Два особенных пса обрели любящий дом

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53-летняя американка Лизл Уилхардт, владелица своего приюта для животных, взяла в свою семью двух особенных собак. Пикассо и Ньют - особенные пёсики с деформированными мордочками, но они достойны самой искренней любви.
53-летняя американка Лизл Уилхардт владеет своим приютом для собак Luvable Dog Rescue. Женщина уже несколько лет занимается спасением собачек, нуждающихся в помощи и доме. У самой Лизл живут два пса с особенностями развития - Пикассо (Picasso) и Ньют (Newt). Она приютила их в разное время, но эти двое быстро стали лучшими друзьями, и теперь прекрасно ладят.
Лизл взяла Пикассо в 2017 году, а Ньют появился в семье в 2021 году. 5-летний Пикассо родился с искривленной мордочкой, а годовалый Ньют в детстве получил травму от матери, из-за чего лишился части верхней челюсти. Оба пса сейчас живут счастливой жизнью, и ведут себя как самые обычные собаки - разве что, их необходимо кормить особенным способом и внимательнее ухаживать.
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"И Пикассо, и Ньют обожают людей, поэтому на публике они очень общительны, просят внимания и любят здороваться со всеми. Сначала люди немного в шоке, и присматриваются к ним, чтобы понять, кто перед ними. Я люблю их всем сердцем, они оба невероятно любящие, счастливые, умные и забавные," - говорит хозяйка.
У двух собачьих друзей есть свой аккаунт в Инстаграме, где за ними наблюдает почти 280 тысяч подписчиков. Там хозяйка делится забавными видео и фото с питомцами. Кроме того, у Пикассо есть важная работа - он терапевтический пес, и помогает восстановиться людям с осложнениями здоровья.
Хозяйка собачек, Лизл, за время работы своего приюта спасла сотни животных–инвалидов. Сейчас в приюте она держит собак, кошек, кур и даже свиней. В данный момент у нее восемь домашних собак, включая Пикассо и Ньюта.
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есть же форумы и сайты всякой зоошизы, там на ура воспримут.
а тут нечего фото уродов (вещи надо своими именами называть, а не обтикаемо "особенные", "не такие") размещать, разводить толерантность и давить на жалость.