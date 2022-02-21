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Условия жизни простых москвичей при Николае II

Условия жизни простых москвичей при Николае II (12 фото)

Автор:
21 февраля 2022 14:20
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Россия   доходный дом   жилье   комната   ночлежка   рабочий   революция   
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Ах, этот извечный квартирный вопрос… Сколько судеб он сгубил, и скольким мечтаниям не позволил воплотиться в реальность. И, несмотря на кажущиеся особенно актуальными проблемы с жильем сегодня, в середине позапрошлого века он стоял еще более остро. Все по причине хлынувших в города толп крестьян, стремившихся обеспечить себе и семьям более сытое и комфортное существование.

Всего за несколько десятилетий после отмены крепостного права население Москвы выросло более чем вдвое. Основная масса прибывших ютилась в крошечных бараках, ночлежках, каморках, квартирках, в которых не было удобств.


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Москва в начале XX века являла собой город контрастов в плане архитектуры. Гармонично или нет, но на одной улице уживались и роскошные доходные дома, и жалкие бараки для представителей низших слоев общества. Порядка 70% населения города ютилось в съемных комнатах, которые находились в одно- или двухэтажных зданиях.


Одним из самых распространенных и популярных мест были ночлежки. Большая часть ночлежных домов размещалась на Хитровской площади. Перед революцией численность их обитателей могла достигать 15 тысяч человек! Что логично, ведь плата, взимаемая за ночевку, была чисто символической, каких-то пару копеек. Днем отлеживать бока было строго запрещено: за этим зорко следили стражи порядка. Из удобств в ночлежке были деревянные койки без постельного белья, одна печь на все помещение и отхожее место, где нужду справляли несколько десятков бродяг.


Когда началась Первая мировая, московские власти выпустили специальные правила, которые должны были соблюдать домовладельцы, сдающие в аренду комнаты.


В этот период практически на каждой московской улочке встречались меблирашки – меблированные комнаты, которые были очень востребованы в среде студентов, рабочих, приезжих.


Особенно предприимчивые граждане даже ухитрялись проворачивать сделки с субарендой, заселяя углы своей съемной каморки коллегами или приехавшими на время родственниками. Так появилось выражение – снять угол.

Рабочие нередко жили в огромных бараках, расположенных неподалеку от фабрики или завода. В народе их называли казармами.


Естественно, ни о каком комфорте проживания речи не велось. Нередко рабочие жили в бараках вместе с семьей, делили одну койку на двоих. Из удобств в таком жилье имелись только печь и нужник в виде дырки в полу.


Не столь редки были случаи, когда рабочим удавалось выбиться в люди и повысить уровень благосостояния. Соответственно, они меняли и место жительства на более комфортное и арендовали частные квартиры – уютные, удобные и чистые.


Но быт еще долгое время сохранял провинциальный налет. Тенденция наблюдалась вплоть до 1920-х годов.

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Метки: Жизнь   Россия   доходный дом   жилье   комната   ночлежка   рабочий   революция   
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SilentBob Полчаса назад
и что, ска, характерно, везде арочные оконные /дверные проёмы ниже, иногда значительно, нулевой отметки. " Люди, ну кто ж так строит! "

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292
capbutt 8 минут назад
Набор чуши и совковых сказочек о тяжкой доле трудового народа. Жильё в Москве было РАЗНОЕ, в том числе и ночлежные дома отличались по качеству услуг. Минимум комфорта было в коммерческих заведения, максимум - вплоть до библиотеки, прачечной, мастерской по ремонту обуви и одежды - в благотворительных. А качество жилья у фабричных рабочих напрямую зависело от владельцев фабрики. Условия жизни у Мамонтова или Морозова, даже в общей казарме для холостых, были несравнимо лучше, чем, например, в Дангауэровке. Относительно "казармы" и "бараков" - оба слова заимствованные, но означают одно и тоже, что в немецком казерме, то в испанском барако, а в русском языке подобный тип зданий можно назвать ещё и словами сарай, амбар или палата. И в дореволюционной речи употреблялось именно слово "казарма", видимо, чтобы различать жилое помещение от нежилых.
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4k
Outcast 9 минут назад
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26k
Батончик с маком 9 минут назад
При Иване Грозном такого бардака не было
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28k
Notan Blaine 18 минут назад
Россия которую мы потеряли, нищая, отсталая, голодная, где простой народ живёт хуже рабов Древнего Рима, кто не знает, рабство там доходило до такого, что у раба или быть свои рабы.
А потом пришел "тиран" Ленин и "диктатор" Сталин и устроили настоящий беспредел, начали выдавать всем свое отдельное жилье, придумали бесплатную медицину и бесплатное общее образование, дали всем работу. В общем, лучше бы жили при царе, были бы все тупые и нищие или немцы нас уничтожили, просто сейчас невозможно нормально жить. Хочется такой сорт колбасы которого нет, хочется новый айфон, а кредит в 100 тысяч за прошлый не отдал, хочется работать по 18 часов и жить в бараке, а вынуждают по 8 и жить отдельно от родителей. Не жить, а разочарование.
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37k
kalinser Полчаса назад
Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а «номера» ходили по двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих; они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами и есть «нумер», где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев…
"Москва и москвичи"В.Гиляровский.
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