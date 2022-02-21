Условия жизни простых москвичей при Николае II

Особенно предприимчивые граждане даже ухитрялись проворачивать сделки с субарендой, заселяя углы своей съемной каморки коллегами или приехавшими на время родственниками. Так появилось выражение – снять угол.

Рабочие нередко жили в огромных бараках, расположенных неподалеку от фабрики или завода. В народе их называли казармами.