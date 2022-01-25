Бонни и Клайд Подмосковья: 10-летняя криминальная история преступной четы

В середине осени 2014 года в старом ангаре на окраине Петербурга сотрудники ФСБ нашли настоящий клад в буквальном смысле этого слова. В коробки были тщательно уложены и подготовлены к вывозу за рубеж уникальные полотна, ценное оружие, старинные предметы мебели и быта и не только. Сюда их привела операция, проводимая совместно со Следственным комитетом, по расследованию преступной деятельности супружеской четы – Алексея Кузнецова и Жанны Буллок.
В 90-х разгул преступности наблюдался повсеместно. Но Московская область выделялась на фоне других регионов. Небольшие города пребывали в полном упадке: в них не было работы, транспортной сети, магазинов, перспектив. В начале 2000 года на пост губернатора был избран генерал Громов, который и пригласил Кузнецова возглавить областной Минфин.
В определенный момент он начал работу в «Инкомбанке» и стал приближенным Владимира Виноградова – владельца банка, одного из крупнейших банкиров, считавшихся в то время властителями мира. Если судьба самого Виноградова оказалась незавидной (он разорился и умер от болезни, обострившейся вследствие стресса), то молодой и непримечательный Кузнецов, оказавшийся талантливым экономистом, сумел за короткое время стать членом правления, а спустя пару лет и вице-президентом «Инкомбанка». За год до назначения в Штатах Алексей познакомился со своей будущей супругой Жанной Буллок.
Девочка появилась на свет в белорусском захолустье. И, будучи от природы одаренной, амбициозной и упрямой, была твердо уверена, что однажды покинет городишко под названием Кобрин и завоюет мир. Она хорошо училась, старательно учила иностранные языки, много читала, увлекалась музыкой.
Будучи еще достаточно юной – в 19 лет девушка забеременела и вышла замуж. Брак оказался неудачным. И спустя небольшой промежуток времени Жанна, оставив малыша на попечение бабушки, отправилась в столицу, а потом и в США. Когда дело супругов стало резонансным, в прессе появилась информация, что на заре карьеры она оказывала эскорт услуги, а для образа сменила данные, выбрав фамилию известной голливудской актрисы Сандры Буллок.
Жанна развелась с мужем белорусом, повторно вступила в брак с программистом Тедом Кречмером, начала карьеру переводчицы в адвокатской конторе Эммануила Зельцера. Учреждение представляло интересы вышеупомянутого банка в США.
Используя схему Bank of New York, созданную при участии Жанны, российские чиновники и банкиры активно отмывали бюджетные средства, выделенные на восстановление экономики России. Здесь же аккумулировались средства криминального мира, получаемые от торговли оружием и нефтью. Однажды начальник отправил женщину в нью-йоркский аэропорт встретить важную шишку из «Инкомбанка». Начатая в аэропорту встреча завершилась в постели.
Предприимчивая белоруска быстро оценила перспективы и вцепилась в Кузнецова бульдожьей хваткой. Парень был привлекателен, умен, талантлив. Мешал только муж. Но развод, последовавший быстрее, чем спустя год после заключения брака, лишал ее грин-карты. Буллок, не мудрствуя лукаво, обвинила Теда в домашнем насилии. Несчастный мужчина чуть не попал в тюрьму из-за ложного обвинения. А новоиспеченная парочка отправилась в Москву реализовывать идеи, которыми фонтанировала Жанна.
Вскоре после этого Кузнецов организовал беспроигрышную схему по отмыванию денег. Он щедро раздавал компаниям кредиты, которые не собирались возвращать, а за это получал от их руководителей приятный бонус в виде отката. Лично ему поступали и средства с золотых карт топ-менеджеров банка. Которые ослепленная роскошной жизнью Буллок тратила на свои прихоти. Дефолт банк не пережил и лопнул. Предчувствуя это, Кузнецов буквально за полгода до этого продал свою долю акций Виноградову. Вырученная сумма оказалась настолько колоссальной, что позволила Алексею приобрести недвижимость более чем за полмиллиона долларов.
Возглавив областной Минфин, Кузнецов через подставные юридические лица начал приобретать и продавать подконтрольному банку долги муниципальных образований. Затем следовало обращение к областному правительству с требованием вернуть долги. То есть бюджетные деньги фактически шли лично Кузнецову, а в муниципалитеты так и не поступали. Спустя год после назначения он уже заработал по этой схеме первый миллиард. И, как рассказывали очевидцы, отличался маниакальным отношением к деньгам. Наличку ему привозили прямо на дачу, где он мог часами ее пересчитывать.
Правда, развлечение пресекла Жанна, заставив мужа хранить средства за границей и вкладывать в антиквариат. Для обустройства уютного семейного гнездышка женщина выбрала дом на Рублевке. Снаружи коттедж был покрашен в режущий глаза розовый цвет. Внутри царила полная безвкусица по принципу «дорого – богато»: золотые унитазы, спортивный зал, винный погреб, лифт для доставки еды из кухни в столовую для хозяев и даже домашний мини-зоопарк.
Вдохновившись примером Елены Батуриной, Буллок потребовала у мужа открыть для нее строительную фирму и начать зарабатывать еще и на строительстве. Пользуясь неограниченными полномочиями, Кузнецов начал скупать за бесценок землю. Жители подмосковных городов охотно приобретали квартиры в строящихся домах, ведь гарантом выступало областное правительство. Но в итоге люди оказались и без средств, и без жилья.
Жанне было уже не достаточно чувствовать себя богатой. Ей хотелось утонченности и изысканности. Прослушав курс искусствоведов, женщина начала коллекционировать антиквариат. Вслед за ней этим направлением увлекся и муж.
Следующим приобретением стала яхта с символичным названием «Царица». Все шло по накатанной, и Алексей подтянул в прибыльный бизнес бывших помощников по банку Валерия Носова и Владислава Телепнева. К команде присоединилась и его сестра Елена, а также друг Жанны Дмитрий Котляренко.
В 2008 году в области начались проверки. По признанию принявшего в них участие аудитора Сергея Рябухина, это был шок, поскольку таких масштабов долговых обязательств он не видел нигде за время карьеры. Кузнецов был уверен, что выкрутится. В ход пошли намеки, увещевания, а после начались недвусмысленные угрозы.
Незадолго до завершения криминальной карьеры Кузнецов закатил грандиозную свадьбу дочери Жанны от первого брака. Та по настоянию матери вышла замуж за сына американского сенатора Реммела, решившей так помочь себя закрепиться в высшем обществе США.
Дело запахло керосином, и бывший банкир уволился. Да еще так скоропалительно, что даже не забрал трудовую книжку в отделе кадров. И сбежал за границу. Отношения с женой к тому моменту расстроились, поскольку главным для нее все же были деньги.
В 2013 году Кузнецова арестовали по запросу России (на тот момент он проживал во Франции). В местном изоляторе он пробыл 3 года, всеми правдами и неправдами с помощью команды адвокатов увиливая от экстрадиции. Жена довольно быстро потеряла интерес к опальному мужу и пропала с радаров.
Но экстрадиция все же состоялась. Прокурор Амалия Устаева отказала в рассмотрении дела в особом порядке, сославшись на неприемлемость этого в отношении человека, годами бегавшего от правосудия.
В результате Кузнецов в 2019 году получил 14 лет общего режима. Что символично: по году за каждый украденный из бюджета миллиард. Хотя это только доказанная сумма, которая в действительности может быть намного больше.
У Жанны конфисковали часть недвижимости. Но и оставшейся вполне хватает для безбедной жизни. Женщина снова вышла замуж, став респектабельной американской леди и супругой искусствоведа. С бывшим мужем теперь уже миссис Рендалл Брокетт никаких отношений не поддерживает.
Обманутые дольщики остались без квартир, розовый эталон китча на Рублевке населяют полчища мышей, поскольку желающих приобрести архитектурный кошмар не нашлось. А коллекция, обнаруженная в ангаре, по большей части оказалась состоящей из подделок: это выяснили сотрудники подмосковного музея, куда было передано найденное добро. На поверку преступная парочка оказалась обманутой, как и сама поступала по отношению ко всем окружающим и, по сути, и друг к другу.
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