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В Белгородской области бензовоз из военной колонны протаранил внедорожник

В Белгородской области бензовоз из военной колонны протаранил внедорожник (4 фото + 2 видео)

Автор:
21 февраля 2022 12:19
Сообщество : Аварии
Метки: Шебекино   видео   дтп   камаз   колонна   тойота   
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Серьёзно пострадала только легковушка.

Вчера днём в Шебекино (Белгородская область) на одном из перекрёстков города внедорожник "Тойота Прадо" влетел под военный КамАЗ. Автомобиль получил серьёзные повреждения, но водитель и ребёнок, находившийся на заднем сидении, к счастью, не пострадали.


Женщина за рулём "Тойоты", возможно, не увидела автомобиль ВАИ и не поняла, что перед ней колонна военной техники, которую нужно пропустить. Либо, надеясь проскочить, попросту проигнорировала ПДД.

«Ближе к перекрёстку колонна ехала на красный свет, дорога не была перекрыта. Машина ВАИ как ехала, так и ехала, из-за этого разрыва девушка ехала на зелёный, а КамАЗ как ехал с одной скоростью без остановки, так продолжил свой путь. Когда всё это уже случилось, мы все быстро подбежали и начали доставать ребёнка. Слава богу, он был в детском кресле. Обошлось без травм», - рассказал один из очевидцев аварии.

Напомним, в субботу на 25-м километре трассы Воронеж - Нововоронеж произошло ещё одно ДТП с участием военной техники. В заглохший БТР из Первого танкового полка Таманской на большой скорости врезался автомобиль BMW. После удара его отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Тойотой". 25-летнй водитель получил серьёзные травмы, 54-летняя пассажирка авто погибла на месте. По предварительной версии, водитель не увидел перед собой препятствие в виде бронетранспортёра

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Метки: Шебекино   видео   дтп   камаз   колонна   тойота   
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GoInDown Час назад
Муж дома под натаскает ее по ПДД))
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8
Otto Bakalov 21 минуту назад
Видео #2 - брилянтно! Всё увидел, всё понял.
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−131
Племянник Путина Полчаса назад
МОРФ оплатит ремонт прадика.
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2k
Алексей 41 минуту назад
Налицо халатность со стороны наряда сопровождения ВАИ, который не обеспечил регулирования дорожного движения по ходу движения воинской колонны и не принял меры по предупреждению внезапного выезда транспортных средств на путь её следования.
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579
Mr White Man 43 минуты назад
А на перекрёсток не вариант было поставить бойца ВАИ ?
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4k
Mowgley Час назад
Главное, что все живы и здоровы, тем более в салоне был ребенок. Прадик молодец

А с железом пусть страховые компании разбираются.
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