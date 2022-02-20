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Под Воронежем заглохший БТР стал причиной смертельной аварии

Под Воронежем заглохший БТР стал причиной смертельной аварии (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2022 12:19
Сообщество : Аварии
Метки: авария   бронетранспортер   бтр   видео   воронеж   дтп   смертельная авария   
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Бронетранспортер с заглохшим двигателем перекрыл трассу и спровоцировал ДТП.

Авария произошла на 25-м километре трассы Воронеж-Нововоронеж. БТР отстал от основной колонны Первого танкового полка Таманской дивизии. Заглохшая машина перегородила дорогу.


25-летний водитель BMW не заметил в ночное время препятствие на дороге и врезался в БТР на полном ходу. От удара его автомобиль отбросило на встречную полосу, где машина влетела в двигавшуюся "Тойоту". 54-летняя пассажирка японского авто погибла на месте, а водитель немецкой иномарки с травмами госпитализирован в клинику.


На вопрос, как можно не заметить БТР, в местном паблике ВК разъяснили, что авария произошла в темное время суток, а отсутствие аварийной сигнализации у стоящего БТР оказалось решающим фатальным фактором.




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Метки: авария   бронетранспортер   бтр   видео   воронеж   дтп   смертельная авария   
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12k
Анатолий Соколов 36 минут назад
1. у БТР есть габариты/поворотники и светоотражатели сзади.
2. если он "выпал из колонны" - то сотрудники ВАИ, сопровождавшие колонну должны были или остановить колонну, или один из автомобилей сопровождения должен был остановиться рядом с неисправной техникой ( с включенной "люстрой" ).
3. а если бы на месте БТРа была корова? водитель бмв её так же бы "незаметил"? м.б. надо "помедленее летать"? ...
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7k
bum-bum 4 минуты назад
у водятела бээнвэ глаза писдой обшиты были, а мозгов отродясь не было, дубасил по ночи на все деньги, вот и результат. Ехал бы на столько, на сколько фары освещают - ничего бы не случилось.
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1k
Максим Максимов 19 минут назад
"... БТР отстал от основной колонны Первого танкового полка Таманской дивизии..."
++++++++++++++++++++++++++
А ЧТО делала Таманская дивизия , расквартированная в подмосковном Алабино-Селятино-Калининец под Воронежем?
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27k
Григорий Полчаса назад
Можно говорить о вине БТР и плохом освещении, но "25-летний водитель BMW" это просто приговор.
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1k
Сергей Ковалев 39 минут назад
Еще в 90-е было дело. Ехал из Новой Каховки ночью с 30 на 31 декабря. Темно,хоть глаз выколи. Заметил серое пятно на дороге и сбросил газ,навтречу на подьем пер КАМАЗ . Метров за 30 вижу стоит бортовой КАМАЗ без освещения. На дороге гололед,притормаживал,как мог,но понял,что не успеваю. Начал выворачивать на встречку. На том КАМАЗе,что шел на подьем водитель,Слва Богу был опытный,дал газ,как на взлет. Разошлись мы где то в 20 см.
Напомнило
Если нет габаритов-залей ведро соляры и подожги,хоть как то обозначь себя!!
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