нибудь?
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5k
KonstantinLeirov 10 минут назад
Интересно.... Новость транслируется кучей СМИ, как под копирку. А на сайте Минобороны тишина. И в разделе ЮФО тишина, ни о каких столкновениях речи нет.
Так откуда инфа то? Если Минобороны молчит, а все ссылаются на Минобороны.
Попахивает фейком...
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3k
Dmitrii Ivanov 14 минут назад
"Алло, я так понял, РФ сосредоточила у границы многотысячную группу войск, что ж, момент настал! Приказываю нападать на РФ! Въэбите два заряда в поле, уничтожьте деревянную з@лупу в кустах и наступайте маленькими группами по пять человек с 1-2 БМП."

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5k
soar 17 минут назад
Ага, уничтожение российскими войсками украинской бронетехники и личного состава на территории России - это "провокация России и попытка спровоцировать Украину", главное - ничего не перепутать.
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5k
Shtoppi 21 минуту назад
<<Тем временем украинские военные называют заявление Минобороны России фальшивыми.>>
А что эти говорящие анусы, посыпанные долларами и кокаином могут еще сказать?
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−93
Jako Полчаса назад
В Украине сейчас, как в СССР в 1941 году фашист напал на родину. А что делают с агрессором? Его уничтожают и отправляют грузы 200 домой. Война для украинцев священная. Враг будет разбит, победа будет за Украиной
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597
raael13 Полчаса назад
Надеюсь, что всё-таки здравый смысл восторжествует и этот [мат] закончится.
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3k
Ivan Полчаса назад
Почему это говно не на антифишках?
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8k
Vampire Полчаса назад
Ну, дык... укроповского посла за ушко и пусть расскажет, чо енти БМПшки тута делают? И, главное, соплей и вою побольше на все мировые СМИ как это любят "наши западные партнёры".
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2k
Руслан Новак Полчаса назад
Толи кремлебот стал совсем тупым то ли ФСБ превратилось в лавочку Геббельса. Сколько человек экипаж БМП? Три человека. Командир, механник водитель, наводчик. Две БМП - шесть человек только экипажа. Плюс диверсанты которых они забирали, минимум двое, так как группа. Хотя две БМП видимо предполагали эвакуацию как минимум четверых, предположим что двое на тот момент уже были ранены. Итого на момент уничтодюжения БМП в них должно было находится от восьми до 20 человек. Уничтожили пятерых!!! В плен никто не попал!!Видимо БМП были на радиоуправлении. А где фото, видео и т. д? Всё что обычно сопутствует таким акциям у ФСБ. Раньше ловили одного "диверсанта" и выкладывали даже его атомные носки а тут так скромно.
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468
владимир фёдоров 39 минут назад
Щас хохло -ципссуха меня заминусит , их около 50 свинорыл тут пасется , но хорошо ,что диверсов грохнули , смерть хохлопадали - это всегда праздник
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20k
shevanez 42 минуты назад
Фото, видеоматериалы в студию, пожалуйста.. 2 БМП расфигачить...рассказывать много чего можно.
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5k
tamin 45 минут назад
Прекрасно! Туда им и дорога! Вот сейчас идет совбез наш. Чую хана хохлам.
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13k
Евгений 48 минут назад
Украина атаковала РФ, перекинув через границу 4 боевых машины. Фото с места происшествия
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2k
MC 48 минут назад
Хорошая новость! Побольше бы таких новостей... Надеюсь уже скоро! Западную Украину нужно выжечь полностью и подарить полякам.
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307
<name> 58 минут назад
градус неадеквата российской пропогандонной машины просто зашкаливает. хотя, это лишь начало ...
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