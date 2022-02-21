FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6671 пост • 756 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Остров Муайен: созданный одиноким мужчиной от безделья

Остров Муайен: созданный одиноким мужчиной от безделья (10 фото)

Автор:
21 февраля 2022 10:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Брэндон Гримшоу   Остров Муайен   в мире   люди   остров   поступок   фото   
1139
10

Когда Брэндон Гримшоу ступил на устланный белоснежным песком дикий берег обретённого острова, он почувствовал себя счастливым. Ведь в тот момент это был непригодный для жизни участок суши, полностью покрытый джунглями. Отчего же богатый англичанин выбрал именно его?

×
×

Поговаривают, что всё дело в пиратских сокровищах ценностью в 30 миллионов фунтов стерлингов. Что именно ради них мужчина осваивал остров, перекопал его вдоль и поперёк, судя по всему – безуспешно. Ибо в итоге он превратил его в природный заповедник.

Вообще до того, как заполучить в свои владения тропический остров, Брэндон Гримшоу работал редактором английской газеты. Здесь на Сейшелах, куда он прибыл в 1962 году на правах обыкновенного туриста, он искал возможность исполнить мечту любого европейца – заполучить в личные владения островок, желательно подешевле.

Мужчина перебрал множество предложений с заоблачными ценниками, и в последний момент перед окончанием отпуска ему улыбнулась удача. Цена сделки составила: 8 000 фунтов стерлингов.

0,089 км.кв квадратных километра вздыбившейся над океаном суши перешли под юрисдикцию белого человека. Длина 480 и ширина 300 метров. Особо не разгуляешься, однако Брэндону и этого было достаточно. Самая высокая точка острова: 61 метр, а значит цунами ему нипочём.

Европеец поселился здесь не в одиночестве, а с 19-тилетним сыном рыбака Рене-Антуан Лафортуном. Вместе они расчищали непролазные заросли, высадили около 16 тысяч деревьев, проложили 4,8 км троп, построили ресторанчик «Весёлый Роджер», а ещё зачем-то купили и привезли несколько черепах, которые тут размножаются и по сей день.

Национальный парк острова Муайен остаётся обособленным от природного парка Марен де Сент Анн, границы которого охватывают несколько островов. Во всяком случае так было до 2012 года, когда умер хозяин острова. В отличие от своего помощника, который ушёл из жизни в 2007 ослабленный болезнью, Брэндон умер сам и похоронен тут же, рядом с могилой отца и двух неизвестных – предположительно пиратов.

Перед смертью он позаботился о сохранности острова, создав в 2009 году бессрочный фонд. Территорию Муайен нельзя продать, она является заповедником. Сообщается, на один квадратный метр острова приходится больше флоры, чем в любом другом национальном парке мира. В 2013 здесь была построена новая хижина, и был назначен надзиратель. Сюда можно попасть, в том числе и пешком во время отлива, а вообще доступно несколько комплексных туров, где посещение острова уже включено.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Брэндон Гримшоу   Остров Муайен   в мире   люди   остров   поступок   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Бакар Час назад
"0,099 квадратных километра вздыбившейся над океаном суши перешли под юрисдикцию белого человека. Длина 480 и ширина 300 метров." (с)
Как-то не сходится, аФФтар наверное в школе арифметику скурил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Roman 10 минут назад
"оставить остров нетронутым" и построить "ресторанчик" звучит как шизофрения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
Marius 20 минут назад
Одно слово, а как сразу меняется смысл:
поселился на острове с 19-летним сыном
и
поселился на острове с 19-летним сыном рыбака.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз 11 фото о том, как за 3 месяца стать плотником, чтобы восстановить больше 150 храмов 11 фото о том, как за 3 месяца стать плотником, чтобы восстановить больше 150 храмов За счёт чего выживают последние настоящие аборигены "Запретного острова" За счёт чего выживают последние настоящие аборигены "Запретного острова" Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес 7 крошечных островов, на которых когда-либо жили люди 7 крошечных островов, на которых когда-либо жили люди Японский остров, попасть на который можно только с помощью подъемного крана Японский остров, попасть на который можно только с помощью подъемного крана
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1271470



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото
7
339
Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото
Кирзачи
2
178
Кирзачи
Набирающие популярность в сообществах
Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке
0
28
Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке
«Анчартед: На картах не значится»: Приключения воришек и любителей золота
0
16
«Анчартед: На картах не значится»: Приключения воришек и любителей золота
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Россия#в мире#подборка#интересное#сарказм#донбасс#фотографии#Украина
#Юмор#интересно#картинки#СССР#комментарии#животные#конфликт#мемы#хоккей
#история#люди#прикол#Приколы#США#забавно#дом#позитив#смех

На что жалуетесь?

Вернуться