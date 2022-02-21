В Белгородской области бензовоз из военной колонны протаранил внедорожник

Серьёзно пострадала только легковушка.
Вчера днём в Шебекино (Белгородская область) на одном из перекрёстков города внедорожник "Тойота Прадо" влетел под военный КамАЗ. Автомобиль получил серьёзные повреждения, но водитель и ребёнок, находившийся на заднем сидении, к счастью, не пострадали.
Женщина за рулём "Тойоты", возможно, не увидела автомобиль ВАИ и не поняла, что перед ней колонна военной техники, которую нужно пропустить. Либо, надеясь проскочить, попросту проигнорировала ПДД.
Результат на видео:
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«Ближе к перекрёстку колонна ехала на красный свет, дорога не была перекрыта. Машина ВАИ как ехала, так и ехала, из-за этого разрыва девушка ехала на зелёный, а КамАЗ как ехал с одной скоростью без остановки, так продолжил свой путь. Когда всё это уже случилось, мы все быстро подбежали и начали доставать ребёнка. Слава богу, он был в детском кресле. Обошлось без травм», - рассказал один из очевидцев аварии.
Напомним, в субботу на 25-м километре трассы Воронеж - Нововоронеж произошло ещё одно ДТП с участием военной техники. В заглохший БТР из Первого танкового полка Таманской на большой скорости врезался автомобиль BMW. После удара его отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Тойотой". 25-летнй водитель получил серьёзные травмы, 54-летняя пассажирка авто погибла на месте. По предварительной версии, водитель не увидел перед собой препятствие в виде бронетранспортёра
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А с железом пусть страховые компании разбираются.