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Для макак наняли певца, чтобы он настроил их на романтический лад

Для макак наняли певца, чтобы он настроил их на романтический лад (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 07:12
Сообщество : Юмор
Метки: Романтика   Юмор   видео   животные   макаки   певец   фото   
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В британском заповеднике The Trentham Monkey Forest живут редкие берберийские макаки, находящиеся под угрозой исчезновения. Для сохранения вида и популяции макаки должны размножаться, только вот они пока этого не хотят. Сотрудники заповедника уже даже наняли им певца, чтобы он своими песнями настроил приматов на романтический лад.

Берберийские макаки находятся на грани исчезновения и те заповедники и зоопарки где они живут, всеми силами пытаются заставить их спариваться. Вот только сами обезьяны размножаться не намерены. Сотрудники британского заповедника The Trentham Monkey Forest наняли двойника певца Марвина Гэя. Мужчина исполнил несколько песен о любви для макак.

«Мы подумали, что таким творческим способом сможем побудить наших самок проявить немного привязанности к самцам. Каждый новорожденный жизненно важен для берберийских макак, поскольку они находятся под угрозой исчезновения»,— сказал директор заповедника Мэтт Ловатт.

Пока не ясно, помогла ли романтическая музыка макакам. Об этом мы узнаем весной, пишет UPI.

Надо сказать, что приматы не привыкли к выступлениям людей и смотрели на певца с опасением.

Единственный шанс состоит в том, что обезьяны настолько перепугаются, что решат снять стресс со второй половинкой.

Источник:

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Метки: Романтика   Юмор   видео   животные   макаки   певец   фото   
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15  комментариев
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13k
Алан 2 часа назад
Ага. Большая макака поёт макакам поменьше. Конечно макакам страшно. В природе же такого не встретишь
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kitdmuk_wqed 11 минут назад
Опять обманули заголовком. Я уже губы раскатал, что про современные корпоративы покажут.
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1k
Никита Сергеевич 17 минут назад
Как бы BLM возмущаться не начали))
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9k
Павел 50 минут назад
По масти выбирали
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5k
Duckk Час назад
Кавказский "шансон" им врубите.
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1k
Гур 2 часа назад
Так изящно распилом бабла заниматься нашим учиться и учиться
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Так нужно было, чтобы двойник сам этих макак опылял!

Привезли в один зоопарк детеныша какой-то редкой обезьяны вымирающего вида. Самку. Все было хорошо, пока обезьяна не подросла и не затосковала. Перестала есть, играть, прыгать по деревьям. Специалист по обезьянам сказал, что ей нужен самец. Но самца не было ни где, ни в одном зоопарке мира.
И тут, одному из сотрудников зоопарка пришла в голову гениальная мысль:
- А давайте нашего дворника, Петровича, принарядим как обезьяну да и запустим в клетку к этой обезьяне! Тем более, что он не бреется, не моется, уже почти как обезьяна выглядит.
Кто-то усомнился:
- А вдруг Петрович откажется?
- Ну, у него ЗП небольшая, мы ему премию выпишем - тысяч десять, он и согласиться.
Позвали Петровича:
- Эй, Петрович, трахни вот эту обезьяну за 10 000 руб!?
- Сейчас не могу.
- Почему?
- Да где ж я вам 10 000 руб возьму? Это мне два месяца копить нужно!
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137
Царь 2 часа назад
На сколько помню после стресса секасам занимаются бонобо. Шемпанзюшки такие. Даже бывает, что и ММ и ЖЖ.
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3k
Умница-красавица 2 часа назад
Лишь самец не влюбился в исполнителя, он почти такой же красивый, как сами макаки
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450
WORLD Умница-красавица Час назад
Ну не все же еноты как ты!
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450
WORLD Умница-красавица Час назад
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892
Aleksei 2 часа назад
Нужно пример показывать, а не песни заводить. Не с того края начали.
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13k
Вася 2 часа назад
позвали гориллу для макак
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