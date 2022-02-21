В Минобороны заявили об уничтожении пятерых украинских диверсантов на территории РФ

Также были уничтожены две БМП, на которых они попытались эвакуироваться. В ВСУ называют эти сообщения фальшивыми.
В пресс-службе Южного военного округа рассказали о боестолкновении с украинскими военнослужащими, которые попытались проникнуть на территорию Ростовской области. Во время перестрелки для эвакуации диверсионной группы со стороны Украины прибыли две боевых машины пехоты. Они были уничтожены вместе с пятью военнослужащими ВСУ.
"Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет", - заявили в пресс-службе ЮВО.
"В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены", - сообщили в ЮВО.
Тем временем украинские военные называют заявление Минобороны России фальшивыми.
Напомним, сегодня утром погранслужба ФСБ опубликовала видео уничтоженного украинским снарядом пограничного пункта в Ростовской области. Украинские власти назвали это провокацией и попыткой России спровоцировать Украину на активные боевые действия.
Источник:
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Одно ясно, дело идёт к войне и это плохо.
Так откуда инфа то? Если Минобороны молчит, а все ссылаются на Минобороны.
Попахивает фейком...
А что эти говорящие анусы, посыпанные долларами и кокаином могут еще сказать?