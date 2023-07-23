Герой-таджик получил гражданство России спустя 15 лет ожидания

Этот День пограничника стал двойным праздником для бывшего бойца легендарной 12-й заставы Московского погранотряда, таджика Мирбако Додоколонова, живущего и работающего в Екатеринбурге. Накануне он получил паспорт гражданина Российской Федерации, о котором мечтал почти 15 лет.

О тех событиях и дальнейшей судьбе рядового Мирбако Додоколонова и его друга, еще одного участника боя на 12-й заставе Лутфулло Бобоеве, «Комсомолка» рассказывала в одной из публикаций.

Знаменитый бой на 12-й погранзаставе произошел 13 июля 1993 года. Со стороны Афганистана в Таджикистан в тот день пыталась прорваться крупная группировка боевиков, в том числе, из «Аль-Каиды» и «Талибана»* (запрещены в РФ). Почти 11 часов 48 бойцов погранслужбы России, в числе которых были и призывники из Таджикистана, отражали атаки превосходящих сил противника. И выполнили свой долг, не пропустив террористов. Об их подвиге сняли сериал и художественный фильм «Тихая застава».