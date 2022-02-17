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Два особенных пса обрели любящий дом

Два особенных пса обрели любящий дом (12 фото)

Автор:
17 февраля 2022 15:35
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
105
12
53-летняя американка Лизл Уилхардт, владелица своего приюта для животных, взяла в свою семью двух особенных собак. Пикассо и Ньют - особенные пёсики с деформированными мордочками, но они достойны самой искренней любви.
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Метки: Питомцы   домашние животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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12  комментариев
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0
Вова Мартынов Полчаса назад
Хочется поблагодарить людей, которые не смотря на видимые дефекты все равно берут таких животных и у них появляется дом
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Дарья Ваулина 3 минуты назад
Какие милашки, спасибо тем кто о них заботится
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Назир Мамедов 14 минут назад
собачки нашли дом какая прелесть здоровья вам и счастья и всего хорошего
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Анастасия 16 минут назад
Дай бог здоровья таким людям. Спасибо что они есть и делают такие добрые дела не смотря ни на что По больше бы таких людей
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468
Faithless 22 минуты назад
А откуда столько свежих ботов в комментах?
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Арсений Полчаса назад
какие милые новости! Очень рад за песиков :)
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782
Трям Полчаса назад
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Роксана Степанян Полчаса назад
Какие они милашки! Я так рада, что песком все нашли свой дом
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125k
Аааа 41 минуту назад
Вот зачем здесь это?

есть же форумы и сайты всякой зоошизы, там на ура воспримут.
а тут нечего фото уродов (вещи надо своими именами называть, а не обтикаемо "особенные", "не такие") размещать, разводить толерантность и давить на жалость.
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0
savchukstanislava 52 минуты назад
Песики такие милые, рада, что им нашли любящих хозяев)
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−1
yura 54 минуты назад
Как это мило, классно, что есть такие добрые люди!
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−1
rmanukyan 54 минуты назад
какие милые новости! Очень рад за песиков :)
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