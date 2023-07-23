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Герой-таджик получил гражданство России спустя 15 лет ожидания

Герой-таджик получил гражданство России спустя 15 лет ожидания

Автор:
23 июля 2023 22:45
Сообщество : Военное
Метки: 12-я погранзастава   герои. подвиг   пограничники   
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гражданство России для героя - таджика

Этот День пограничника стал двойным праздником для бывшего бойца легендарной 12-й заставы Московского погранотряда, таджика Мирбако Додоколонова, живущего и работающего в Екатеринбурге. Накануне он получил паспорт гражданина Российской Федерации, о котором мечтал почти 15 лет.

О тех событиях и дальнейшей судьбе рядового Мирбако Додоколонова и его друга, еще одного участника боя на 12-й заставе Лутфулло Бобоеве, «Комсомолка» рассказывала в одной из публикаций.

Знаменитый бой на 12-й погранзаставе произошел 13 июля 1993 года. Со стороны Афганистана в Таджикистан в тот день пыталась прорваться крупная группировка боевиков, в том числе, из «Аль-Каиды» и «Талибана»* (запрещены в РФ). Почти 11 часов 48 бойцов погранслужбы России, в числе которых были и призывники из Таджикистана, отражали атаки превосходящих сил противника. И выполнили свой долг, не пропустив террористов. Об их подвиге сняли сериал и художественный фильм «Тихая застава».


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В том бою рядовой Мирбако Додоколонов совершил настоящий подвиг. Патроны были уже на исходе и в этот момент он вдруг рванул в передовые окопы, а оттуда — в Дом офицерского состава. Фигура молодого пограничника исчезла в разрывах мин и гранат и друзья уже не чаяли увидеть его живым. Но тот спустя время появился. Весь в крови, но живой! И с целым ящиком патронов! Этого хватило, чтобы отбить еще несколько атак боевиков.

Брат погибшего начальника заставы рядовой Иван Майборода вспоминал: «Как он выжил?! В него духи палили из всего, из чего только можно было палить! А ведь парень только призвался, еще не принял участие ни в одном бою, с месяц, наверное, отслужил».


Из 48 бойцов в тот день погибли 25. Шестеро героев-пограничников указом Ельцина были удостоены звания Героя России (четверо — посмертно). В президентском указе №1048 «О награждении государственными наградами Российской Федерации военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации» есть и его фамилия — «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга» он был награжден орденом «За личное мужество».

Эта награда на долгие годы потом станет охранной грамотой Мирбако — в тяжёлые девяностые годы Мирбако Додиколонов уехал в Россию, где долгие годы честно трудился на стройке. Он никогда не нарушал законы России. Бывало, что во время проверок и миграционных рейдов, показывал сотрудникам правоохранительных органов свою орденскую книжку. Сотрудники всегда уважительно возвращали документы и желали удачи.


Правда, награда не помогла ему стать гражданином России. Почти 15 лет Мирбако ходил по всевозможным инстанциям, но везде один и тот же ответ — понимаем, что награда высокая, но она не дает преимуществ при получении гражданства РФ, в общем порядке, гражданин гастарбайтер…

- Обидно, - говорил мне Мирбако Додоколонов, с которым мы встретились в Екатеринбурге два года назад. - Служили в российских погранвойсках (и в указе о награждении мы названы военнослужащими погранвойск России), но паспорт так и не давали. Хотя мы не думали тогда, Москву или Душанбе защищаем, за одну большую Родину бились… И всех наших пацанов погибших поминаем, независимо от национальности: Андрея, Махмадулло, Юрия, Тимура, Назира, Александра, Аслетдина, Михаила, Рабадана...

И вот на днях его мечта стала явью. Накануне Дня пограничника Мирбако Додоколонов, наконец, перестал быть мигрантом, получив паспорт гражданина России.



- Очень рад, что стал россиянином, спасибо всем, кто помогал! - рассказал Мирбако «КП». - Очень много сделали наши ребята, ветераны-пограничники Екатеринбурга. Планов много. Будем жить, работать. А еще я задумался свой дом построить. Конечно, здесь, в России, где я больше не чужой.


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Метки: 12-я погранзастава   герои. подвиг   пограничники   
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6  комментариев
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88k
Taras Kozalupko Час назад
Таким нужно давать гражданство сразу по их обращению
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53k
smakido 2 минуты назад
Пусть у этого человека все получится, здоровья ему и счастья от всего сердца !
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8k
Mauritanien Полчаса назад
Эх... Система гнилая. Люди здоровы. А мужику здоровья
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29k
Юрьевич 48 минут назад
Надо чиновников, которые его динамили лишить гражданства!
Я вообще не понимаю, этническим русским отказывают в гражданстве, а армянам с рынка легко дают! Из бывших советских республик хорошим специалистам отказывают, а торгашам с рынка - пожалуйста! Это называется измена Родине!
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36k
Барклай Час назад
Нет слов
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10k
Бритва 2 часа назад
выдача гражданства - это бизнес
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