Остров Муайен: созданный одиноким мужчиной от безделья

Перед смертью он позаботился о сохранности острова, создав в 2009 году бессрочный фонд. Территорию Муайен нельзя продать, она является заповедником. Сообщается, на один квадратный метр острова приходится больше флоры, чем в любом другом национальном парке мира. В 2013 здесь была построена новая хижина, и был назначен надзиратель. Сюда можно попасть, в том числе и пешком во время отлива, а вообще доступно несколько комплексных туров, где посещение острова уже включено.