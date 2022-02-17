Два особенных пса обрели любящий дом

"И Пикассо, и Ньют обожают людей, поэтому на публике они очень общительны, просят внимания и любят здороваться со всеми. Сначала люди немного в шоке, и присматриваются к ним, чтобы понять, кто перед ними. Я люблю их всем сердцем, они оба невероятно любящие, счастливые, умные и забавные," - говорит хозяйка.