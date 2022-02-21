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"Братан, я тоже живу в Москве...": голосовые сообщения VS понты

"Братан, я тоже живу в Москве...": голосовые сообщения VS понты (1 фото)

Автор:
21 февраля 2022 07:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   Юмор   братуха   видео   голосовое сообщение   кавказцы   понты   спалился   
2851
1

Записывая голосовое сообщение, убедитесь, что вас не выдадут посторонние звуки.

Любители голосовых сообщений порой попадают в неожиданные истории. Особенно, если не позаботятся о звуковом фоне. Гордый братуха начал рассказывать братану о своей успешной жизни в Москве, но что-то пошло не так.


Интересно, после такого промаха дагестанский москвич перейдет на текстовые сообщения или перестанет врать?

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Метки: Москва   Юмор   братуха   видео   голосовое сообщение   кавказцы   понты   спалился   
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19  комментариев
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3k
sedoisever 2 часа назад
Просто он с каким-то стилистом квартиру снимает. Что такого? )
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13k
Социум 12 минут назад
В зоопарке он уборщик. До красной площади, действительно, недалеко.
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1k
Nico 16 минут назад
О куранты забили)
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7k
Trenzel2003 37 минут назад
Петуха жалко. После этого сия глупая птичка в ощип попадет.
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86k
Дмитрий Час назад
В конце Киркоров поприветствовал.
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7k
Миха 2 часа назад
Максимально тупая и примитивная постанова
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−3
Илья 2 часа назад
Жи есть.
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43k
dima423 2 часа назад
да это брат проснулся че...
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12k
Голос Вселенной 2 часа назад
Ну и что такого?

Может, он сейчас в отпуске. Поехал родственников навестить... Гостинцы из Москвы им отвезти...
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17k
Сергей 2 часа назад
Ну может он в Новой Москве живёт. А Красная площадь всего в полутора часах езды, это по московским меркам действительно "рядом".
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800
Tabas_co 2 часа назад
Красаучик. Хотя для пущего эффекта лучше вместо петуха бэк-вокалистом выступил бы баран.
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62k
Опиум для народа 3 часа назад
Жить в человейнике - так себе понты.
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