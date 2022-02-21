Остров Муайен: созданный одиноким мужчиной от безделья

Когда Брэндон Гримшоу ступил на устланный белоснежным песком дикий берег обретённого острова, он почувствовал себя счастливым. Ведь в тот момент это был непригодный для жизни участок суши, полностью покрытый джунглями. Отчего же богатый англичанин выбрал именно его?
Поговаривают, что всё дело в пиратских сокровищах ценностью в 30 миллионов фунтов стерлингов. Что именно ради них мужчина осваивал остров, перекопал его вдоль и поперёк, судя по всему – безуспешно. Ибо в итоге он превратил его в природный заповедник.
Вообще до того, как заполучить в свои владения тропический остров, Брэндон Гримшоу работал редактором английской газеты. Здесь на Сейшелах, куда он прибыл в 1962 году на правах обыкновенного туриста, он искал возможность исполнить мечту любого европейца – заполучить в личные владения островок, желательно подешевле.
Мужчина перебрал множество предложений с заоблачными ценниками, и в последний момент перед окончанием отпуска ему улыбнулась удача. Цена сделки составила: 8 000 фунтов стерлингов.
0,089 км.кв квадратных километра вздыбившейся над океаном суши перешли под юрисдикцию белого человека. Длина 480 и ширина 300 метров. Особо не разгуляешься, однако Брэндону и этого было достаточно. Самая высокая точка острова: 61 метр, а значит цунами ему нипочём.
Европеец поселился здесь не в одиночестве, а с 19-тилетним сыном рыбака Рене-Антуан Лафортуном. Вместе они расчищали непролазные заросли, высадили около 16 тысяч деревьев, проложили 4,8 км троп, построили ресторанчик «Весёлый Роджер», а ещё зачем-то купили и привезли несколько черепах, которые тут размножаются и по сей день.
Национальный парк острова Муайен остаётся обособленным от природного парка Марен де Сент Анн, границы которого охватывают несколько островов. Во всяком случае так было до 2012 года, когда умер хозяин острова. В отличие от своего помощника, который ушёл из жизни в 2007 ослабленный болезнью, Брэндон умер сам и похоронен тут же, рядом с могилой отца и двух неизвестных – предположительно пиратов.
Перед смертью он позаботился о сохранности острова, создав в 2009 году бессрочный фонд. Территорию Муайен нельзя продать, она является заповедником. Сообщается, на один квадратный метр острова приходится больше флоры, чем в любом другом национальном парке мира. В 2013 здесь была построена новая хижина, и был назначен надзиратель. Сюда можно попасть, в том числе и пешком во время отлива, а вообще доступно несколько комплексных туров, где посещение острова уже включено.
Источник:
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Как-то не сходится, аФФтар наверное в школе арифметику скурил.
поселился на острове с 19-летним сыном
и
поселился на острове с 19-летним сыном рыбака.