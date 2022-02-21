В Белгородской области бензовоз из военной колонны протаранил внедорожник

Вчера днём в Шебекино (Белгородская область) на одном из перекрёстков города внедорожник "Тойота Прадо" влетел под военный КамАЗ. Автомобиль получил серьёзные повреждения, но водитель и ребёнок, находившийся на заднем сидении, к счастью, не пострадали.

Женщина за рулём "Тойоты", возможно, не увидела автомобиль ВАИ и не поняла, что перед ней колонна военной техники, которую нужно пропустить. Либо, надеясь проскочить, попросту проигнорировала ПДД.