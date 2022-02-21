В Минобороны заявили об уничтожении пятерых украинских диверсантов на территории РФ

В пресс-службе Южного военного округа рассказали о боестолкновении с украинскими военнослужащими, которые попытались проникнуть на территорию Ростовской области. Во время перестрелки для эвакуации диверсионной группы со стороны Украины прибыли две боевых машины пехоты. Они были уничтожены вместе с пятью военнослужащими ВСУ.





"Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет", - заявили в пресс-службе ЮВО.