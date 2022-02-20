Под Воронежем заглохший БТР стал причиной смертельной аварии

Бронетранспортер с заглохшим двигателем перекрыл трассу и спровоцировал ДТП.
Авария произошла на 25-м километре трассы Воронеж-Нововоронеж. БТР отстал от основной колонны Первого танкового полка Таманской дивизии. Заглохшая машина перегородила дорогу.
25-летний водитель BMW не заметил в ночное время препятствие на дороге и врезался в БТР на полном ходу. От удара его автомобиль отбросило на встречную полосу, где машина влетела в двигавшуюся "Тойоту". 54-летняя пассажирка японского авто погибла на месте, а водитель немецкой иномарки с травмами госпитализирован в клинику.
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На вопрос, как можно не заметить БТР, в местном паблике ВК разъяснили, что авария произошла в темное время суток, а отсутствие аварийной сигнализации у стоящего БТР оказалось решающим фатальным фактором.
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2. если он "выпал из колонны" - то сотрудники ВАИ, сопровождавшие колонну должны были или остановить колонну, или один из автомобилей сопровождения должен был остановиться рядом с неисправной техникой ( с включенной "люстрой" ).
3. а если бы на месте БТРа была корова? водитель бмв её так же бы "незаметил"? м.б. надо "помедленее летать"? ...
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А ЧТО делала Таманская дивизия , расквартированная в подмосковном Алабино-Селятино-Калининец под Воронежем?
Напомнило
Если нет габаритов-залей ведро соляры и подожги,хоть как то обозначь себя!!