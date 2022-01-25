Бонни и Клайд Подмосковья: 10-летняя криминальная история преступной четы

Девочка появилась на свет в белорусском захолустье. И, будучи от природы одаренной, амбициозной и упрямой, была твердо уверена, что однажды покинет городишко под названием Кобрин и завоюет мир. Она хорошо училась, старательно учила иностранные языки, много читала, увлекалась музыкой.

Будучи еще достаточно юной – в 19 лет девушка забеременела и вышла замуж. Брак оказался неудачным. И спустя небольшой промежуток времени Жанна, оставив малыша на попечение бабушки, отправилась в столицу, а потом и в США. Когда дело супругов стало резонансным, в прессе появилась информация, что на заре карьеры она оказывала эскорт услуги, а для образа сменила данные, выбрав фамилию известной голливудской актрисы Сандры Буллок.

Жанна развелась с мужем белорусом, повторно вступила в брак с программистом Тедом Кречмером, начала карьеру переводчицы в адвокатской конторе Эммануила Зельцера. Учреждение представляло интересы вышеупомянутого банка в США.