"Братан, я тоже живу в Москве...": голосовые сообщения VS понты

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Записывая голосовое сообщение, убедитесь, что вас не выдадут посторонние звуки.
Любители голосовых сообщений порой попадают в неожиданные истории. Особенно, если не позаботятся о звуковом фоне. Гордый братуха начал рассказывать братану о своей успешной жизни в Москве, но что-то пошло не так.
Интересно, после такого промаха дагестанский москвич перейдет на текстовые сообщения или перестанет врать?
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Может, он сейчас в отпуске. Поехал родственников навестить... Гостинцы из Москвы им отвезти...