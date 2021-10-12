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Ни воды, ни отопления, на электричества: омичка вот уже 35 лет живёт в железной бочке

Ни воды, ни отопления, на электричества: омичка вот уже 35 лет живёт в железной бочке (8 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 14:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   временное жильё   жизнь   жильё   интересное   омск   фото   цистерна   
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Жительница Омска Светлана Чернова больше чем полжизни живёт в железной бочке. В 1986 году Светлана переселилась в железную бочку, чтобы поскорее получить квартиру. Однако, грянула перестройка, завод развалился, квартиру женщина так и не получила, оставшись жить в этой бочке.

Журналисты агентства ngs55 навестили Светлану и предложили свою помощь. Женщина отказалась от помощи, но о своей жизни рассказала охотно.

Несколько бочек стоят в Старом Кировске. Раньше в них жили люди.

— Там не живут уже. Только я одна осталась. Здесь семья жила, они к родственникам переехали. В трешке им комнату выделили. А в соседней бочке мужик жил, он теперь у женщины. А две бочки спалили. В одной два человека сгорели, — рассказывает пенсионерка.

В 1986 году Светлана жила в заводском общежитии, но профком предложил ей переселиться. Там объяснили, что живя в бочке Светлана быстрее получит квартиру от государства. Однако, грянула перестройка и военный завод закрылся.

— Когда завод военный был, он дома строил и расселял. Раньше в бочках жили офицеры. Когда для них построили дом, то они переселились. Потом гражданских пригласили работать. В том числе и я пришла, — вспоминает Светлана. — Мне сказали: если переселиться в бочку как во временное жилье, то быстрее дадут квартиру. Я должна была однокомнатную получить.

В бочке есть прихожая, кухня и две комнаты. Посреди бочки стоит буржуйка. Стены обшиты, есть обои. Светлана любит выращивать растения. Внутри чисто и пахнет горящими дровами. Вода к бочке не подведена, как и отопление. Было электричество, но его отключили.

— Два года без электричества живу. Как новую лифтерную поставили в соседнем доме, у меня электричество отключили. Телефон заряжаю у знакомых. А так — фонари ставлю, сижу.

За водой Светлана ходит на колонку. На предложение помощи она ответила: «Я и сама пока могу ходить». Самое сложное в жизни в бочке - это отопление. Приходится подкидывать дрова в буржуйку каждые три часа, чтобы поддерживать тепло. В летнюю жару тоже нелегко - бочка нагревается и внутри становится очень жарко и нечем дышать.

Светалана стирает вещи и сушит их на улице. Мыться ходит к знакомым в соседнюю девятиэтажку. У неё есть огород, два кота и пёс Черныш.

В прошлом году Светлана заболела и попала в больницу с коронавирусом. Там она провела два месяца. Однако, это время показалось ей не самым лучшим.

— Два кота было. Пока в больнице лежала, они на теплотрассе жили. Из больницы выписали, у белого кота уши обморожены, а рыжий и вовсе пропал куда-то, — вспоминает Светлана. — А еще перед болезнью газовый котел купила. Пока меня не было — залезли и украли. Теперь вот кредит за него плачу.

За газовый котёл Светлана платит 12 тысяч в месяц, получая пенсию в 14 тысяч рублей. От какой-либо материальной помощи пенсионерка категорически отказывается. Говорит, что ей хватает. Несколько раз в месяц женщина ходит мыть пол в мебельный цех неподалеку. За это ей единоразово платят 400 рублей.

После коронавируса женщине предложили переселиться в дом престарелых, но она отказалась.

— В доме престарелых как в тюрьме. Сядешь и оттуда не выйдешь. Я уже здесь привыкла. Моя родная бочка. Если я отсюда уйду, то так бочку испоганят. Если на зиму куда-то перебраться только. А потом обратно, огород и прочее, — говорит Светлана.

У женщины нет ни детей, ни мужа. Светлана обращалась в различные ведомства с просьбой о переселении, но ответа так и не получила.

— Тут и депутаты были, и прокуратура. Я уже понадеялась, что хоть что-то решат. А им, похоже, указание просто дали проверить, как я тут живу. Ну как это так? — удивляется Светлана.

Несмотря на все трудности, Светлана не жалуется на жизнь. Она неторопливо ведет свое хозяйство, в свободное время любит вязать и шить.


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Метки: Россия   временное жильё   жизнь   жильё   интересное   омск   фото   цистерна   
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301
Сигизмунд Лазаревич Час назад
хороший был план но не сработал ))
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748
Alex 8 минут назад
Постап какой то( Жалко женщину.
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843
Алексей Попов 10 минут назад
почти так же как живёт руководство пенсионного фонда РФ

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34k
Гёз Уленшпигель 24 минуты назад
Не омичка а БОМЖиха!
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4k
Subic Полчаса назад
С котлом какая то мутная история. 12000 в месяц выплата кредитная за котел. Даже если кредит всего на год, то стоимость котла около 100.000=. Учитывая ее площадь, где должно быть отопление это более, чем странная стоимость. За такие деньги можно Вайлент купить минимальной мощности. А надо самый дешевый Бакси, к примеру. (Раза в три меньше стоит). При этом я не верю, что газовики примут любой проект подводки газа в такое сооружение. Стоимость оборудования отопления, подводки газа (даже если он совсем рядом) это намного больше стоимости котла (в разы), причем зачем заранее котел то покупать? Наконец, большинство современных котлов (простых в монтаже, настенных, иначе в сумме, с монтажом еще дороже) электро-зависимы. У нее же нет электричества. Как она собралась делать монтаж и потом использовать котел без электричества? В общем с котлом какой то фейк детектед.
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5k
Bartello Полчаса назад
А накуя ей газовый котёл, если воды нет и отопления?
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25k
Батончик с маком 55 минут назад
Ещё в 90-х их обещали расселить по нормальным квартирам. Причём это не самое хреновое жильё в Старом Кировске.
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5
savitsky1984 Час назад
Хз. Вместо 12 кредита можно платить за общежитие гораздо меньше. Видимо, у нее с того времени так и засело, что житье в вагоне ускоряет новоселье. А так конечно власти сранную комнату могли бы выделить.
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−11
суетолог Час назад
наверняка за солнцеликого голосует регулярно
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1k
RUSSfan Час назад
Видел похожую историю, не помню где. Только там люди в старых ЖД вагонах живут.
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
Я почему то даже не сомневаюсь за кого Светлана голосует на выборах!
И что такое "газовый котёл",за который платят 12000 кредита?
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